La Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), que agrupa a más de 15 uniones, respaldó hoy, miércoles, a María Teresa Rodríguez Torres y Pablo Crespo Claudio como representantes del Sistema de Retiro Central en el Consejo de Beneficios de Pensiones del gobierno.

“La Central Puertorriqueña de Trabajadores y sus más de 15 uniones afiliadas queremos anunciar nuestro apoyo y recomendación a todos los pensionados del gobierno central para que las dos sillas de pensionados sean ocupadas por Maritere Rodríguez y Pablo Crespo por su experiencia, trayectoria y liderazgo en defensa de los trabajadores”, expresó Emilio Nieves Torres, presidente de la CPT, en conferencia de prensa.

La CPT también apoyó a los maestros jubilados Ana Serrano Reyes y Armando Montero González para las sillas del Sistema de Retiro de Maestros (SRM) y a Carlos Román Espada para la posición de empleado activo.

El Consejo de Beneficios de Pensiones es una entidad sin fines de lucro creada mediante las Guías de Gobernanza y Administración del Fideicomiso de la Reserva de Pensiones, el cual fue creado por el Plan de Ajuste de Puerto Rico confirmado por el Tribunal Federal, en enero de 2022, para ayudar a pagar las pensiones de los retirados en años futuros.

Como resultado del Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno Central, se creó un fondo de reserva para las pensiones. “Ese fondo va a habilitar apoyo financiero al gobierno de Puerto Rico cuando este no tenga ingresos suficientes para pagar las pensiones de los retirados, según la Ley 106 de 2017″, explicó Nieves Torres.

El cuerpo estará compuesto por nueve integrantes, donde seis miembros serán escogidos en elección: dos del Sistema de Retiro Central, dos del SRM, uno del Sistema de Retiro de la Judicatura (SRJ) y un empleado activo del gobierno.

“Desde el Consejo de Beneficio de Pensiones, quiero vigilar el uso y crecimiento de los fondos designados a este fideicomiso para asegurar el futuro de nuestras pensiones y no sigamos viviendo con el miedo de no tener un retiro digno. Ayer, ahora y siempre, defenderé nuestra pensión”, expresó Rodríguez Torres.

En tanto, Nieves Torres resaltó que la jubilada del Banco Gubernamental de Fomento “ha luchado por décadas en la defensa de nuestros derechos laborales como presidenta de la Unión Independiente del Banco y como primera mujer vicepresidenta de la CPT”.

Por su parte, el vicepresidente de la CPT, Javier López, comentó que “Pablo Crespo ha demostrado un compromiso con la clase trabajadora y su derecho a un retiro digno. Los que conocemos su trayectoria en AEELA (Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado) hemos constatado que tiene la capacidad y la experiencia para representar a los jubilados del gobierno en la defensa de sus pensiones”.

“Mi compromiso con todas y todos los pensionados del Sistema de Retiro es defender y proteger, a perpetuidad, el dinero de las pensiones que por derecho propio se ganaron con su trabajo y les corresponde para tener una vida y retiro digno” apuntó Crespo Claudio.

El proceso de votación comenzará el 18 de agosto y culminará el 15 de septiembre, en el que se enviarán más de 200,000 papeletas a votantes elegibles.

Los seis candidatos que resulten electos formarán el Consejo junto con otros tres integrantes designados por la Junta de Supervisión Fiscal (1); The American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME) / Servidores Públicos Unidos (SPU) (1); y el Gobernador de Puerto Rico (1).

Los electos formarían parte del Consejo por cuatro años a partir de enero de 2024.

Nieves Torres reiteró la importancia del fideicomiso de las pensiones y la responsabilidad del Consejo en velar por las realidades que tienen que atender para salvaguardar el retiro digno de los jubilados.

Los electores elegibles podrán escoger una de tres formas para votar: en persona, al entregar las papeletas en los centros de votación asignados; electrónicamente en http://cases.ra.kroll.com/EleccionesCBP y por correo postal, al usar el sobre que recibirá con la papeleta con matasellos de en o antes del 15 de septiembre.