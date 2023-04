El director ejecutivo de Taller Palenque, Ricardo López Serrano, denunció este sábado que tuvieron que cancelar su actividad “Bombazo Vaquero” ya que el municipio de Bayamón no autorizó utilizar la Plazoleta Ignacio Zorrilla, ya que se encuentra haciendo una investigación por unos incidentes con la dueña de un restaurante en la zona.

Mediante una carta enviada ayer, viernes, el asistente ejecutivo municipal, Rolando Meléndez Martínez, notificó a Taller Palenque que no podría utilizar las facilidades este sábado. “Me enviaron una carta imposibilitando el uso del espacio público debido a las alegaciones que hizo una señora al municipio de Bayamón”, comentó.

De acuerdo a la misiva, el municipio se encuentra investigando dos incidentes; uno ocurrido el 15 de marzo en relación a una confrontación con la dueña del restautrante Majadito, que ubica cercano a la plazoleta; y otro altercado del 26 de marzo con la encargada de las facilidades del parque lineal, en donde Taller Palenque ofrece clases de bomba.

“Esta persona se le prestó el área para hacer sus presentaciones, y al parecer ha tenido altercados y el municipio ha recibido querellas. El Municipio se encuentra haciendo sus investigaciones. A esto se añade, que la petición la hizo jueves y eso requiere unos permisos, y eso no se tramita de un día para el otro”, dijo la portavoz de prensa del municipio, Migdalia Rivera.

Además, explicó que cuando se dilucide la situación que ha tenido, se podrá “quizás nuevamente retomar el uso del espacio”.

“Ellos dicen, en la carta, que están realizando una investigación, pero nosotros no hemos sido parte de su investigación. No hemos sido entrevistados o citados para escuchar nuestra versión. Toman determinaciones que nos afectan directamente sin que nosotros hayamos sido parte del procedimiento”, alegó, por su parte, López Serrano.

“Nosotros siempre hemos tenido el próposito de realizar una actividad recurrente de bomba . Tengo 40 años de experiencia en el trabajo cultural como folclorista afrocaribeño especializado en la bomba”, insistió,por su parte, López Serrano.

Enfatizó en que todos los meses van a la oficina de bomberos a pagar no solamente $75 por cada permiso. Además, compartió que resolvieron con otro comerciante el requisito de que haya servicios sanitarios accesible a los asistentes.

Del mismo modo, recalcó que el evento recibe personas de todas partes de la isla y de fuera de Puerto Rico.

“Una vez al mes que llevar de bomba y entretenimiento gratuito a la población. Todos los meses el municipio pide que le enviamos una carta solicitándole modifica autorización para realizar la actividad”, insistió.

Anteriormente, el Bombazo Vaquero era celebrado en la plaza de recreo Eugenio María de Hostos, pero por incidentes con los permisos tuvieron que moverla a la plazoleta Ignacio Zorilla.