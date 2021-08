A dos semanas del inicio de clases en las escuelas públicas, que en gran parte será en la modalidad presencial, el municipio de Sabana Grande tiene nueve menores de 12 años contagiados con COVID-19 y uno de los pacientes está hospitalizado, indicó el alcalde Marcos Valentín.

Mientras, en Aguadilla, los casos se han disparado hasta alcanzar la tasa de 24.3% de positividad y 65 casos activos. De estos, 22 se concentran en el barrio Camaseyes y otros 16 en el barrio Pueblo, indicó su alcalde, Luis Roldán. La cifra oficial de positividad brindada por el Departamento de Salud para ese pueblo es de 17.80%.

A nivel isla, la tasa de positividad se ubica en 9.65%, la cifra más alta desde el 30 de abril.

No obstante, Daniel Colón Ramos, director de la Coalición Científica, insistió en que el escenario que se vive actualmente de repunte de casos no se asemeja a la situación experimentada, por ejemplo, en diciembre, cuando comenzó la vacunación, ya que los hospitales están en mejor posición de atender a los contagiados que presentan síntomas, que en su inmensa mayoría son no vacunados.

En el caso de Sabana Grande, el sistema de rastreo ha contabilizado 17 casos confirmados -9 son menores- y cuatro brotes familiares, aunque no todos corresponden a parientes que viven bajo un mismo techo. En el municipio, el 80% de la población tiene al menos una dosis aplicada de la vacuna.

“La mayoría de las personas contagiadas son no vacunados, incluyendo a nueve menores de 12 años”, indicó Valentín. De hecho, uno de los hospitalizados es menor de 12 años, quien pertenece a una población que todavía no se puede vacunar.

“Estoy preocupado. La vacunación en la edad adolescente y preadolescente no se dio como en la edad avanzada y ha sido más lenta. Tengo más jóvenes en la calle no vacunados”, dijo Valentín, al hablar del caso de una pareja de jóvenes de 25 y 26 años, ambos contagiados y sin vacunarse. Su hija de 12 años también tiene COVID-19.

“La situación es que no sé qué porcentaje de empleados del Departamento de Educación en Sabana Grande están vacunados”, dijo Valentín. “Y se van a estar mezclando niños vacunados y no vacunados”.

En Aguadilla, donde el ritmo de vacunación no es tan avanzado, con el 62% de la población con al menos una dosis, su alcalde indicó que mañana, cuando regresen de una semana de vacaciones los empleados municipales, estarán administrando pruebas de COVID-19.

Roldán también estará firmando una orden ejecutiva para hacer obligatoria nuevamente el uso de la mascarilla y la vacuna para todo empleados municipal que regrese a trabajar de manera presencial.

Solo entre 26 y 28 empleados del ayuntamiento no están vacunados.

“Pero sé que muchos se han vacunados. Hay una clínica en el Aguadilla Mall y en estos días había mucha gente”, señaló. Al conversar con El Nuevo Día, Roldán no tenía a la mano la cifra de brotes.

“Me preocupa muchísimo y tenemos que tomar medidas serias, o sea, todo el mundo con mascarilla y las vamos a suplir, el uso de sanitizador”, indicó.

En contexto la tasa de positividad

En entrevista por separado, Colón Ramos indicó que, si bien la cifra de casi 10% de positividad es alarmante, no representa la misma amenaza a la salud pública que en el pasado, precisamente por el avance de la vacunación en la isla.

Por ejemplo, en diciembre uno de cada 50 hospitalizados moría de COVID-19 y ahora pierde la vida una persona entre 250 hospitalizados.

“En diciembre había muchas más personas en los hospitales y muriendo que hoy, pero esto es bien serio también y por dos razones: por el ritmo acelerado de aumento de casos y por lo cerca del inicio de clases que se da el aumento”, indicó Colón Ramos.

La tasa de positividad prácticamente se ha duplicado desde el 20 de julio.

“Para el que no ha cambiado el escenario, la cosa es peor porque la variante es más contagiosa. No obstante, lo positivo para el no vacunado es que el vacunado lo protege”, dijo Colón Ramos al señalar que, debido a que la vacunación provoca que en la mayoría de los casos la enfermedad no provoque síntomas severos, esto significa que hay más personal médico y más espacio en los hospitales para atender a los que sí tienen síntomas, que en su mayoría son no vacunados.

Se estima que entre 600,000 y 700,000 puertorriqueños aptos para vacunarse no lo han hecho, dijo Colón Ramos.

“Por eso es que la decisión de vacunarse no es una decisión individual. Esa decisión tiene un impacto en la sociedad”, señaló.

Colón Ramos indicó que el remedio para atender este repunte, que se ha ensañado particularmente en no vacunados sigue siendo el mismo: el uso de mascarilla en lugares cerrados y no cerrados, y vacunarse.

Sin embargo, los menores de 12 años no tienen acceso a la vacuna.

“En la Coalición Científica estamos en comunicación directa con el Departamento de Salud sobre este repunte y estaremos entregando unas recomendaciones de cara al inicio de las clases”, dijo Colón Ramos. Estas recomendaciones serán divulgadas públicamente a finales de esta semana.

Colón Ramos insistió en la importancia de reabrir las escuelas y mantenerlas seguras.

“Las escuelas son lo primero que debe de abrir y lo último que debe cerrar en una sociedad. Tenemos variantes surgiendo, y hasta cierto punto es más fácil cerrarlas, pero es más fácil aún mantenerlas abiertas de forma segura. Hace falta pruebas, distanciamiento y mantener a los niños protegidos”, indicó.