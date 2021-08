Comerío - Por más de una década, el maestro Rafael Nogué Torres dedicó su vida a guiar con alegría y sosiego a los jóvenes de la escuela Inés María Mendoza, en Comerío. Y su plan no era otro que continuar enseñando en el lugar donde se sentía orgulloso de ser un tutor Montessori, pero el COVID-19 tenía otros planes.

En la tarde del lunes, cuando los estudiantes y gran parte de la facultad habían regresado a sus hogares, el director del plantel, Luis Torres Cuevas, recibió la triste noticia que con anhelo esperaban no llegara: míster Nogué, de 52 años, murió a causa del virus, tras casi un mes de llevar una ardua batalla contra la enfermedad.

Hoy, martes, los pasillos del plantel comerieño amanecieron vacíos, y el salón donde Nogué enseñaba estaba a puerta cerrada. Los maestros decidieron enviar a los estudiantes a sus hogares por un día, mientras intentaban entender la pérdida de quien afirmaron nunca tuvo un no para nadie en la escuela.

“Tenemos el ejemplo de míster Nogué”, expresó el director escolar a la facultad, que se reunió en la mañana del martes en un acto ecuménico en la cancha al lado del plantel, donde un lazo negro anunciaba la noticia.

“Reconozco y celebro la vida de míster Nogué porque en todo momento fue un ser humano conciliador, siempre buscó que estuviéramos unidos, que nuestro espacio de trabajo fuera uno feliz. Fue un gran privilegio para nosotros el que fuera parte de nuestra facultad”, compartió Torres Cuevas, con pausas entre sus palabras, en busca de contener el llanto.

Nogué arrojó positivo a COVID-19 el 3 de agosto, y tres días después fue hospitalizado. El maestro estaba completamente vacunado contra el virus, pero otras condiciones preexistentes complicaron su cuadro. El director recalcó que el profesor no se contagió en la escuela.

“A mí me duele muchísimo la pérdida de míster Nogué. Recuerdo que se quedaba, eran las 7:00 de la noche y todavía estaba en su salón preparando materiales para sus estudiantes. En su memoria, les pido que continuemos con nuestra labor, comprometidos con nuestra comunidad escolar para lograr ese gran legado que míster Nogué siempre quiso que surgiera a través de la educación”, pidió el director.

La facultad de la escuela Inés María Mendoza, en Comerío, realizó un acto ecuménico en honor a míster Nogué, el 31 de agosto de 2021.

“Era un ser humano hermoso”

Sobre 30 maestros y otro personal se reunieron hoy, martes, en la cancha de la escuela en la barriada Manuel Espina para recordar a Nogué, quien continuaba educándose en los diferentes niveles de Montessori y en un punto consideró aspirar a ser el director de la escuela Inés María Mendoza.

“Él estaba tan comprometido con la educación Montessori. Los nenes querían estudiar con él, se peleaban por estar en el grupo con él. Todos querían estudiar con míster Nogué”, compartió con El Nuevo Día la trabajadora social Ariana Rivera, quien conoció a Nogué hace más de ocho años.

“Era un ser humano hermoso, comprometido, solidario. La semana antes de enfermarse me estaba enviando teléfonos de niños para que se les ayudara con materiales escolares”, narró. “Era un maestro que siempre estaba ahí, de él no había un no”.

Por su parte, la maestra Rosie Díaz, quien conoció a Nogué por unos 15 años, lamentó que ya no escuchará los “buenos días” de su compañero en las mañanas. La última vez que lo vio fue a principios de agosto, antes de dar positivo al coronavirus.

Este era el salón en donde míster Nogué enseñaba a jóvenes de cuarto a sexto grado en la escuela con modalidad Montessori en Comerío.

“Nogué era una persona comprometida. Le gustaba la pachanga, todo lo que fuese para los estudiantes, a todo decía que sí. A veces estábamos en Navidad aquí, en esos últimos días, y él estaba en el medio del patio haciendo un sancocho. Era un maestro que siempre estaba ahí”, narró.

La esposa de Nogué, Ana Morales Rivera, quien también es maestra en la escuela Inés María Mendoza, compartió un emotivo mensaje en las redes sociales tras la partida de su esposo: “El Rey te mandó a llamar mi Rafón, no me opuse. Sé que estás mejor allá, es solo que acá me harás demasiada falta”.