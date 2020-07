Sumada al reclamo de diversos grupos, la Unión General de Trabajadores (UGT) alertó este lunes sobre los brotes de COVID-19 en diferentes agencias gubernamentales y urgió al gobierno central a asegurarse del cumplimiento de medidas preventivas uniformes en las agencias.

“El incontrolable número de brotes que ha surgido en el país, hacen necesario que se desista de la actual política que deja en manos de funcionarios y empresarios sin mayores conocimientos de salud la autorregulación de agencias y empresas”, sostuvo José Rodríguez, secretario de salud y seguridad de la UGT, al asegurar que los jefes de agencia no están implementando correctamente los protocolos de acción ante el COVID-19. También dijo que debe haber mayor rigor con las empresas y negocios operando a través de la isla en medio de despunte de casos positivos.

“La nueva realidad que estamos experimentando hace necesario que los expertos en salud definan los protocolos necesarios y se establezcan guías claras para hacerlas cumplir uniformemente. Lo anterior, en conjunto con una adecuada supervisión por parte del Departamento de Salud que garantice su estricto cumplimiento”, sostuvo Rodríguez.

La UGT añadió que, si las agencias no cumplen con un estricto protocolo de seguridad y no se adoptan las medidas necesarias para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores que representan, estarán “orientando a estos para que no expongan su vida y la de sus relacionados trabajando en lugares inseguros y faltos de los equipos y materiales para hacerlo con total seguridad”.

Por su parte, el presidente del Capítulo de la Autoridad de Carreteras de Prosol-UTIER, Ángel Pinto, reiteró hoy la petición de cierre del Centro Gubernamental Minillas, tras un cuarto caso positivo a COVID-19 en el edificio.

“Este edificio hay que cerrarlo para desinfectarlo bien. Cerrar el piso donde el empleado dio positivo no resuelve nada. Desde hace semanas lo estamos diciendo, y justo el sábado nos enteramos de un cuarto caso positivo en Minillas”, manifestó Pinto.

“Cerrar y limpiar solo el piso donde se dio el caso positivo no previene que se siga regando el virus en el edificio, pues la persona que resultó positiva pudo haber estado en otros pisos y oficinas de Minillas”, explicó el líder sindical.

Pinto añadió que la administración de la Autoridad de Carreteras no está cumpliendo los protocolos establecidos en la orden ejecutiva, ya que obligan a los empleados regresar a trabajar, antes de conocer el resultado de la prueba.

“La orden ejecutiva es clara y establece que el empleado debe estar en aislamiento por 14 días. La administración está obligando a los empleados a ir aún sin conocer los resultados o peor aún, habiendo dado positivo sin haber cumplido el tiempo de aislamiento”, puntualizó.

No obstante, la Autoridad de Carreteras aseguró que eso no está ocurriendo.

“Cuando alguien da positivo, se envía a todos a cuarentena, se desinfecta y se les manda a hacer la prueba (molecular). Ningún empleado regresa hasta que la molecular arroje negativo. En casos donde el supuesto positivo, al ser de la prueba serológica, resulta haber sido un falso positivo, se torna académico, así que no hay que esperar por resultados de otras pruebas”, sostuvo a través de su portavoz, Juan José Díaz, quien además dijo que en la ACT hay solo dos casos confirmados hasta el momento.

La situación no es distinta en el edificio central del Departamento de Hacienda. Allí, indicó Jessica Otero, presidenta Unión Empleados Hacienda, local 2373 de la Unión Auto Workers (UAW), se encuentra cerrada la colecturía ubicada en el primer piso, la oficina de servicio al contribuyente, “donde van los contribuyentes y representantes”, la oficina de Apelaciones y la de Recursos Humanos, entre otras.

En esa última, indicó Otero, hubo empleados que “se tuvieron que reportar cuando se supone que son 14 días (de cuarentena)”. “Recursos Humanos no nos confirma a nosotros cuántos casos positivos ha tenido (Hacienda)”, denunció.

La licenciada Sandra Torres, directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), sostuvo que “desde abril se trabajaron las guías de teletrabajo, la primera opción del gobierno ha sido reiteradamente la opción de teletrabajo”, excepto en los casos donde los empleados son primeros respondedores en la emergencia y hacen funciones esenciales.

