Sin tregua ni soluciones adulto mayor de Camuy en espera de ayuda para su hijo paciente de salud mental

Norberto Montalvo , el hombre de 70 años que implora por asistencia para su hijo paciente de salud mental , mantenía este viernes “la misma angustia”, tras la celebración de una vista judicial en la que –opinó– no se logró nada significativo para que su vástago, de 38 años, salga de su precaria situación.

“Me siento básicamente en las mismas, con las mismas preocupaciones, la misma angustia, desesperanzado, porque es que no hay nada que uno pueda decir, ‘va a pasar a, b, c, d; que es bien positivo, que hay esperanza, que al muchacho se le va a dar algún tipo de ayuda concreta’. Uno está, como quien dice, esperando que suceda algo bueno, que salga algo bueno de eso, pero no hay nada concreto”, lamentó vía telefónica con El Nuevo Día.