“Hemos continuado trabajando todos los casos que hemos recibido. El volumen, en estos últimos meses, ha sido bien alto”, sostuvo Collazo, aunque señaló que todavía el 30.5% de los beneficiarios no ha sometido los documentos correspondientes para el análisis de recertificación.

Salud ha solicitado al gobierno federal una extensión de la fecha límite para la recertificación, pero todavía no ha habido una notificación en cuanto a eso.

“El programa tiene hasta 120 días para evaluar esa solicitud y trabajarla. Es posible que haya entregado todos sus documentos y aún no haya recibido respuesta. El programa lo tiene en una lista de pendiente a ser atendido, pero usted no pierde cubierta”, subrayó. Una vez el técnico evalúa el caso, dijo, determina si el beneficiario continua con su cubierta o si ya no cualifica.