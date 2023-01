La estudiante contra quien se presentó una querella por “bullying” a una menor de 13 años, en una escuela de Manatí, inició una suspensión sumaria hasta tanto finalice la investigación que realiza el Departamento de Educación, y que también conllevó la remoción de la directora.

Esta menor “tomará sus clases a distancia y tendrá apoyo de sus maestros, adicional de apoyo socioemocional y equipo multidisciplinario, quienes estarán impactando la familia”, informó por escrito a El Nuevo Día el portavoz de prensa de Educación, Alexis Ramos.

El caso ganó resonancia luego que el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, señaló que la directora de la escuela Dr. Juan S. Marchand González no activó ningún protocolo para atender la situación. “Si me preguntas, la información que tengo me pone a mí a concluir que hubo una negligencia crasa en el manejo de esta situación”, indicó durante una entrevista con Noticentro (Wapa TV).

Personal de Educación visitó hoy el plantel en Manatí. Según la agencia, allí se tomaron “decisiones administrativas para la dirección de la escuela” y “se realizaron planes de acción para atender la comunidad escolar en general”. También, se atendió a la facultad y a la madre de una de las estudiantes involucradas en el incidente.

Un vídeo capturado en una guagua escolar muestra el momento en que una menor agrede con sus manos a la víctima de 13 años. Según la madre de la niña –que sufre múltiples limitaciones físicas, neurológicas y cognoscitivas–, los actos de acoso ocurrieron en diciembre, sin acción del personal escolar.

El secretario de Educación reconoció que se enteró del caso a través de la prensa. Añadió que las escuelas cuentan con protocolos para atender este tipo de casos.

Según el módulo de acoso escolar que utiliza la agencia para capacitar a su personal, compartido con este diario, la responsabilidad en el reporte de casos de “bullying” recae principalmente en el director o directora escolar, pero también incluye a “estudiantes, padres o tutores legales, personal docente y no docente u otro personal que labore en la escuela y que ofrezca servicios profesionales o por contrato”.

Educación dijo que investigaría si alguien más falló en proteger a la menor. El plantel tiene dos trabajadoras sociales, cuatro guardias de seguridad, enfermera, psicóloga y consejero escolar. La directora no está suspendida de sueldo y se expone a ser destituida de su cargo.