La noticia de la partida de la abogada, activista y primera procuradora de las Mujeres (OPM), María Dolores Fernós, deja un gran vacío, pero también una “herencia social” para las presentes y futuras generaciones de mujeres, sostuvo su amiga y psicóloga, Mercedes Rodríguez.

“Puerto Rico pierde una de sus grandes defensoras de derechos humanos y, en particular, en los derechos de las mujeres. Su trabajo como primera procuradora de las Mujeres fue histórico, dejando una huella importante en el respeto a los derechos de las mujeres, en el trabajo de intercesoría y en el respeto de la dignidad de las mujeres. El liderato de ella fue definitivo”, subrayó Rodríguez.

“Seguiremos dando las luchas que ella dio, la lucha por la equidad equidad, la lucha por la justicia social, la lucha en contra de la pobreza y en contra de cada una de las desigualdades. Hay que hacer mucha educación y será un tiempo difícil el no contar con ella, pero estamos seguras que desde la eternidad nos seguirá dando fuerzas y nos seguirá dando luz para continuar su legado de justicia”, sostuvo Rodríguez.

PUBLICIDAD

Fernós fue la primera Procuradora de las Mujeres y estuvo frente al organismo por seis años y medio. Fueron muchos los logros que alcanzó durante ese período en favor de los derechos de las mujeres, como la aprobación de una licencia de maternidad de 12 semanas para las empleadas públicas y convertir en un delito grave la violación de una orden de protección, y la prohibición de despido por razón de violencia doméstica.

La senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y activista Ana Irma Rivera Lassén sostuvo que aunque muchos recuerdan a Fernós como la primera ex procuradora de las Mujeres, mucho antes de ocupar este cargo ya era una luchadora de los derechos humanos. “No hay duda que el haber sido Procuradora de las Mujeres hace que su huella sea todavía más fuerte en la historia de los derechos humanos de Puerto Rico, porque desde ahí logró montar y armar una agencia de gobierno que no miraba estos problemas como si fueran soluciones mágicas, sino en su complejidad”, compartió.

Agregó que no tuvo medio en hablar sobre la necesidad de luna educación con perspectiva de género y destacó que siempre se aseguró que la ruta del camino desde la OPM tuviera eco y tuviera que ver con las necesidades de las sobreviveintes y los grupos que trabajaban con las mujeres. “Yo creo que la vamos a recordar, la vamos a llorar, pero también vamos a honrar su memoria desde diferentes campos y manera, pero sobre todo, haciendo que nuestra voz sea una por la justicia social y sin discriminación de ninguna índole”, señaló.

PUBLICIDAD

Tristeza ante su partida:

-Amárilis Pagán, abogada y directora ejecutiva de Matria: “No puedo expresar lo que representa para mí la muerte de María Dolores Fernós. La amada y admirada Tati. Nuestras mujeres tienen mejores vidas por su trabajo amoroso, inteligente y solidario. Fue capaz de ver la equidad como algo concreto y nos impulsó a ir tras ella. Con Tati todo cobraba sentido, todo parecía posible y la esperanza se convertía en acciones. Su visión impulsó la creación de Proyecto Matria y también la de tantos otros proyectos que dejaron de ser sueños para ser realidades”.

-Sila María Calderón, exgobernadora de Puerto Rico: “Se nos ha ido una extraordinaria puertorriqueña. La licenciada María Dolores Fernós amó a su patria con todas sus fuerzas y le sirvió desinteresadamente con su gran corazón. fue un inmenso orgullo tenerla como primera Procuradora de las Mujer durante mi gobernación. En la lucha por los derechos de las mujeres, la licenciada Fernós brilló como pocas y a ese combate se dedicó en cuerpo y alma con una fuerza y brilantez inigualables. El pueblo de Puerto Rico tiene una gran deuda con esta inimitable hija de esta tierra, que fue Tati Fernós. Que descanse en paz”.

/ María Dolores Fernós López se destacó como abogada especializada en temas de vivienda y equidad, pero desde antes de ser nombrada por la gobernadora Sila María Calderón como la primera procuradora de las Mujeres, la letrada ya luchaba en pro de los reclamos de las mujeres. (Primera Hora)

Tras la creación de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres mediante la Ley 20 del 11 de abril de 2001, la entrante gobernadora Sila María Calderón (centro), la primera gobernadora en ser elegida mediante unas elecciones, nombró a Fernós López, a la derecha, como la primera secretaria de la nueva agencia. (José L. Cruz Candelaria)

Sin embargo, desde antes de ser nominada, Fernós López ya luchaba junto a distintos grupos a favor de la mujer. (Carla D. Martínez Fernández)

“La conozco desde que eramos estudiantes de derecho pues pertenecimos a la misma clase, así que su trayectoria no ha sido sorpresa para mí. A través de todos estos años Tati ha mostrado un amor profundo por Puerto Rico y una dedicación férrea a las causas de la igualdad y la dignidad humana", resaltó la ex jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Liana Fiol Matta, en una entrevista en el portal microjuris.com. (GFR Media)

Antes de asumir las riendas de la Procuraduría de las Mujeres, Fernós López fue catedrática en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde impartió y compartió su conocimiento con cientos de estudiantes que hoy día laboran como abogados y en los tribunales de Puerto Rico. (El Nuevo Día)

La hija de Fernós López, Roxana Varela, labora hoy día como jueza en el Tribunal de Caguas, mientras que su hijo, Jorge Farinacci, también imparte clases de derecho en la Inter. (El Nuevo Día)

Su destacada labor en la Inter le hizo merecedora, el año pasado, de ser nombrada profesora emérita tras retirarse de las aulas de la institución universitaria. (El Nuevo Día)

