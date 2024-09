Sin espacio los estudiantes de escuela de Corozal para desarrollar su laboratorio cooperativista

La cooperativa juvenil Emilio High Coop , conformada por estudiantes de la escuela superior Emilio R. Delgado, de Corozal , recién cumplió un año de fundada, pero sus integrantes no pudieron celebrarlo con un nuevo proyecto o decorando el vagón que el año pasado fue el escenario de sus ventas, sus clases y sus reuniones.

“Hemos hecho todo lo posible… En la única reunión que tuvimos (previo al ‘interlocking’) con los altos funcionarios del Departamento de Educación y la comunidad, una de las promesas que nos hicieron fue que los estudiantes iban a tener las mismas oportunidades de la Emilio R. Delgado en la otra escuela. Eso no se está dando”, explicó la maestra de Historia y consejera de la cooperativa juvenil , Grace Matos Morales.

“Se le explicó a esta directora que habría que evaluar la viabilidad del lugar donde será localizado el vagón, tomando en consideración su conexión al sistema eléctrico de la escuela y, de ser el caso, al sistema sanitario y potable”, sostuvo la AEP, al reiterar que no tiene injerencia sobre las instalaciones de la escuela Emilio R. Delgado.

“Al presente, la Escuela Superior Especializada Profesional Agrícola Pablo D. Burgos no ha realizado ninguna petición formal a la Autoridad de Edificios Públicos para la instalación de un vagón. Por lo tanto, quedamos a la espera que se haga esta petición formal, en la cual el Departamento de Educación tendría que asumir los gastos de movilizar el vagón, así como la conexión a los sistemas eléctricos, sanitarios y potable, según sea el caso ”, estableció la AEP por escrito.

“Nosotros estamos dispuestos a costear el traslado, a moverlo, pero necesitamos estar seguros que cuenta con todos los permisos, que es seguro para los estudiantes y que se ubique en un lugar que no afecte las áreas verdes ni las áreas agrícolas de la Pablo Burgos”, destacó Matos Morales.

El impacto de no contar con el espacio para operar afecta a toda la comunidad escolar, más allá de los más de 150 estudiantes que participan en proyectos de cooperativismo o que son socios. Los estudiantes de la escuela Emilio R. Delgado estudian en el horario de 12:30 a 5:30 p.m.

“Por el horario que tenemos, ahora a las 3:00 p.m. todo el mundo tiene hambre y, como tenemos los portones cerrados, no hay dónde comprar una merienda. Si las fuentes no funcionan, no hay dónde comprar algo de tomar”, ejemplificó la maestra.