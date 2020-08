El Tribunal Supremo reiteró esta tarde que este domingo deben abrir todos los precintos que no abrieron el 9 de agosto, así como también aquellos en los que no hubo ocho horas de periodo de votación.

La expresión del Supremo se debe a un pedido de aclaración que le hizo al Tribunal Supremo el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Lind Orlando Merle Feliciano, quien presentó hoy una moción urgente para que aclarara qué colegios están autorizados a abrir votaciones este domingo durante la continuación de las primarias de esa organización y la del Partido Nuevo Progresista (PNP) ante interpretaciones distintas entre los aspirantes.

En su sentencia del pasado 12 de agosto, el Tribunal Supremo ordenó la celebración de las primarias este domingo 16 de agosto en los precintos en los que no llegaron los materiales electorales y en aquellos que recibiéndolos no pudieron comenzar el proceso de votación.

No obstante, y aunque no está recogida esa línea en la sentencia, en la opinión mayoritaria- que acompañó la sentencia- se indica que “el proceso primarista se mantendrá suspendido hasta su reanudación en los precintos que no comenzaron la votación y aquellos donde no se proveyó el periodo de ocho (8) horas que brinda el Código Electoral y el Reglamento de Primarias”. El Supremo reiteró hoy que esa es la orden que debe seguirse.

La reiteración del Tribunal coincide con la interpretación que hizo el comisionado electoral popular de la opinión judicial emitida por el Supremo el pasado miércoles.

Mira la respuesta del Supremo:

Merle Feliciano entendía que el Tribunal dispuso que todo colegio que no estuvo abierto por ocho horas consecutivas estaría obligado a abrir este domingo. Mientras que Edwin Mundo Ríos, coordinador electoral del aspirante a la gobernación Pedro Pierluisi sostenía que eso no se ajustaba ni a la realidad histórica ni al reglamento para las primarias.

“Las incorrectas declaraciones de Mundo Ríos, deben ser aclaradas de manera que el proceso que se lleve a cabo sea uno uniforme. Habida cuenta que la decisión de este Honorable Tribunal aplica a ambas primarias, existe la posibilidad de que un candidato derrotado del PPD decida acoger la postura antes mencionada, generando un litigio innecesario”, menciona la moción de Merle Feliciano.

En la resolución emitida hoy, la juez presidenta Maite Oronoz Rodríguez se expresó conforme, pero hizo constar que “hubiese precisado que los colegios de votación que abrieron luego de las 1:45 p.m. del domingo, 9 de agosto de 2020, deben reabrir este domingo, 16 de agosto de 2020. Lo anterior, independientemente de si estuvieron abiertos durante ocho (8) horas el domingo, 9 de agosto de 2020″.

En tanto, el juez asociado Ángel Colón Pérez volvió a insistir, como lo ha hecho desde que se inició esta disputa electoral, que se debió ordenar la incautación de los maletines electorales que contengan papeletas votadas durante el proceso iniciado el 9 de agosto.

“Para ello no estamos tarde, particularmente si tomamos conocimiento de la información que ha surgido en el día de hoy relacionada a que se están encontrando maletines electorales en lugares que no están destinados para ello, información que de ser cierta arrojaría serias dudas sobre la pulcritud de los procesos electorales aquí en controversia”, advirtió Colón Pérez.

Sin embargo, la resolución del Supremo no aclara otras dudas o pedido de especificación que planteó el comisionado electoral del PPD en la moción presentada esta tarde al máximo foro judicial. Esto porque los precintos electorales están compuestos de varias unidades de votación, los que, a su vez, están compuestos de varios colegios electorales con horarios de votación que se cumplieron de manera distinta.

A través de sus abogados, Merle Feliciano señaló en su moción que la opinión del Supremo emite una orden de apertura a precintos, pero explica que en un mismo precinto electoral abrieron durante ocho horas algunas unidades electorales y otras no tuvieron el mismo horario de trabajo. De igual manera, en algunas unidades varios colegios abrieron ocho horas y otros no. Por lo que le parecía urgente una aclaración.

Los precintos están compuestos de varias unidades escolares. Las unidades escolares son, por ejemplo, las escuelas en las que se vota. Esas unidades están compuestas por colegios electorales que son los salones de clases que se dividen a por el orden alfabético de los electores de esa unidad.

Un municipio puede tener un solo precinto, pero hay algunos que tienen hasta cinco precintos electorales e incluso hay municipios que comparten precintos.