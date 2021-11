El audio de WhatsApp que le dejó María Paola Hernández Agosto a una amiga relatando el abuso que presuntamente recibía de su esposo hace recordar la situación que también se suscitó en el caso de Andrea Ruiz Costas: los testimonios de ambas mujeres trascendieron con fuerza después de su muerte y se configuraron como un reclamo público por justicia.

Ayer, las autoridades a cargo de la investigación y el procesamiento criminal mencionaron que acudirían al tribunal para pedir una orden de registro para ocupar audios que dejó la mujer a una amiga donde relataba los insultos, gritos y hasta supuestas agresiones que recibió de su esposo, José Bobonis.

Similarmente, Ruiz Costa le había relatado a una amiga el acecho y acoso que sufría por parte de su expareja, Miguel Ocasio Santiago. “No importa lo que yo haga todo depende de él: de cómo me está velando; de cómo me vigila; de que no puedo recibir visita en mi casa. De que si voy a casa de alguien no me esté persiguiendo para saber dónde es la casa de esa persona... Que tenga mis llaves, la llave de mi carro. Que en cualquier momento, o sea, él se puede estar metiendo, incluso en mi carro cuando yo estoy durmiendo por las noches”, contó la mujer antes de ser asesinada por el individuo.

PUBLICIDAD

Ante la proliferación de estos mensajes como posible evidencia digital de conducta criminal, El Nuevo Día se dio a la tarea de consultar a expertas en violencia de género y violencia doméstica sobre qué puede hacer una persona que se encuentra en una situación similar con un allegado o allegada que le confía la situación de abuso o acoso por el cual está atravesando.

A continuación, cinco consejos que reiteraron las expertas en Género y Violencia contra la Mujer, para quienes están en una posición como esta con una amiga o amigo que sufre violencia por parte de su pareja.

Respetar a la persona víctima de violencia

Este es el primer paso. La abogada defensora de sobrevivientes de este tipo de violencia, Verónica Rivera Torres, enfatizó la importancia de respetar que “esas comunicaciones se dan en un contexto de extrema confianza”. Por tanto, recalcó que no le corresponde a una amiga tomar decisiones por la persona que está pasando por esa situación. Si la víctima no esté lista para tomar una decisión o establecer un plan de seguridad, entonces no se puede forzar ni tomar decisiones por ella porque se puede poner su vida en mayor peligro.

El respeto, analizó, también incluye no juzgar ni culpar a la persona por la situación que atraviesa en su hogar o con su expareja. “Si nos podemos a juzgar a nuestras amigas o amigos que están pasando por esto, las posibilidades de que deje de contarnos esto y se aisle es mayor”, expresó Rivera Torres.

“Es importante no culpabilizar, no hacer sentir responsable por el abuso. Esa es una de las estrategias que usan los abusadores para tratar de hacer sentir a la víctima que es culpable del abuso”, aportó la directora de Coordinadora Paz para la Mujer, Vilma González Castro. A eso, agregó que sería bueno que se le reconozca el valor que ha tenido de contarlo y el esfuerzo que ha hecho, algo que tiene un resultado positivo en su autoestima.

PUBLICIDAD

Estar disponible como red de apoyo

“Estoy aquí“, “yo te creo”, “te puedo acompañar”, “te puedo recibir en mi casa o ayudarte a conseguir un sitio donde quedarte si lo necesitas”. Estas son algunas de las frases que Rivera Torres sugiere responder a la persona víctima de violencia en el hogar. También recomienda preguntar directamente: “¿qué yo puedo hacer por ti?,“ o “¿qué quieres que haga por ti?”.

“El mero hecho de estar presente y escuchar tiene mucho valor porque la violencia doméstica la víctima la vive en solitario”, resaltó la abogada especialista en este tema.

González Castro coincidió que “primero que todo, (el amigo o amiga) debe escucharle, tomar el tiempo necesario para escuchar sin juzgar y ofrecerle siempre ese apoyo”.

Exhortar a buscar servicios especializados

La directora del albergue y servicio de viviendas transitorio para violencia de doméstica, Casa Ruth, Lisdel Flores Barger, indicó que uno de los consejos más importantes para las amistades y conocidos sería que exhorten a la persona afectada a buscar ayuda con las organizaciones expertas en el tema. “El acompañamiento con personal especializado puede garantizar que no se pierda esa vida”, dijo Flores Barger.

“Si escuchas a una persona que está pasando por esto, exhórtelas a buscar ayuda. Es importantísimo que las víctimas sepan que no necesitan una orden de protección para procurar los servicios. No es el único mecanismo existente para ayudar a víctimas”, resaltó la defensora de derechos humanos.

González Castro dijo que, por ejemplo, se les puede proveer material informativo para que lo pueda leer, y también ofrecer ejemplos o testimonios, que le ayuden a reconocer que está en una situación de peligro.

PUBLICIDAD

No normalizar la violencia

Flores Baguer hizo un llamado para no tomar la violencia doméstica o violencia en pareja ligeramente. “En ocasiones, normalizamos la violencia o algunas conductas que provocan estos desenlaces fatales. Ese es el llamado: la violencia doméstica no puede ser normalizada”, puntualizó.

“Dejarle saber que le preocupa la seguridad de esa persona. Ayudarla a que reconozca el abuso es también algo bien importante porque, a veces, está tan normalizado, que la persona que la está viviendo no necesariamente la identifica como tal”, aconsejó González Castro.

Pensar en un plan de seguridad

González Castro también indicó que las personas se deben concentrar en cuáles son las necesidades de la persona, particularmente, “ayudarla a tener un lugar seguro y desarrollar un plan de seguridad”.

Parte de ese plan de seguridad debe incluir tener una palabra clave con la persona por si está en una situación donde necesita ayuda, y no pueda hablar estar cerca de su agresor. El plan de seguridad requiere saber si la persona está armada o es usuario de drogas o alcohol. “Es importante para ayudarla a pensar sobre lo que puede hacer en una situación de peligro, guardar números telefónicos, tener siempre un bulto con ella e identificar un lugar seguro”, expresó González Castro.