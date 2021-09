Naguabo - Son las 4:30 p.m. del miércoles, y el estacionamiento del coliseo Benigno Ramos Carrión se llena de autos de los que se bajan personas que se dirigen a la aledaña pista atlética para caminar o trotar. La mayoría parecía rebasar los 40 años, y hacían caso omiso del cielo gris que presagiaba un aguacero que nunca llegó.

Justo detrás de la ya mencionada estructura deportiva, que está en desuso debido a los daños que sufrió a raíz del paso del huracán María en 2017, el ambiente es otro.

Un grupo de niños y una niña se reúnen alrededor de una joven entrenadora que les ofrece indicaciones para la práctica de un deporte que hasta hace unas semanas les era ajeno: el balonmano.

Los chicos están erguidos y atentos. Siguen instrucciones y de vez en cuando bromean entre ellos. Se les nota el entusiasmo, detalle que luego confirmarían Kallyannish, Jonathan y Jan cuando El Nuevo Día conversó con ellos durante la práctica.

El inicio de algo grande

Ubicado en la costa este de Puerto Rico, Naguabo es conocido por ser la cuna de artistas como el compositor Pedro Flores, la cantante Carmen Delia Dipiní y el comediante Ramón Ortiz del Rivero, alias “Diplo”. De hecho, uno de los cognomentos de esa ciudad es “Cuna de Grandes Artistas”, aunque también se conoce como el “Pueblo de los Enchumbaos” por la cantidad de ríos y quebradas que lo circundan.

Si se habla de deportes, este municipio se precia de ser el lugar de donde son oriundos el lanzador de los Mets de Nueva York, Edwin “Sugar” Díaz, y el receptor de los Astros de Houston, Martín “Machete” Maldonado, entre otros grandes atletas.

El balonmano no es parte de la tradición deportiva de Naguabo. Sin embargo, el director de la Oficina de Recreación y Deportes de ese pueblo, Edwin “Orly” Ortiz, recordó que en algún momento ese deporte se practicó en su pueblo. Por lo que ahora que está en posición de hacer algo al respecto, se ha dado a la tarea de organizar unas clínicas con la idea de desarrollar una liga.

“El balonmano es un deporte bien lindo”, estipula de entrada Ortiz, que reconoce que aunque practicó varias disciplinas nunca jugó balonmano. “Yo nunca lo jugué, pero sí sé cómo se juega y me sé las reglas. Entonces, me di a la tarea de buscar niños y niñas que tal vez no tienen mucho talento para jugar baloncesto para que jueguen balonmano”, agrega el funcionario.

Dado que el municipio no cuenta con muchos recursos económicos, Ortiz se las ingenió para levantar una cancha en brea en un predio del estacionamiento del coliseo Benigno Ramos Carrión que daba las medidas exactas (40 metros x 20 metros) para un campo de juego profesional. Las porterías se las prestó el presidente de la Federación Puertorriqueña de Balonmano, Néstor Milete Echevarría. La entrenadora, Keren Canales, la consiguieron a través del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), ente que paga ese sueldo.

El municipio informó que la inversión de la cancha es de aproximadamente $5,100, cantidad que solo incluye el asfalto y la pintura.

Las clínicas llevan unas dos semanas, y se han promocionado a través de la página de Facebook del municipio. Igualmente, Ortiz ha pasado por las escuelas del pueblo para dar a conocer la iniciativa municipal. Al momento, una veintena de jóvenes naguabeños de ambos sexos han acudido a las prácticas, que se realizan martes, jueves y viernes a partir de las 4:30 p.m. Sin embargo, Ortiz desea que este proyecto crezca y que atraiga niños y jóvenes de los pueblos aledaños.

“Aquí pueden llegar niños de otras ciudades y serán bienvenidos”, puntualiza Ortiz, que destaca que en el municipio también se realizan clínicas de baloncesto y tenis de mesa.

En esta foto aérea se observa la cancha de balonmano que ubica en un predio del estacionamiento del coliseo Benigno Ramos Carrión, de Naguabo. (Facebook/Municipio de Naguabo)

Una cancha en brea y los sueños de una jugadora

Ortiz reconoce que ha habido críticas a que la cancha sea en brea. Sin embargo, compartió que así fue como comenzó este deporte en Río Grande, pueblo que se conoce como la cuna de esta disciplina en Puerto Rico. Este dato fue confirmado por Canales, quien ha jugado con la Selección Nacional femenina y que es parte del equipo de las Conquistadoras de Guaynabo.

“Eso es así, mis rodillas pueden dar fe de eso”, argumenta mientras señala sus rodillas que muestran la huella de raspones antiguos. “Yo me identifico con esto porque así fue que comenzó el desarrollo del balonmano en Puerto Rico. Me da mucho sentimiento”.

