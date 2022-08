Lajas – Hablan entre ellos y parece que aún se ven corriendo por la Plaza Pública de Lajas, o haciendo alguna travesura que luego algún vecino o vecina les contó a sus respectivos padres. Esas memorias de la infancia y juventud en su pueblo natal, el dermatólogo Luis Javier Ortiz Espinosa las mantiene vivas, en gran medida por el vínculo con sus amigos desde la escuela elemental, José Rafael Ramírez Rivera (arquitecto) y Walter Rodríguez Irizarry (neuropsicólogo).

Estos tres amigos coincidieron en el tercer grado de la Escuela Elemental “La Perry”, ubicada en el mismo centro del pueblo, y desde entonces comenzaron a cultivar una amistad que en esta etapa de la adultez los une de múltiples formas: son compadres, pero sobre todo, los abraza el orgullo y la nostalgia que sienten por el lugar que los formó.

Contó Ortiz Espinosa que desde pequeño mostró una tendencia hacia las ciencias, mientras que Ramírez Rivera apuntaba hacia la ingeniería o algo relacionado, y terminó siendo arquitecto. “Hablábamos de que yo lo iba a curar a él y él me iba a hacer mi casa”, y no estaban lejos de la realidad. Ramírez Rivera hizo el diseño de la casa que construye Ortiz Espinosa en algún punto elevado de este costero pueblo, porque lo de él es “el monte”.

Completaron la escuela elemental en la Arturo Grant Pardo y posteriormente cursaron la escuela superior en la Luis Muñoz Rivera. El especialista en la medicina de la piel se les adelantó un año, pero la educación que allí obtuvieron, dicen, fue fundamental para el desarrollo integral de cada uno.

“Nosotros tuvimos una educación muy buena, muy, muy buena. Obviamente, había unas lagunas, pero cuando fui a la universidad no tuve ningún problema en estar parejo con la gente de colegio ni nada de eso”, afirmó Ramírez Rivera con el asentimiento de sus amigos.

“Yo pienso que la escuela pública donde nosotros estuvimos, la Muñoz Rivera, era la envidia de lo que sería la escuela privada hoy día”, puntualizó Rodríguez Irizarry, el único de los tres que ha hecho su vida personal y profesional en Lajas y pueblos vecinos. “Nosotros teníamos un programa de artes extraordinario, teníamos un teatro de arena, que era la contraparte del Teatro Rodante de la Universidad de Puerto Rico, así que fue un momento en que las cosas en Puerto Rico funcionaban y podíamos pensar en un mejor Puerto Rico, porque el Departamento de Instrucción Pública, que era como se llamaba (el Departamento de Educación), funcionaba”.

El doctor valora lo aprendido en el programa de teatro, pues le ha servido para su desenvolvimiento en los medios de comunicación, y le agradece especialmente al creador de esa iniciativa artística, Don Freddy León Maldonado (yaucano), la “beca” que le brindó.

“Cuando yo me gradué de cuarto año, él se inventó una beca de teatro, con el hecho de darme realmente un dinerito, porque vengo de una familia que ninguno somos ricos. Vengo de una familia de 12 hijos y mi papá (Salvador Ortiz) era el sepulturero de Lajas y era el que enterraba a la gente, pero él (León Maldonado) sabía las necesidades económicas de la gente. Nos daba unos cocotazos con una sortija que tenía, pero nos enseñó, y para mí la experiencia de trabajar en teatro rodante a través de Lajas y de Puerto Rico, fue una cosa que me ayudó increíblemente”, recordó Ortiz Espinosa desde un gazebo en Playita Rosada en La Parguera. “Él se inventó esa beca para darme y sabes de dónde salió, de sus chavos, de su bolsillo, esos chavos no existían. El dió, como estos grandes maestros de la escuela pública que tenemos en Puerto Rico, que ellos ponen de su dinero”, continuó.

El legado de este pueblo tiene raíces profundas en cada uno, todas sostenidas por un amor genuino al entorno que los crió.

“No es todo –advirtió Ramírez Rivera, pero la base de lo que uno es, está aquí”, apuntó uno de los dos hijos de Julio Arturo Ramírez Dávila y Rita Idalia Rivera Toro.

Para Rodríguez Irizarry, hijo de Iris Irizarry, Lajas sigue siendo su casa. “He hecho toda mi vida en Lajas. Me casé en Lajas, vivo en Lajas, trabajo en el área cerca. Yo creo que algo que tiene el pueblo es el sentido de comunidad, además de que tiene de todo: Tenemos playa, monte, valle y es un pueblo donde se pueden hacer muchas cosas”, destacó.

Ortiz Espinosa, igualmente, agradece la crianza, la formación y las ayudas que recibió desde su barrio hasta que salió a estudiar medicina en el Recinto de Ciencias Médicas en San Juan.

“Me casé y viví en Lajas, a los 19 años con mi esposa, en mi casita, al lado de mis padres, que apenas tenía un cuartito y tenía letrina, pero le hicimos baño, y cogía pon para el Colegio de Mayagüez, porque no tenía carro, y cuando tenía carro, no tenía mucho para echarle, pero la gente de Lajas es tan buena gente, que teníamos un Club de Poneros de Lajas Unidos”, compartió el hijo de Salvador Ortiz y Miguelina Espinosa.

“Yo le agradezco tanto a todos esos que se pararon a darme pon, pero también a esas maestras que me estimularon, porque tampoco era muy aplicado. Me gustaba demasiado la aventura… Pero, por otro lado, cuando me voy y estudio medicina, yo pensaba trabajar en Lajas, en el área oeste, pero empecé en la Escuela de Medicina, mi esposa trabajaba allá, me comprometí, pero siempre he mantenido el vínculo y no descarto que el día que baje el trajín de vida y me retire parcialmente, esté en el pueblo dando servicio de lo que sea”, expresó al tiempo que reconocía que cada logro profesional ha sido su mejor forma de honrar a su familia y a su pueblo.

El amor que comparten por su pueblo no los ciega ante unas realidades que, con el paso del tiempo, han observado y se han ido agravando.

Rodríguez Irizarry, como residente y profesional, reconoce el nivel de pobreza, el bajo nivel académico, la población, mayormente, anciana, así como serios problemas en la salud. “Hay que ver el área de demencia en el área oeste, que tiene una de las mayores incidencias en Puerto Rico, así que hay unas características de demencia, socioeconómicas y salubristas, que creo que tenemos que tenerlas como urgencia y prioridad para mejorar la calidad del pueblo”, indicó el también profesor universitario.

Para el arquitecto Ramírez Rivera, el “desarrollo” desenfrenado ha afectado gravemente, como ocurre en cualquier otro lugar con esas malas prácticas. “Hay un tema que me preocupa mucho por mi profesión y porque pude vivir un urbanismo diferente al de ahora y Lajas no es la excepción en el deterioro de los cascos urbanos y de todo ese crecimiento desmedido alrededor de los centros y más afuera de las periferias”, lamentó, el actual residente de San Juan.

Ortiz Espinosa dio una perspectiva más optimista al observar la agricultura como un área de potencial desarrollo para el pueblo.

Es, precisamente, desde sus diferencias que este trío de lajeños ha sabido respetarse y apreciarse. Ortiz Espinosa es el “tipo intermedio”, le gusta la aventura, pero también es rutinario. Ramírez Rivera es “el más formal” y Rodríguez Irizarry es “el más travieso”.

Lo común, destacó Rodríguez Irizarry, es “un origen que nos une y nos une a través de toda la vida”.