El Departamento de Salud planifica cobrar multas de $300 a los viajeros que ingresen a Puerto Rico sin presentar una prueba molecular (PCR) negativa de COVID-19 y que no se realice el examen en la isla mediante un portal cibernético al que la persona deberá acceder, por iniciativa propia, para pagar.

“En cuanto al pago de las multas, ya existe el mecanismo tecnológico, que es a través de multas.salud.pr.gov”, afirmó la epidemióloga Miriam Ramos, quien dirige el monitoreo de los viajeros desde Salud, en entrevista con El Nuevo Día. “La persona accede, son unos pasos bastante fáciles, y ahí la persona puede emitir el pago de la multa correspondiente”, añadió.

La nueva medida, que entra en vigor el miércoles, responde a la Orden Ejecutiva 028 del gobernador Pedro Pierluisi, y la Orden Administrativa 499 del secretario designado de Salud, Carlos Mellado. La multa será adjudicada de manera final si pasan 48 horas de la entrada del viajero sin que haya cumplido con el requisito de realizarse la prueba a nivel local.

Pero Salud no pudo explicar qué sucedería si el viajero decide no entrar al portal cibernético y no realiza el pago. Ramos no pudo responder, por ejemplo, si el sistema establecido provee para retener la información de algún método de pago requerido de antemano al viajero, de modo que el pago no dependa exclusivamente de la voluntad de la persona.

“No te puedo contestar la pregunta porque no tengo el detalle del escenario que me estás presentando”, respondió la epidemióloga a este medio.

“Si la persona incumple en lo que es la multa administrativa y no cumple con la orden ejecutiva, hay otras sanciones adicionales en la cual esta persona incurriría”, argumentó.

El viajero también sería referido a la Oficina de Investigaciones de Salud.

Sin detalles los laboratorios

Si bien la orden administrativa que establece las nuevas medidas está firmada desde el 19 de abril, el presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos, Alexis Amador, sostuvo que hasta ayer no se había llevado a cabo una reunión formal entre los representantes de los laboratorios y Salud para discutir detalles de logística. La orden incluye un mandato a los laboratorios a dar prioridad a los viajeros que acudan a realizarse una prueba.

“Estamos teniendo conversaciones con Sarafs (Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud) sobre verdaderamente cuál va a ser la logística”, indicó Amador en entrevista con este medio.

Desde el punto de vista de los laboratorios, hay dos preocupaciones principales. En primer lugar, Amador advirtió que hay que observar con cautela el impacto de miles de viajeros acudiendo a realizarse una prueba molecular en los establecimientos a través de la isla, no necesariamente por insuficiencia de pruebas o reactivos para atender esa población, sino por el recurso humano disponible para procesarlas, así como los cambios en el tiempo de espera de los resultados.

De acuerdo con datos del Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico, el número de personas que acuden a realizarse pruebas moleculares había bajado en los primeros meses del año, hasta uno de sus puntos más bajos durante la semana del 14 de marzo, con 28,193. Esa cifra ha ido en aumento desde entonces, cónsono con el alza dramática de casos positivos de COVID-19 reportada en Puerto Rico.

“En las últimas semanas, estamos haciendo por encima de 50,000, las últimas dos a tres semanas, con tasas de positividad más altas”, indicó Amador. Al agrupar la cantidad de pruebas que manejan los laboratorios a través de la isla, la capacidad semanal está por encima de los 60,000, al tiempo que aseguró que no existen dificultades actuales para adquirir los reactivos para el análisis de las muestras.

“No nos podemos dormir de ese lado, no por el hecho de que tengamos esa cantidad de pruebas disponibles es para volvernos locos o no tomar medidas. Siempre hay que manejar un tope para un resultado de 24 a 48 horas”, explicó, dado a que el equipo humano y técnico no es ilimitado.

Amador tomó en cuenta que, dentro de la cifra de miles de pruebas que los laboratorios realizan cada semana, hay también viajeros que acuden para practicarles el examen, incluyendo residentes de la isla que viajan al exterior y a su regreso buscan cumplir con las medidas preventivas, aunque se trata de un número no recopilado en datos concretos.

Con un tope de 60,000, “si le añades 30,000 o 40,000 pasajeros semanales, pudiéramos tener dificultad en manejar ese volumen”, dijo. Esa cautela, añadió, es importante “en la medida que tengamos un repunte (de casos) en la isla”. En Puerto Rico, hay alrededor de 800 laboratorios clínicos, incluyendo 600 de la comunidad, así como de referencia y de hospitales, entre otros.

Hasta el domingo, en lo que va de abril, a la isla habían llegado 333,876 viajeros, de los cuales 169,226 (51%) no presentaron a su arribo una prueba negativa PCR. Del total de viajeros, la cifra ha superado las 15,000 entradas en un solo día.

El presidente de la Asociación de Laboratorios recordó, además, que la prueba molecular requiere que las personas presenten una orden médica en el laboratorio, pero no está claro qué tipo de documento entregarán los viajeros. La orden administrativa concede una dispensa a todo viajero para poder realizarse la prueba molecular sin necesidad de un referido, pero Amador indicó que el referido y la orden médica no son el mismo documento.

Sobre ese asunto, Ramos dijo que Salud desarrolló un documento que estará asociado a la declaración de viajero, aunque al cierre de esta edición no estaba lista la versión final.

“El viajero lo podrá presentar en el laboratorio, identifica al viajero y la prueba que se va a hacer. Ese documento va a ser exclusivo para viajeros”, mencionó.

La preocupación en torno a la fiscalización a los viajeros aumenta al tomar en cuenta, por ejemplo, eventos multitudinarios como el “Guaya Guaya Fest” y el “Día Nacional de la Zalsa”, celebrados en Orlando este fin de semana, donde se observaron miles de personas aglomeradas, sin distanciamiento físico y sin mascarilla, mientras se esperaba que una cantidad desconocida de individuos que viajaron desde Puerto Rico a dicha ciudad para participar, regresara a la isla.

Ante la situación, el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, informó ayer que no se activarían protocolos o medidas especiales en los aeropuertos para los vuelos y pasajeros procedentes de la ciudad de Orlando, Florida.

“Continuamos con los cernimientos médicos en los aeropuertos, con las preguntas de rigor asociados con los síntomas de COVID-19, con el requisito de traer la prueba molecular (negativa), con el requisito de llenar la declaración de viajeros”, dijo, al sostener que se continuará aplicando las mismas medidas a todos los viajeros, independientemente del lugar de procedencia.