Canales sabe que el deporte que le apasiona no es muy conocido en la isla, ni cuenta con legiones de seguidores como el baloncesto o el béisbol. Por eso, cuando le hablaron del proyecto de Naguabo, lo aceptó jubilosa.

“Cuando me ofrecieron esta oportunidad, lo acepté sin pensarlo y más en este momento en el que vivimos en medio de una pandemia. Además, hay que llevar a los niños por el buen camino. A mí no me molesta estar aquí y enseñarle sobre este deporte. Yo espero que este proyecto dure”, manifiesta Canales, que luce una camisa de las Conquistadoras.

Al hablar sobre las primeras prácticas con los chicos, Canales, de 28 años, cuenta que al principio estaban un poco asustados. Pero comenzó a enviarles videos de jugadas y de las reglas por un grupo de WhatsApp que creó para irlos enamorando, y a juzgar por el entusiasmo demostrado por los participantes, lo ha logrado.

“Yo los veo y tienen un desempeño y una dinámica brutal, y eso es lo que me anima a seguir hacia adelante con ellos”, abunda la jugadora, que comenzó a practicar balonmano cuando estaba en cuarto grado.

“Ellos (los participantes de las clínicas) no duermen. A la una (de la madrugada) me escriben. La práctica es a las cuatro (de la tarde), y ellos están aquí a las tres. Ellos están bien motivados, y eso me llena grandemente. Me siento muy orgullosa y afortunada de ser parte de este proyecto”, puntualiza la deportista, que le agradece al balonmano la oportunidad de conocer otros países.

“Yo no sabía nada de esto, pero me gustó”

Jonathan Santiago, Jan F. López y Kallyannish Carrasquillo son tres de los jovencitos que han decidido darle una oportunidad al balonmano.

“Practicando esto me va bien. Yo no sabía nada de esto, pero cuando entré aquí, me gustó”, establece Jonathan, de 10 años. “Me gusta porque puedo estar con mis amigos. Aquí se trata de meter la bola por la portería. Es un poco difícil porque a veces te tocan personas grandes que te pueden coger la bola fácil”, añade el estudiante de quinto grado, que también juega baloncesto.

“Me gustan los dos deportes, pero este me está gustando más. Me voy a quedar aquí practicando en lo que me asignan un equipo”, puntualiza Jonathan.

Jan, de 13 años y quien cursa el octavo grado, coincide con su sobrino. “Es un buen deporte y divertido. Juego pelota, que me gusta mucho, pero este me está gustando más. Hay muchas técnicas, muchos tipos de tiro, hay mucha estrategia también”, dice Jan.

“Cuando me dijeron balonmano, yo pensé en algo como el fútbol, pero ya entiendo el juego”, agrega.

Kallyannish -que también juega baloncesto- se expresa en términos parecidos. “Me parece bien. Lo practicaría otra vez hasta que coja el truco”, apunta sonriente la chica de 10 años que acudía a su primera práctica de balonmano.

Maravillada con el proyecto

Por su parte, la alcadesa de Naguabo, Miraidaliz Rosario Pagán, está maravillada con las clínicas y espera que el proyecto se quede. La funcionaria explica que los trabajos se hicieron en colaboración con la Oficina de Obras Públicas municipal y el pueblo de Juncos, que les prestó la maquinaria para tirar la brea.

“Los muchachos de Recreación y Deportes me pintaron el área. Yo pregunté cómo iba a quedar, y ellos me explicaron. Yo creo mucho en el deporte”, apunta la ejecutiva, quien practicó voleibol de pequeña y disfruta del fútbol.

En cuanto a los trabajos para rehabilitar el coliseo Benigno Ramos Carrión, que está cerrado el paso del huracán María, Rosario Pagán comparte que está en etapa de diseño, el que espera que esté listo en noviembre próximo. “Esto lleva una inversión de $3.5 millones, incluyendo las facilidades, el estacionamiento y las luces”, explica la funcionaria, que añade que también se trabajará para hacer unas mejoras a la pista atlética.

La alcaldesa reconoce que la cancha de balonmano deberá moverse de lugar una vez comiencen los trabajos para habilitar el coliseo. Sin embargo, ha apostado al proyecto. “Por el momento la vamos a estar utilizando. Cuando se contemple lo de la repavimentación del estacionamiento, buscaremos otro lugar. Lo importante es que ya lo iniciamos y nuestros niños tienen un lugar para practicar este deporte”.

Si alguien desea obtener más información sobre las clínicas de balonmano en Naguabo, puede llamar a los números 787-914-8894 o 787-203-8938.