Torres manifestó que es a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (PROSHA, en inglés) a quien le corresponde supervisar el cumplimiento de los planes en las agencias, según fueron aprobados por dicha entidad. Sin embargo, de recibir una denuncia o queja por parte de las uniones, “vamos a entrar con ese jefe de agencia y ver cuál es la situación que tiene esa agencia en particular. En lo que a mí respecta yo no he recibido ninguna llamada de ningún líder sindical indicándome que no se está cumpliendo con el teletrabajo”.

Al momento de esta edición, no se había recibido respuesta a varias peticiones de entrevista o información realizadas a agencias y La Fortaleza relacionadas a los casos positivos de COVID-19 en dependencias gubernamentales, cierres de oficinas y denuncias de sindicatos.

Consistentes cierres de oficinas en el gobierno

Los cierres en las oficinas de gobierno debido a contagios de COVID-19 se han intensificado al menos durante los pasados doce días. El jueves, 9 de julio, el Departamento de Justicia ordenó el cierre de la fiscalía de Fajardo como medida preventiva luego de que un empleado estuviera en contacto con una persona que presentaba síntomas sospechosos al COVID-19 y cuya hija había dado positivo a la enfermedad.

Ese día la jefa de Fiscales, Arlene Gardón Rivera, señaló, además, que una situación similar se había reportado la semana anterior en la oficina de la fiscalía de Aguadilla, pero que tras someterse a los empleados a la prueba molecular y todos los resultados ser negativos, se ordenó que se reiniciaran las labores presenciales.

También ese día este medio reportó que las oficinas en Caguas de la fiscalía de distrito y la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) tuvieron que ser cerradas después de que un empleado resultara positivo a COVID-19 y otros dos estuvieran expuestos a personas contagiadas.

De otra parte, la pasada semana la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) evaluaba si era necesario cerrar operaciones, por tercera ocasión desde que se desató la pandemia de coronavirus, luego que familiares de dos empleados fueran diagnosticados con el novel virus.

Los empleados con familiares contagiados trabajan en las oficinas de Enlace y Trámite y de Compras, ubicadas en los pisos dos y cuatro del edificio central del organismo electoral en Hato Rey, precisó entonces el presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila Rivera.

Dávila Rivera había dicho que cualquier otra acción relacionada con el funcionamiento de la CEE dependería del resultado del rastreo y las pruebas que se les harían a los dos empleados expuestos al virus, pero hasta esta tarde la dependencia no había hecho ningún anuncio.

Por otro lado, el viernes el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) suspendió todos los trabajos en el Centro de Servicios al Conductor (CESCO) de Sagrado Corazón en Santurce luego que una empleada diera positivo a COVID-19 en una prueba serológica, colocándolo como un caso probable.

El secretario de DTOP, Carlos Contreras Aponte, indicó entonces que “en cumplimiento con los protocolos aplicables ante potenciales casos de COVID-19, una vez se adviene en conocimiento de este posible caso positivo, toda vez que aún se espera por los resultados de la prueba molecular, se suspendieron las operaciones inmediatamente, se le ordenó a los cerca de 20 empleados a realizarse la prueba molecular, cerramos las oficinas para llevar a cabo el proceso de desinfección y se canalizó la reprogramación de citas”. La agencia indicó hoy que el CESCO continuará cerrado hasta el próximo lunes y que aún no se han recibido los resultados de las pruebas moleculares de los empleados.

A nivel municipal, la pasada semana los municipios de Naguabo y Añasco cerraron sus alcaldías por casos positivos o posibles de COVID-19. En el caso de Naguabo, el alcalde Noé Marcano Rivera, informó en un comunicado que todos los empleados municipales serían enviados a realizarse la prueba molecular luego que un empleado diera positivo. Por su parte, el alcalde de Añasco, Jorge Estévez Martínez, informó mediante un comunicado que cerca de 70 empleados municipales tendrían que realizarse la prueba.

En el fin de semana, el alcalde del Municipio de Cabo Rojo, Roberto Ramírez Kurtz ordenó el cierre del cuartel de la Policía Municipal luego que un agente arrojó un resultado positivo a la prueba serológica del virus. El funcionario indicó que se le realizarían pruebas a todos los miembros del cuerpo policial a partir de hoy, lunes.

Mientras, el domingo, el edificio del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) ubicado en la avenida Roosevelt en San Juan, fue cerrado luego que se confirmara un caso de COVID-19 en esa agencia.