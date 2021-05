Un joven de 22 años de la región Metro es una de las 10 víctimas mortales más recientes del COVID-19 en Puerto Rico, informó hoy, sábado, el Departamento de Salud.

Como de costumbre, la dependencia no ofreció detalles de salud sobre el joven de 22 años, por lo que se desconoce si padecía de una enfermedad previa y si estaba o no vacunado contra la enfermedad. El único detalle que se conoce sobre el joven es que residía en la región Metro y falleció el pasado 9 de mayo en una institución hospitalaria que no se reveló.

La agencia detalló, además, en su más reciente informe de incidencias que con estos 10 decesos, el total de fallecimientos por coronavirus en la isla aumentó a 2,431, que se desglosa en 2,086 fallecimientos confirmados y 345 probables. La dependencia indicó que reclasificó seis muertes probables como muertes confirmadas tras documentar un resultado positivo en prueba molecular.

“El total acumulado de muertes puede ser ajustado de acuerdo con el protocolo establecido por el Departamento de Salud, en consonancia con las pautas establecidas por CDC/NCHS y los criterios de estadísticas vitales de una defunción asociada con COVID-19, para la revisión de las muertes asociadas a COVID-19″, explicó la agencia.

Las muertes ocurrieron, según Salud, entre el 9 y el 14 de3 mayo de 2021.

Muertes informadas:

- Mujer de 61 años de la región de Arecibo

- Hombre de 67 años de la región de Bayamón

- Mujer de 62 años de la región de Fajardo

- Mujer de 88 años de la región Metro

- Mujer de 56 años de la región Metro

- Mujer de 52 años de la región Metro

- Mujer de 69 años de la región Metro

- Hombre de 22 años de la región Metro

- Hombre de 52 años de la región de Ponce

- Hombre de 66 años de la región de Ponce

De otra parte, la agencia informó 194 nuevos casos positivos confirmados, 76 probables y 445 sospechosos de COVID-19. Todos los resultados parten de muestras que se tomaron entre el 29 de abril y el 13 de mayo.

Los totales para cada renglón ascienden ahora a 120,255 casos confirmados, 16,171 probables y 122,397 sospechosos.

El total de casos probables se ajustó para restar 44 casos que dieron positivo a una prueba molecular del virus y sumar un caso con fecha del 28 de abril de 2021. Asimismo, la totalidad de casos sospechosos sufrió cambios tras restar nueve de que arrojaron positivo en una prueba molecular y dos que dieron positivo en una prueba de antígenos. También se sumaron 17 casos en este renglón con fecha previa al 29 de abril de 2021.

Entretanto, la cantidad de pacientes hospitalizados por el virus se redujo a 240, lo que se traduce a 26 menos que ayer. La cifra global de hospitalizaciones se divide entre 218 pacientes adultos y 22 pacientes pediátricos.

Al momento, hay 64 adultos recluidos en una Unidad de Cuidados Intensivos y 45 están conectados a un respirador artificial. Mientras, un menor está en intensivo y conectado a un respirador artificial.

Hasta hoy, los hospitales del país cuentan con 163 camas de intensivo y 870 respiradores artificiales para adultos. De la misma forma, tienen 56 camas de intensivo y 105 respiradores artificiales para pacientes pediátricos.

Sobre la vacunación, Salud aseguró que hasta ayer se habían administrado 2,208,225 dosis, número que corresponde a 1,267,247 personas con al menos una dosis y 1,001,011 personas con la serie de dosis completadas.

Según la agencia, el término de caso positivo confirmado hace referencia a los contagios cuyo resultado fue validado mediante una prueba PCR (molecular). El caso probable es aquel cuyo resultado positivo a la enfermedad se obtuvo mediante prueba de antígenos. Mientras, los casos sospechosos, también conocidos como resultados de anticuerpos, son aquellos que arrojaron positivo a la prueba serológica, y no tienen una prueba molecular o antígenos positiva.