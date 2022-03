En Puerto Rico ya se han identificado 37 casos de BA.2, sublinaje de la variante ómicron, de los cuales 25 han sido confirmados por Departamento de Salud. La situación es monitoreada de cerca por el gobierno, que este viernes, a través de la doctora Iris Cardona, principal oficial médico de la agencia, reconoció que esta variante está circulando en más del 50% de los casos detectados en ciertas partes de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico.

A nivel isla la positividad del virus estaba ayer en 5.89%, lo que sigue reflejando un constante aumento, considerando que para la semana del 1 al 7 de marzo estaba en 3.9%, según el Informe de Monitoreo de COVID-19 en Puerto Rico. Pruebas realizadas en las farmacias Walgreens en Puerto Rico advierten incluso un aumento mayor. De las 704 pruebas que efectuaron la semana pasada 6% fueron positivas, mientras esta semana se hicieron 698 pruebas, con una positividad de 10.3%.

“Estamos encontrando como 170 pruebas positivas a la semana y los casos con carga viral alta se le envían a Salud o al Fideicomiso (de Salud Pública)”, indicó, por su parte, la licenciada Ilia Toledo, presidenta del Laboratorio Clínico Toledo.

PUBLICIDAD

Explicó que los casos son enviados para que la agencia y las instituciones que ayudan al gobierno en esto puedan hacer otros análisis como parte de la vigilancia genómica. Esto es un proceso que ayuda a identificar cambios del virus y nuevas variantes mediante secuenciación genética.

El año pasado el gobernador Pedro Pierluisi anunció el desembolso de una serie de fondos federales a través del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés). De esa partida, $20 millones estaban dirigidos al programa de vigilancia genómica de Salud que monitorea el desarrollo del COVID-19 en la isla.

El doctor Marcos López Casillas, gerente de investigación del Fideicomiso, explicó que de esos fondos, $16 millones fueron asignados al Fideicomiso para apoyar los esfuerzos de vigilancia genómica del virus.

“Se está secuenciando casi todos los días, pero no hay tantas muestras que cualifiquen para secuenciación”, dijo al comentar que cerca de 40 a 50% de las pruebas son secuenciadas.

De acuerdo con el bioquímico, hasta la fecha la variante que predomina en Puerto Rico es la del ómicron BA.1.1 Los datos más recientes de Salud sobre vigilancia genómica del virus datan de hace dos semanas, del 6 al 12 de marzo, cuando se identificaron 19 casos de BA.1.1 y 12 de BA.2. Hasta esa fecha Salud tiene 25 casos de BA.2 confirmados en la isla. A esa cifra se suman otros 12 más que aparecen en la página del Laboratorio Aegis, informó López Casillas, quien comentó, no obstante, que los casos se consideran confirmados luego que Salud los valida.

PUBLICIDAD

Según López Casillas, tanto el Fideicomiso como la Ponce Health Sciences University están haciendo secuenciaciones de pruebas. En el caso del Fideicomiso, dijo, se le envían informes preliminares a Salud de los resultados de las muestras para que la agencia pueda hacer el debido proceso de rastreo al paciente afectado y sus contactos cercanos.

“Esa es la parte más importante, el rastreo epidemiológico, buscar al paciente para ver si necesita monoclonales”, dijo López Casillas, quien se mostró satisfecho en como el proceso está corriendo.

La epidemióloga Fabiola Cruz López, sin embargo, considera que en Puerto Rico aún no se está haciendo vigilancia genómica. De acuerdo con la estudiante de medicina, quien lideró el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC), Salud no ha sido lo suficientemente proactivo en el proceso de vigilancia genómica, a pesar del dinero asignado para ello desde el año pasado.

“Lo que está (publicado) en Salud es lo que publica el GISAID”, denunció.

El “Global Initiative on Sharing All Influenza Data” (GISAID) es una herramienta que comparte datos globales sobre la influenza. En la pandemia ha servido como base de datos genéticos sobre SARS-CoV-2 y sus variantes en distintas partes del mundo, incluyendo a Puerto Rico.

Cruz López advirtió que compartir datos tardíos no es vigilancia genómica. Lo ideal, dijo, es que no pasen más de dos semanas desde la recolección de la muestra, su secuenciación y publicación de datos. Tardar más, señaló, sería hacer un “estudio de epidemiología molecular retrospectivo”, lo que reconoció también es bueno que se haga, pero no es vigilancia genómica.

“Una vigilancia genómica requiere una publicación semanal y eso no se está haciendo”, dijo. No ha sido posible conseguir una reacción de la doctora Melissa Marzán, principal oficial de epidemiología de Salud, en los últimos dos días.