Una vez entró de lleno al cargo en el 2001, Fernós López, arriba junto al exsecretario de Justicia Roberto Sánchez Ramos, impulsó un estudio para conocer, de primera mano, el impacto de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, conocida comúnmente como la Ley 54 de 1989. (Ramón “Tonito” Zayas)

En esencia, Fernós López (en primer plano) tuvo a su cargo la creación e implementación de toda la infraestructura para una agencia nueva. (El Nuevo Día)

Fernós López laboró de cerca con la entonces gobernadora Calderón, el Negociado de la Policía y el Departamento de Justicia en la implementación de nuevos protocolos y procedimientos para atender, con mayor efectividad y celeridad, los casos de violencia de género. (El Nuevo Día)

Del mismo modo, Fernós López impulsó la creación de las salas especializadas en casos de violencia de género que se utilizan al día de hoy y que, además de atender las querellas, también ofrecen servicios adicionales a las víctimas. (Carla D. Martínez Fernández)

Fernós López también utilizó su apoyo a la equidad como herramienta para erradicar la violencia de género. A modo de ejemplo, creó un programa de vivienda transitoria para así evitar que una víctima regresara a un patrón de abuso por falta de un techo seguro. (Mariel Mejía Ortiz)

Además de su labor en la Procuraduría de las Mujeres, Fernós López aportó al desarrollo económico impulsando la participación de las mujeres, además de promover una mayor representación de la mujer en posiciones del gobierno. (Ramón “Tonito” Zayas)

La abogada Mariana Iriarte Mastronardo resaltó, en el mismo artículo de microjuris.com, que "yo creo que las feministas, y las mujeres en general, tenemos una gran deuda con Fernós López, quien allanó el camino para que nuestro transcurrir, aunque difícil, sea menos difícil". (Primera Hora)

Tras confirmar su renuncia al cargo el 31 de diciembre de 2007, Fernós López regresó a la vida privada. En la foto, Fernós López felicita a la designada procuradora de las Mujeres por el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, Marta Angélica Mercado. (Ramón “Tonito” Zayas)

-Maite D. Oronoz, presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico: “Hoy, la noche nos sorprende con una noticia ingrata que nos deja sin una de las personas más respetables y honoríficas de la comunidad jurídica y la lucha por la equidad de género en Puerto Rico, nuestra querida María Dolores “Tati” Fernós. Una mujer cuya trayectoria destaca por su dedicación inamovible y sus aportaciones incontables a nuestro País desde múltiples trincheras, la academia, el servicio público, la sociedad civil. En lo que toca al Poder Judicial, la deuda es grande y marcada pues—entre una cantidad de aportaciones, todas sin remuneración—fungió como miembro del Comité Asesor de Igualdad y Género el cual elaboró el Plan para la Implantación de las Recomendaciones del Estudio sobre el Discrimen por Razón de Género en los Tribunales, y fue, además, una pieza clave en el establecimiento de las Salas Especializadas en Casos de Violencia Doméstica”.

PUBLICIDAD

“María Dolores Fernós es tanto más que sus aportaciones. Y es que Puerto Rico, todo, ha podido tener de aliada y combatiente a una mujer cuya voz no claudicaba. Cuestionaba al patriarcado sin pudor ni reverencias. Señalaba las injusticias, vinieran de donde vinieran porque reconocía el valor de hablar de frente, sin meta, discursos y barroquismos. Por eso, al repasar la gesta de María Dolores Fernós me topo con su lucha incansable y con el llamado, más bien la exigencia, a que todos los sectores brinden la atención adecuada al problema trascendental y epidémico de la violencia de género y con el imperativo de respetar la dignidad de todos los seres humanos; me encuentro con sus luchas para combatir la feminización de la pobreza y la discriminación racial, entre tanto más. Todo esto: cuando pocos lo hacían o cuando lo pensaban, y no se atrevían.

-María de Lourdes Santiago, senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP): “Lamento enormemente la partida de la licenciada María Dolores Fernós, luchadora incansable por los derechos de las mujeres y la equidad de género. Mis condolencias a la familia, a sus colegas, y a quienes junto a ella trabajaron por un país más justo”.

-Pedro Julio Serrano, activista: “Lamento profundamente la partida de María Dolores Fernós, pionera feminista, aliada LGBTTIQ+ incondicional, mujer puertorriqueña cabal. En lo personal, Tati fue una gran mentora y amiga sin igual. Puerto Rico pierde una de sus mujeres ilustres. Mi mayor solidaridad con sus seres queridos.”

-Rossana López León, exprocuradora de las Personas en Edad Avanzada: ”Con mucho dolor recibo la noticia sobre el fallecimiento de la querida amiga y compañera de luchas, María Dolores ‘Tati’ Fernós López-Cepero. Como la primera Procuradora de las Mujeres fue un faro de orientación. Trabajamos juntas en el primer programa educativo sobre la protección de las mujeres de edad avanzada, víctimas de la violencia de género. Juntas luchamos en defensa de las procuradurías como un instrumento eficaz para lograr justicia para las mujeres puertorriqueñas. Tati Fernós vive en cada mujer y cada hombre que busca la justicia y la igualdad. Seguiremos tu ejemplo, compañera querida”.

-Gretchen Marie Hau, portavoz alterna del PPD en el Senado: Durante toda su vida, Tati abrió caminos de igualdad para la mujer. Como primera Procuradora de las Mujeres en el cuatrienio de Sila Calderón, generó las dinámicas para que las mujeres ocupáramos espacios en igualdad”.