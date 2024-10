Sindicato de Trabajadores anuncia paro indefinido tras no llegar a acuerdo con administración de la UPR

Previamente, Muñoz Hernández había advertido que se decretaría una huelga indefinida si, a mediodía, no lograban un acuerdo con la administración.

“Si para mediodía de hoy nosotros no tenemos una respuesta afirmativa, mañana (jueves) no hay trabajo, mañana no hay clases y cada una de las unidades del sistema vamos a cerrarlas, y vamos a estar allí hasta que cumplan”, sentenció el presidente de la unión, ante más de un centenar de empleados congregados frente a las oficinas de la Administración Central de la UPR, más temprano en la mañana.