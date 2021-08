Dos maestros del sistema público fallecieron a causa del COVID-19, luego de contagiarse con el coronavirus durante las vacaciones de verano, informó el Departamento de Educación (DE).

La agencia confirmó que los docentes son Rafael Nogué, de Comerío, y Amarilis Carrasquillo Olique, de Caguas.

“Hasta ahora tenemos reportes de dos maestros... Ambos casos no provienen de las escuelas”, dijo el secretario interino de Educación, Eliezer Ramos Parés. “La realidad es que no lograron pisar los planteles escolares (desde que se afectó su salud)”.

El funcionario indicó que “ayer, fuimos notificados de un maestro que falleció en el municipio de Comerío”.

“Nos informan que había sido contagiado durante el verano y ayer perdió la lucha contra el COVID”, añadió.

En la página de Facebook de Nogué, varias personas expresaron sus condolencias por el fallecimiento del educador.

Entre los mensajes, lo describieron como “un ser que siempre fue buen querido” y que fue “excelente maestro, compañero y amigo muy respetuoso”.

En la misma red social, la esposa del maestro expresó: “El Rey te mandó a llamar mi Rafón, no me opuse. Sé que estás mejor allá, es solo que acá me harás demasiada falta. Todo me recuerda a ti porque en todo estabas tú. Compartimos tantos proyectos y aventuras juntos que se hará difícil el camino pero sé que el Señor que es Soberano y que fue quien te mandó a llamar me consolará, nos consolará a todos recordando lo bueno que fuiste con nosotros. Te amo, mi amor, descansa en los brazos de mi Señor”.

Por su parte, el alcalde de Comerío, Josian Santiago, indicó que por el aprecio que le tienen la comunidad estaba consternada por la salud de Nogué, quien arrojó positivo a COVID-19 el 3 de agosto, antes de que los maestros se reportaran a las escuelas, y fue hospitalizado el 6 de agosto.

“Nunca estuvo activo en la escuela. Lo confirmé hoy con el director de la escuela”, dijo Santiago. “Es una persona joven en una escuela elemental urbana y era conocido y apreciado por mucha gente”.

Mientras, el DE también confirmó el fallecimiento de Carrasquillo Olique, quien trabajaba en la escuela Luis Muñoz Rivera de Caguas.

“Se contagió aparentemente en unas vacaciones durante el verano. Estuvo un largo periodo de tiempo batallando por su vida y falleció el domingo”, dijo Ramos Parés a El Nuevo Día.

El esposo de la maestra publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Facebook, en el que expresó aferrarse a su fe religiosa.

“Amor de mi vida, esposa mía, hasta hoy estaremos juntos físicamente porque en mi mente y mi corazón estarás toda mi vida. Estás en los brazos del Padre, el mismo que hizo posible que nos encontráramos en un mismo camino para unir nuestras vidas para siempre”, expresó Reyes.

“Descansa en paz y junto con Emma cuídenme desde el cielo, comprendí que el amor de madre es tan grande que no querías dejar a Emma sola. Quiero que sepas que siempre serás el amor de mi vida. Te amo, te amaré y nos volveremos a encontrar. Trabajaré mucho para que cuando me toque, Dios me acepte en su reino donde se que tú estas, porque fuiste una mujer santa en todo el aspecto de la palabra. Hasta luego”, manifestó.

El titular interino de Educación expresó que “lamento profundamente la muerte a de estos compañeros maestros de nuestro sistema. La triste ocasión nos debe llevar a una reflexión sobre los cuidados que debemos observar en nuestro entorno familiar y en los espacios de trabajo. Mi sentido pésame a las familias y mi apoyo solidario a estas comunidades escolares que están manejando esta situación difícil. Tendrán todo nuestro apoyo”.

Destacó que ambos profesores “estaban vacunados. Estuvieron largo tiempo hospitalizados y tenían otras condiciones que complicaron su salud”.

Para evitar especulación, aseguró que el fallecimiento de ambos maestros no responde a ningún contagio dentro de las escuelas.

“En el interior de las escuelas no se ha registrado ningún brote. Sí se han tomado medidas en respuesta a que pudiera estar llegando algún caso, pero no han habido brotes dentro de un plantel escolar”, afirmó.

Mientras, Víctor Bonilla Sánchez, presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, lamentó la muerte de los profesores, al tiempo que recordó la importancia de seguir los protocolos y el rastreo en los planteles para evitar brotes en la comunidad escolar.

Según estadísticas del DE, hasta la fecha se han reportado 293 casos positivos en las escuelas públicas desde que inició el semestre.

De ese total, 209 son positivos de estudiantes y 84 de empleados y contratistas.

No se detalló cuántos son maestros, cuántos son casos están activos y cuántos se han recuperado.

Educación sostuvo en declaraciones a este medio que los 209 casos de estudiantes representan un .12% de los 172,000 alumnos que se han presentado de forma presencial en las escuelas, que a su vez representan un 66% de la matrícula total.

Mientras, los 84 casos de empleados y contratistas representan un .23% de un total de 36,100.

Asimismo, del total de contagios, precisó que unos 106 corresponden a personas vacunadas contra el COVID-19 y 187 no vacunados. La agencia no informó sobre el estado de salud, pero aseguró que los casos no responden a brotes dentro de los planteles y que la mayoría corresponden a contagios familiares.