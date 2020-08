El grupo médico del gobierno aseguró este lunes que, desde el punto de vista salubrista, resulta imposible llegar a acuerdos adicionales con el “task force” económico en este momento, sobre las recomendaciones a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para una nueva orden ejecutiva, en un intento de frenar el aumento exponencial de casos de COVID-19.

“Como grupo asesor lo tratamos, pero entiendo que no se ha conseguido (llegar a acuerdos adicionales). Le vamos a dar nuestras recomendaciones finales, entre hoy y mañana, sin ajustar nada de lo que no hemos llegado a un acuerdo, porque estamos conscientes de que nos encontramos en un momento donde hay que hacer cambios drásticos para parar la manera en que se está moviendo la epidemia”, afirmó este lunes el epidemiólogo Juan Carlos Reyes, en entrevista con El Nuevo Día, en representación del task force médico.

Reyes explicó que ambos grupos se reunieron el jueves y el viernes de la pasada semana, con la intención de acordar las medidas que recomendaría. Sin embargo, aseguró que un consenso absoluto implicaría no tomar pasos que consideran indispensables ante el panorama actual en la isla.

“Es bien difícil que un grupo de médicos y salubristas puedan llegar a un consenso total con un grupo de economistas porque al final del camino, los economistas hacen sus mejores recomendaciones pensando en la salud, pero pensando principalmente en la economía, y los médicos y los salubristas hacen sus recomendaciones pensando principalmente en los pacientes y en las vidas”, enfatizó el epidemiólogo.

La gobernadora, que estuvo presente en la reunión del jueves, conoce las preocupaciones del sector salubrista. Sin embargo, su determinación el viernes fue extender hasta el 21 de agosto la Orden Ejecutiva 2020-060, vigente originalmente hasta el pasado sábado.

Vázquez Garced expresó entonces que tomó esa decisión por petición del secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, “y así darles el espacio a los consejos asesores del sector médico y económico a presentar sus recomendaciones finales”.

De acuerdo con la recomendación de González, la extensión de la orden ejecutiva vigente era necesaria porque los grupos médico y económico que asesoran a la mandataria en el manejo de la pandemia en la isla no habían decidido el alcance de las restricciones que se adoptarán.

el Departamento de Salud ha reportado desde julio un aumento exponencial de casos de COVID-19 en la isla. La cifra de casos positivos confirmados alcanzó hoy los 11,723, al sumar 410 infectados más, mientras que los casos positivos probables se colocaron en 15,037 con 361 contagios adicionales.

Pero Reyes fue enfático hoy al subrayar que no le corresponde al grupo asesor tomar las decisiones finales de política pública, sino que, las determinaciones últimas son de la gobernadora y de Salud, a partir de las recomendaciones de los grupos, con o sin consenso.

“El secretario de Salud y la gobernadora tienen que tomar las decisiones. Yo no puedo decir que ‘hasta tanto se haga un consenso entre ambos grupos tomo la decisión’, porque yo (en referencia al grupo médico) no implanto la política pública de Salud de nuestro país, yo no soy el secretario, ni soy la gobernadora, yo recomiendo”, enfatizó.

“Una vez se hace la recomendación del task force médico y el task force económico, entonces Salud y la gobernadora tienen que tomar sus determinaciones”, sostuvo Reyes.

Salud ha registrado cuatro picos de contagios de COVID-19 desde el 13 de julio. Uno de esos picos ocurrió el 4 de agosto, con 453 casos confirmados solamente ese día. Las proyecciones del grupo médico apuntan a que esos picos aumentarían hasta superar los 500, si no se actúa ahora.

“Me atrevo a decirte que hay unas cosas donde definitivamente el task force médico no iba a poder llegar a un consenso”, confesó el epidemiólogo. Reyes explicó que, incluso cuando si hubiera una apariencia de menos casos, debido a que se hagan menos pruebas por la falta de reactivos, el aumento será notable en el número de muertes. “Estos picos que se están viendo en casos confirmados, lamentablemente lo que traen es aumento en muerte, no lo vemos ahora, lo vemos dentro de dos o tres semanas”, manifestó.

El grupo médico no ha revelado detalles sus recomendaciones, por petición de La Fortaleza. El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos, dijo a este medio que la institución que preside está de acuerdo con las recomendaciones del task force médico.

Ramos recordó que en realidad las disposiciones de la actual orden ejecutiva han sido las mismas prácticamente durante cinco semanas, “porque no hubo cambios entre las últimas dos órdenes, los cambios fueron procesales”.

En esas últimas dos órdenes, se revirtió parte del proceso de reapertura económica, con la esperanza de que se observara una reducción o freno en el aumento exponencial de casos positivos al virus. “Hemos visto que no ha tenido efecto”, apuntó Ramos.

La mandataria dijo que el miércoles de esta semana comunicaría al pueblo sus determinaciones finales para una nueva orden ejecutiva que entraría en vigor el sábado 22 de agosto.