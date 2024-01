Cuando Tahiramary González Álvarez trabajaba en una estación de gasolina, solía llevarse a sus dos niñas más pequeñas los fines de semana y acostarlas en el suelo de la pequeña cabina cuando tenía el turno de las 5:00 a.m.

“Yo rompía noches, trabajaba Navidad, todo porque me hacía falta el dinero y quería poder disfrutar con mis hijos. Pero, entonces, no podía disfrutar porque los días libres, pues si me llamaban para ir a trabajar, iba”, recordó.

A insistencia de la entonces maestra de segundo grado de una de sus niñas, un día se matriculó en un programa a distancia en Educación. El día que renunció, sin pensarlo, al trabajo en la gasolinera –una hora antes de una reunión en la escuela–, la misma maestra conversó con la administración y, al otro día, le ofrecieron la única plaza vacante que identificaron: conserje escolar.

“Yo dije que sí de inmediato, pero también les dije ‘yo no estaré mucho tiempo de mantenimiento, porque yo voy a ser parte de la facultad’”, expresó González Álvarez.

El año pasado, logró su meta y ahora es maestra sustituta en la LEAP STEAM+E Academy of San Juan.

Tahiramary González Álvarez tiene tres hijos en la escuela chárter. (Josian Bruno/GFR MEDIA)

Los tres hijos de González Álvarez estudian en segundo, cuarto y noveno grado en la escuela chárter, ubicada en el sector Sabana Llana de Río Piedras. El plantel, como parte de sus políticas internas, exige un compromiso de los padres y encargados de ser parte de la educación de los menores.

“Pero ellos también tienen un compromiso con las familias”, sostuvo la educadora.

La hija adolescente de Keila Medina Centeno llegó a LEAP el año pasado, luego de estudiar en una escuela privada. Sufrió acoso escolar y, por recomendación de especialistas, cursó el último semestre en el colegio a distancia, desde su casa. En LEAP, ha subido las notas, narró Medina Centeno, y ahora completa su undécimo grado en el programa Early College, que le permite tomar clases en la Universidad del Sagrado Corazón, con miras a graduarse de escuela superior con créditos universitarios ya aprobados.

“Ya no está tan tímida, volvió a ser la niña que era antes. Uno se da cuenta y, en ese proceso, yo sentía que no era la misma. Uno piensa ‘esta no es mi hija, tengo que ayudarla’, y aquí volvió a ser mi hija”, narró Medina Centeno, sobreviviente de cáncer de seno.

Para cumplir con la misión académica del centro educacional, es necesario establecer una red de apoyo para estudiantes y sus familias, que permita que los alumnos sobresalgan, apuntó la presidenta y principal oficial ejecutiva de LEAP Social Enterprise –entidad que opera la escuela chárter–, Gloria Bonilla Santiago.

“Lo que hace que los nenes salgan bien (en la escuela) es el ‘attendance’ (asistencia). Tenemos 96% de asistencia este año en la escuela, ese es un logro. Cuando empezamos, había 65% de asistencia. Era un desastre, los niños no venían a la escuela porque, a los padres, se les olvidaba traerlos. Pero creamos una campaña de educar, de llamar, de ir a la casa, de tocar puertas, de hacer ‘whatever it takes’ (lo que haga falta). Si quieren una escuela de excelencia, hay que hacer lo que hace falta, hay que llegar a la escuela, y eso es un logro grande”, manifestó Bonilla Santiago.

Harry Esteves Cabrera elogió el compromiso del plantel con las familias y la labor que hacen en las comunidades aledañas. (Josian Bruno/GFR MEDIA)

LEAP STEAM+E Academy of San Juan es la escuela chárter más grande en la isla, con una matrícula de 780 alumnos de kínder a undécimo grado y ya está en su tercer año de operación. La lista de espera, aseguró Bonilla Santiago, asciende a 1,300 menores.

Un análisis de la organización ABRE PR detalla que, el pasado año escolar, el 29.3% de los estudiantes de nivel elemental de LEAP dominaron las destrezas que se miden en las pruebas estandarizadas de Medición y Evaluación para la Transformación Académica (META-PR), mientras que el 24.8% de los alumnos de nivel intermedio alcanzaron lo que se conoce como el nivel de proficiencia en estos exámenes. Esto coloca a la escuela en torno al promedio para los planteles en la región de San Juan, donde todos los estudiantes de todos los niveles alcanzaron un 26% de proficiencia.

Sin embargo, aún hay dudas y desconfianza con la escuela, reconoció Harry Esteves Cabrera, padre de un niño en tercer grado. La llaman “los vagones al lado de Monte Hatillo”, comentó González Álvarez, un apodo que hace referencia a las estructuras temporales que fueron ubicadas en los predios de un parque de pelota para albergar el plantel.

“Hay muchos complejos”, apuntó Esteves Cabrera, en referencia a quienes piensan que una escuela bilingüe ubicada en Sabana Llana, a pasos de varios residenciales públicos, será muy difícil o muy peligrosa para sus hijos.

Su esposa, Daritsabel Fonseca Rosa, sostuvo que, más allá del aspecto académico, la comunicación constante entre la administración escolar y los padres, la oferta de actividades extracurriculares y la integración de herramientas tecnológicas en la enseñanza, se combinan para fomentar que exista un apoyo constante a los estudiantes y crear estrategias para atraerlos.

Medina Centeno reconoció que, en las comunidades que la escuela sirve, se conocen sus estrictas reglas, entre ellas, las relacionadas con el uso de uniforme escolar, la asistencia y la participación de los padres. El incumplimiento crónico con las reglas establecidas impide que el alumno continúe en el plantel, indicó, entretanto, González Álvarez.

“Se trata de oportunidades, de aprovechar la oportunidad”, manifestó Esteves Cabrera, quien tiene una empresa que emplea a exconfinados para que, como él, puedan encaminar sus vidas de forma positiva tras la cárcel.

“Está en el contrato que firman los padres, se sabe que se tiene que cumplir con una responsabilidad para estar aquí... Es como las notas, aquí se saben rápido, yo las puedo ver por aquí (el celular) en cuanto la maestra da un trabajo. Hay una responsabilidad de los padres, no pueden decir que no sabían que el nene está mal, y aquí se espera una responsabilidad”, agregó González Álvarez.