El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Efrán Paredes, anticipó esta mañana que a partir del próximo 1 de abril los abonados residenciales promedio de la corporación pública podrían ver un aumento en su factura de unos $17, si se aprueba un ajuste en la factura.

Tal y como reportó ayer El Nuevo Día, la AEE solicitó al Negociado de Energía la autorización para imponer un nuevo aumento en la factura de sus clientes justificándolo a un aumento en el precio del combustible y compra de energía.

“No es una noticia simpática, estamos de acuerdo. Y es bastante (el aumento) en el sentido de que para el cliente residencial promedio 800 kilovatios hora son cerca de $17. Estamos claros con eso”, expresó Paredes en entrevista radial (WKAQ - 580 AM).

Cuestionado sobre por qué el aumento debe ser para los abonados y no subsanarse con otras estrategias, el funcionario respondió que toda variación en el precio del combustible y, por ende, un ajuste en la tarifa se verá reflejado siempre en la factura de los clientes.

“La partida del combustible es una partida que se pasa directamente al cliente. El cliente paga el combustible según la estructura tarifaria vigente de la Autoridad de Energía Eléctrica, aprobada por el Negociado de Energía”, explicó Paredes.

“Lamentablemente, mientras estemos atados al combustible y a los vaivenes del mercado, esta es la realidad que tenemos”, abundó.

Según la AEE, un cliente residencial promedio pagó 18.16 centavos por kilovatio-hora (kWh) durante el primer trimestre de este año, y ahora la propuesta de la corporación pública es que ese costo aumente 20.30 por kWh. Un cliente promedio tiene un consumo de 800 kWh al mes.

Paredes afirmó que el aumento, de aprobarse, entraría en vigor desde el 1 de abril y estará vigente hasta finales de junio.

“Eso estará viéndose (la consideración del aumento) en las vistas del negociado que tienen hasta el 31 de marzo para considerarlo”, puntualizó.

Por su parte, la secretaria de la Gobernación, Noelia García, dijo que el gobierno no puede hacer nada para evitar un aumento en la factura de la luz, a menos que se impulse una enmienda a la ley actual.

“Es irrelevante si yo estoy de acuerdo o no con un aumento en la factura. La ley establece que ese es el procedimiento... Yo puedo estar indignada y molesta porque subió el combustible, pero yo no puedo hacer nada si subió el combustible”, acotó la funcionaria en entrevista radial (WKAQ - 580 AM).