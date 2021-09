Naguabo - Vecinos de este municipio se han unido bajo el nombre “Defendiendo el Puente de Río Blanco” para lograr que la emblemática estructura, que data de 1928, no sea removida y mantener viva su historia.

Desde su construcción, el puente Núm. 194, cuya estructura tipo armadura poligonal de “Wʾs” en acero se extiende por una longitud de 41.8 metros, se convirtió en un símbolo de progreso para esta comunidad. Fue esa construcción la que les permitió acceso a mejores oportunidades cuando cruzar el río a pie era la única solución a sus necesidades.

Con el pasar de los años, la estructura comenzó a deteriorarse, pero fue desde el cierre de operaciones en la antigua base naval Roosevelt Roads, en Ceiba, cuando aseguran que todo fue empeorando hasta que, luego de un análisis estructural, se determinó que el puente no era seguro para transitar.

“En el 2018, comienza la construcción del puente permanente del barrio Río Blanco. Dicen que el puente lo van a derribar y la comunidad comienza a hablar para preservar lo que para nosotros es un monumento histórico”, explicó Reymundo Torres, miembro del grupo comunitario que defiende la estructura.

Dado a la construcción de un nuevo puente en la zona, proyecto impulsado por la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT), la comunidad se enteró de que su antigua ruta sería removida de donde fue levantada hace exactamente 93 años. Es por esta razón que, en el 2018, la líder comunitaria del barrio Río Blanco, Maribel Bonilla, hizo una petición para que el puente fuera considerado un monumento histórico y así poder luchar por su permanencia. Sin embargo, la petición no fue acogida por la Junta de Planificación.

Somos Naguabo

“El Instituto de Cultura (Puertorriqueña, ICP) dijo que el puente 194 es bien importante para la comunidad y dijo que lo dejen. Pero se determinó el reemplazo en el contrato... yo fui al Instituto de Cultura y me dijeron que no tienen ningún lugar para poder guardarlo. Eso es lo que nos duele porque nos preguntamos, ¿nos estarán mintiendo?”, explicó Bonilla.

Por su parte, la fundadora de Naguabo Somos Todos, Mariny Vázquez, cuestionó por qué en otros municipios han podido mantener sus emblemáticos puentes, así como otros sectores de Naguabo, mientras a Río Blanco no le dan esa oportunidad.

“En otros pueblos, no importa en qué estado estuviera el puente, se preservó por un asunto cultural. Así que ellos no pueden decir que es una cuestión de cómo está (el estado del puente)”, sostuvo.

Los puentes a los que hace mención el grupo son el de Mata de Plátano en Ciales y de Trujillo Alto. Incluso, en Naguabo, entre los sectores Cubuy y Florida, hay un puente antiguo que se mantiene como muestra de lo que fue el pasado de esa población naguabeña.

La comunidad entiende que la estructura puede mantenerse en el lugar con ciertas mejoras, en las que están dispuestos a colaborar, para preservarlo como un ejemplo histórico de las construcciones para las nuevas generaciones y conservar un elemento arquitectónico que puede servir como atractivo turístico en la zona.

“Me preocupa mucho que sigamos destruyendo la historia de nuestro país. Nos quejamos de que la historia de Puerto Rico se está borrando, pero no hacemos nada. Hay una dicotomía en que unas agencias del gobierno no lo quieren preservar y otras lo quieren conservar. El mismo gobierno no se pone de acuerdo... Esto no solamente es la historia de Naguabo, es la historia de la construcción del país”, argumentó Carlos Iván Pérez, líder comunitario del sector La Playa en Naguabo.

Alcaldesa apoya la comunidad

Por su parte la alcaldesa de Naguabo, Miraidaliz Rosario, afirmó conocer de primera mano la petición de la comunidad, ya que es “su barrio” y estuvo involucrada en la lucha del grupo antes de llegar a la alcaldía.

“La intención de la comunidad siempre ha sido que se guarde (el puente), ya sea en el lugar que está o removerlo de ese lugar y que sea en el mismo barrio”, expresó Rosario.

Según la información en manos de la alcaldesa, el costo para la remoción del antiguo puente será de $160,000, lo que se suma a los $10.7 millones, que es la inversión total del nuevo puente.

En su fase inicial, este nuevo acceso estará abierto al tránsito en octubre, cuando esperan sea conectado a la carretera 191. Sin embargo, su apertura oficial se dará a principios del 2022, cuando se logre conectar el puente a la PR-31. Luego de esa apertura, el antiguo puente será removido.

“Me informan que el puente (antiguo) va a ser removido completamente del lugar. Según lo que ellos me dicen es que el ICP va a asignar un arqueólogo para que seleccione unas piezas particulares para guardarlas, lo otro lo descartarían”, informó Rosario, quien dijo haber dialogado con la ACT acerca de la opción de mover la estructura del antiguo puente hacia otra otra zona en la que puedan conservarlo.

“Según lo que ellos me explican, si lo sacan, como está tan debilitado, se rompería en pedazos”, dijo la alcaldesa, quien está de acuerdo con conservar el puente de alguna manera para que no se borre esa etapa de la historia de esa comunidad.

“Entiendo que podríamos dialogarlo y hacer algo en cuestión de que se pueda preservar. Estoy trabajando una misiva porque me gustaría conocer con el ICP qué piezas estarían seleccionando. Entiendo que se le podría dar un giro totalmente diferente para poder conservar el arte y la cultura de nuestro pueblo”, concluyó la alcaldesa.