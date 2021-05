El arzobispo de San Juan, monseñor Roberto González Nieves le hizo un llamado hoy al gobernador Pedro Pierluisi, al liderato legislativo y a los trabajadores y jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a que se sienten a dialogar en busca de una solución al conflicto que rodea la entrada de LUMA Energy.

“El llamado es a ambas partes a entrar en diálogo para enmendar el contrato que tanta controversia ha causado. El gobernador tiene el poder para hacerlo, es la máxima figura en la política en Puerto Rico. Que se sienten a dialogar para la tranquilidad de todo Puerto Rico”, expresó el líder católico, quien encabezó esta tarde una marcha convocada por la Coalición Ecuménica de Puerto Rico, a horas de que la empresa privada comience a operar el sistema de transmisión y distribución de la AEE.

La caminata, en la que participaron varios cientos de personas, partió después de las 4:00 p.m. del Pabellón de la Paz, en el Parque Luis Muñoz Rivera, en San Juan, hizo una parada en el Capitolio y culminó cerca de las 6:00 p.m. en la Plaza Colón, en el Viejo San Juan. Junto al Arzobispo marcharon otros religiosos, entre ellos, el reverendo evangélico y secretario general de la Sociedad Bíblica, Heriberto Martínez.

PUBLICIDAD

Cuando la marcha llegó al Capitolio, poco después de las 5:00 p.m., una protesta en la que participaban retirados la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y organizaciones independentistas era resguardada por decenas de policías vestidos con equipos protectores y cascos anti motines, que fueron desplegados en formación hasta la acera frente a la Plaza de la Democracia, donde se llevaba a cabo la manifestación.

En ese momento, arribó la marcha ecuménica a los predios de la Casa de las Leyes y el Arzobispo desde un camión elevó una oración por la unidad del pueblo y el bien común.

“Hoy cuando nos enfrentamos una vez más con la división y el conflicto causado por intereses económicos, sociales y políticos unimos nuestras voces a su divina voz y rezamos, que todos y todas seamos uno. Que todos trabajemos como uno, no para derribar, sino para construir, no solo para detener la violencia sino para promover la paz, no solo para restablecer el orden, sino también para garantizar la justicia, no para favorecer a unos pocos, sino para defender la dignidad y los derechos de todas y todos”, exclamó González Nieves.

“¡Qué podamos sentirnos como un solo pueblo en el amor a nuestra patria, Borinquen, nombre al pensamiento grato! Te pedimos señor por la unidad de este pueblo, una unidad que es fruto de tu espíritu y que se ejerce con el camino del diálogo, un diálogo creativo y respetuoso, un diálogo verdadero que transforme nuestro diario vivir en la manera de hacer política, economía y religión, que busque el bien común, la justicia social y universal, la unidad y que produzca gestos de solidaridad y ternura”, sostuvo el sacerdote.

PUBLICIDAD

“Ser uno Señor, es ser políticos del que escucha y del diálogo, ser uno Señor, es ser religiosos que prediquen la paz y la unidad, sobretodo, ser uno es tener, legisladores y gobiernos pensado como unir a Puerto Rico y no como fragmentarlo, pues ser uno es tarea de todos y todas”, acentuó.

Sostuvo que “ser uno es actuar con el corazón, saber ser prójimo, saber perdonar, saber solidarizarse con el pueblo, especialmente con el pueblo pobre, el pueblo obrero el pueblo que es la primera víctima de los grandes intereses”. Agregó que “hoy nuestro gobierno deber ser uno solidario con los hermanos y hermanas de la AEE”.

El reverendo Martínez, también dijo que “es necesario que se dé un diálogo de país para que todos nos sentemos a la mesa de la fraternidad y llegar a un consenso por la revitalización de nuestro sistema eléctrico”.

El líder evangélico indicó que “el gobernador se ha aferrado al contrato, con todo lo que se ha señalado en contra y nos preocupa porque nos está moviendo a un callejón sin salida”. Añadió que “lo que queremos evitar es que surja la violencia en alguno de los extremos”.

“Son muchos los trabajadores y muchas familias las que se ven afectadas. La Iglesia acompaña a este pueblo y por eso nuestra invitación al señor Gobernador a que abramos un diálogo, que nos sentemos a la mesa de la conversación”, expresó por su parte, el obispo Rubén González, de la Diócesis de Ponce.

El padre Pedro Ortiz abogó por la cancelación del contrato, pese a que el laudo entra en vigor este miércoles. “Pienso que nunca es tarde porque al mal, a la estructura diabólica, hay que contrarrestarla con el bien y con la lucha por la justicia. Nunca puede ser tarde para un cristiano que ama los valores del evangelio”, indicó el sacerdote.

PUBLICIDAD

En la actividad en frente al Capitolio, Irialis Vélez Cuevas, de tres años, declamó el Salmo 93. Su padres, Idalia Cuevas y Carlos Vélez, ambos empleados de la AEE, pasan a laborar a agencias del gobierno como parte del plan de movilidad.

“Nos vamos con la movilidad confiando en que no nos saquen con otra Ley 7. Si nos vamos con LUMA, pensando en nuestro beneficio, dejamos descubiertos a nuestros jubilados que por ellos es que tenemos el sistema eléctrico que hoy existe”, dijo Cuevas, quien laboraba en la Oficina de Reclamaciones de Facturas, en Santurce y su esposo, era cobrador de cuentas atrasadas en la Central Palo Seco.

Vilma Dones, quien es jubilada de la AEE, donde laboró por 31 años, lamentó el trato que han recibido los trabajadores durante el proceso de transición. “El daño emocional es muy grande. Si quieren hacer unos cambios, por qué maltratar al que dio la vida por la Autoridad. No hay derecho”, sostuvo Dones.

Figuras independentistas, entre ellos, los ex prisioneros políticos, Oscar López Rivera y Heriberto Marín, participaron en la protesta en el ala norte del Capitolio.