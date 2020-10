El sindicato Servidores Públicos Unidos (SPU) y la Defensoría de los Derechos Carcelarios expresaron su oposición al nombramiento del secretario de Corrección, Eduardo Rivera Juanatey, como juez superior.

Ambas entidades enviaron cartas de oposición al Senado, donde está pendiente la evaluación de la designación

En comunicado de prensa, el SPU indicó que Rivera Juanatey carece de las cualidades necesarias para ejercer un puesto en la Judicatura porque ha violentado el derecho a la libre expresión y ha intervenido con los derechos sindicales de sus empleados.

A manera de ejemplo, la SPU resaltó un intento del funcionario por suspender a una líder sindical de guardias correccionales por hacer expresiones a El Nuevo Día en entrevistas previas.

“El licenciado Rivera Juanatey carece del temperamento judicial para ejercer un cargo como juez”, señaló en declaraciones escritas Benjamín Borges, síndico y portavoz de SPUPR, unión matriz de la Alianza Correccional Unida, sindicato que representa a los oficiales correccionales de la Administración de Corrección.

“Nuestra Unión ha sido testigo de que el licenciado Rivera no tiene reparos en intervenir con el derecho a la libertad de expresión y los derechos sindicales de los empleados cuando estos reclaman que las acciones del patrono los ponen en riesgo, particularmente en circunstancias en que el mismo Rivera ha actuado como patrono”, agregó.

Según Borges, el pasado 17 de septiembre, el Departamento de Corrección le notificó a la Oficial Jessica Martínez, presidenta de Alianza Correccional Unida, unión que representa a los oficiales correccionales del Departamento de Corrección, su intención de suspenderla de empleo y sueldo por denunciar ante los medios noticiosos del país las determinaciones del patrono que estaban exponiendo a los oficiales a mayores riesgos.

“A pesar de que le hicimos varios acercamientos al Secretario y le explicamos que no debía proceder disciplinariamente contra la presidenta de la Unión local que representa a los Oficiales Correccionales cuando sus expresiones las hace en calidad de representante de la Unión y con el propósito de denunciar públicamente situaciones que aumentan los riesgos a que se exponen los miembros de la unión, éste optó por continuar con el proceso” indicó el sindicalista.

Detalló que en la carta de intención de suspensión de empleo y sueldo firmada por Rivera Juanatey, el funcionario señala como los motivos para tomar la acción disciplinaria que Martínez habló con El Nuevo Día sobre la respuesta a la resistencia que presentó un grupo de confinados el 23 de enero pasado.

Según la Unión, el titular de Corrección busca penalizarla porque, según indica en su carta, ofreció “información relacionada a aspectos operacionales y de seguridad institucional al indicarle a éste que: ‘Fue necesario que se moviera a la Unidad de Operaciones Tácticas (UOT). Esto demuestra la necesidad de tener una UOT que ha sido desintegrada en los complejos’”.

Según el secretario, esas expresiones "comprometen la seguridad institucional.”

Sin embargo, el sindicato expresó que estas declaraciones de Martínez fueron en referencia a que tuvieron que trasladar un grupo de oficiales con equipo antimotines, de un punto distante, para garantizar el control de la situación, lo que mantuvo en mayor riesgo al escaso grupo de oficiales que tuvo que responder inicialmente.

Además, el secretario pretende penalizar a Martínez porque en una entrevista en abril supuestamente hizo expresiones “desleales a la agencia”, además de supuestamente brindar información incorrecta “sobre la manera en que se está trabajando la emergencia ante la contingencia por la amenaza del COVID19. Estas expresiones fueron publicadas en el periódico de circulación general El Nuevo Día, sin estar autorizadas por la Oficina de Prensa a Nivel Central ni por el secretario”.

En el comunicado, Borges manifestó que “obviamente el Secretario Rivera Juanatey ha tenido la intención de controlar las expresiones de la presidenta de los oficiales correccionales en lo que respecta a como perciben sus condiciones de trabajo, incluyendo de salud y seguridad y que de no permitírselo, quien ocupe esta posición se enfrentará a su castigo”.

“Por esto, le pedimos al Senado de Puerto Rico que no permita que quienes pretenden suprimir los derechos sindicales y de libertad de expresión y de prensa, se sienten a juzgar e impartir justicia”, finalizó.

El SPU envió esta posición mediante carta al senador Héctor Martínez, a quien también se dirigió una carta de la Defensoría de los Derechos Carcelarios en oposición al nombramiento de Rivera Juanatey como juez superior.

En declaraciones escritas, la presidenta de la entidad, Dallie Cruz Ruiz, indicó que en el tiempo en que lleva a cargo de la agencia, “Rivera Juanatey no ha promovido política pública de puertas abiertas que permita conocer las necesidades de todos los que componen el Sistema Correccional de Puerto Rico”.

“Nos ha maltratado, nos ha ignorado y ha hecho caso omiso a lo que se supone realice como administrador”, añadió Cruz Rubio, señalar distintos instancias en que han intentado colaborar con el funcionario para atender necesidades de la rehabilitación de los confinados.

“Por ser inhumano, por ser prepotente y no actuar promoviendo la sana justicia. Siendo así, no podemos concebir que una persona que no ha sido útil como administrador de una Agencia como el Departamento de Corrección y Rehabilitación, sea un juez justo y no procese a un constituyente filosofías punitivas que promueven por los años”, afirmó.