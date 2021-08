Cidra.- Amarilis Carrasquillo Olique presentía que no iba a tener mucho tiempo.

Un diagnóstico de esclerosis múltiple hace 12 años intentó doblegar a la maestra de profesión, pero su energía y ganas de “vivir la vida” al máximo la llevaron a aprovechar cada momento y a conseguir muchas de las metas que se trazó. Sin embargo, un contagio con COVID-19 terminó arrebatándole la vida y dejando devastada a su familia, y a muchos en la comunidad de la escuela Luis Muñoz Rivera, en Caguas, donde laboraba.

“Cuando en el 2009 le encuentran la esclerosis, a ella le dio un poco de tristeza, pero un día ella me dijo: ‘Antes de que pueda llegar una silla de ruedas o una cama de por vida por la condición, quiero conocer el mundo’”, relató su esposo, Ramón Reyes González, a El Nuevo Día.

“Así lo estuvimos haciendo, hasta el último día. Le cumplí todos los deseos que ella decía”, agregó.

Antes de fallecer por COVID-19 el pasado domingo, la maestra de educación especial de 34 años viajó con su esposo a lugares como Las Vegas y otras ciudades de Estados Unidos, así como Colombia, México, Jamaica y Bahamas, entre otros.

“Ese era el hobby nuestro. Llevábamos 14 años de casados y casi 6 de novios... 20 años juntos. Me decía quiero ir para ahí y buscábamos la manera de ir. Quedaron muchos destinos porque ella borraba uno, pero me añadía otros”, contó Reyes González, entre risas.

“Fue una vida llena de amor a los demás, de amistad, de un corazón sincero. Todo el que la conoció está dolido porque pudo ver la luz que salía de ella como ser humano”, resaltó.

Amor de mi vida, esposa mía, hasta hoy estaremos juntos físicamente porque en mi mente y mi corazón estarás toda mi... Posted by Ramon Enrique Reyes on Sunday, August 29, 2021

Pero la alegría mayor les llegó este año, cuando supieron que Carrasquillo Olique estaba embarazada.

“Llegó sin ser esperado. Prácticamente, lo habíamos descartado y pensábamos que íbamos a estar solos, haciendo nuestra rutina de los viajes y dedicándonos uno al otro. Pues llegó. Ese día fue grandioso, esa prueba, y nos sentimos superfelices”, manifestó.

Luego supieron que se trataba de una niña, a la que llamaron Emma Cristina.

Para ese momento, aumentaban los contagios de COVID-19 en Puerto Rico y todo el mundo, impulsados por la llamada variante delta.

Reyes González no sabe cómo, dónde ni cuándo, pero su esposa se contagió mientras estaban de vacaciones, sin haber ido a una escuela desde mayo. Solo saben que el diagnóstico surgió en la última semana de julio.

Con cinco meses de embarazo, fue hospitalizada, comenzando una difícil batalla contra la enfermedad, que avanzó irremediablemente para madre e hija.

“Dios tiene el plan perfecto para nosotros. Ahora, ella está con Papá Dios y con su bebita. Estarán juntos para siempre, y yo tuve oportunidad de verla, de tenerla conmigo y saber que fui papá. En nuestra vida matrimonial, lo único que nos faltaba era eso y lo cumplimos también”, manifestó Reyes González.

Amarilis Z. Carrasquillo Olique y Ramón Reyes González celebraron cuando se enteraron que serían padres de una niña.

“Ella tuvo su periodo de incubación y cuando comenzó con los primeros síntomas, de verdad determinar dónde lo obtuvo es muy difícil”, añadió. “Quiero aprovechar para aclarar que en ningún momento ella fue a la escuela. Incluso, fuimos tan responsables que ni nuestra familia se contagió... solo, yo levemente porque era el que la cuidaba en casa y estuvimos en cuarentena”.

Al recordar que ambos estaban vacunados con las dos dosis contra el COVID-19, destacó que “la función de la vacuna quizás no era lo que esperábamos. Era una paciente con otras complicaciones de salud”.

“Esto no se trata de guerra entre si uno se vacuna o no, esto se trata de que todos nos cuidemos. El COVID-19 es real, hasta que no nos toca tan de cerca no sabemos cuán real es. Lo que queremos es que no se sigan perdiendo vidas tan valiosas como la de mi esposa por no tomar la responsabilidad en nuestras manos”, afirmó.

“Todo el que la conoció, sabe que fue un ser humano demasiado de espectacular, como era la frase que usaba”, abundó, quien también es maestro de educación especial, al recordar que adolescentes estaban involucrados en grupos de jóvenes de la Iglesia católica. “Luego cuando fue maestra, su trabajo era demasiado excelente. Sus estudiantes la amaba, igual que los padres de los estudiantes, y sus compañeros de trabajo”.

Dejó una huella en su escuela

En la escuela Luis Muñoz Rivera, en Caguas, no se impartieron clases hoy ni se recibieron estudiantes. La jornada se reservó para que la facultad y demás empleados tuvieran la oportunidad de procesar la pérdida, con la ayuda de sicólogos enviados por el Departamento de Educación.

“La pérdida ha sido muy fuerte para la facultad en todos los empleados, estudiantes y padres. Ha sido muy duro porque dejó una huella muy grande en nuestra comunidad escolar”, expresó la directora de la escuela, Enid Alvarado Guzmán.

“Fue una maestra excelente, de altos valores y principios. Así que ha sido de mucho dolor para nosotros”, añadió la funcionaria, al recordar que Carrasquillo Olique estaba en vías de terminar su segunda maestría en Administración Escolar. “Siempre estuvo a la vanguardia, especialmente defendiendo el programa de Educación Especial y todos los derechos de los niños de ese programa”.

La directora de la escuela Luis Muñoz Rivera, en Caguas, Enid Alvarado Guzman, y el maestro José Hernández, conversan en el salón de la maestra Amarilis Z. Carrasquillo Olique, recordando su dedicación y entrega. (alex.figueroa@gfrmedia.com)

Con miras al este semestre escolar, Carrasquillo Olique había sacado de su dinero personal para acondicionar su salón de clases, incluyendo pintura y cubiertas de plástico para la puerta.

El maestro José Hernández, quien trabaja en el salón contiguo, todavía no lo puede creer y se les “aguan” los ojos al recordar los ratos que pasaban conversando.

“Es una pérdida irreparable para nosotros”, expuso Hernández. “Gracias, Dios, vino ayuda de la región con sicólogos, porque de verdad que la vamos a necesitar”.

“Yo le pedía permiso para calentar alimentos en su (horno) microondas por un minuto y terminábamos hablando una hora, de sus anécdotas, de sus viajes, de sus condiciones, de cómo estaba construyendo su hogar, de un negocio con su esposo”, afirmó. “Siempre terminábamos hablando de muchas cosas y siempre con su sonrisa... contagiosa... Era contagiosa”.