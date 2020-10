El endoso del máximo líder de la Iglesia Católica Romana, el papa Francisco, a las uniones civiles entre personas del mismo sexo, sin duda representa un paso de avanzada para la institución, opinaron varios expertos.

“Las personas homosexuales tienen el mismo derecho de estar en una familia. Ellos son hijos de Dios”, expresó el sumo pontífice en una de las entrevistas que ofreciera para el documental “Francesco”. Lo que debemos tener es una ley de uniones civiles, de esta forma ellos están legalmente protegidos", agregó Francisco, según recogió Prensa Asociada.

Mientras servía como arzobispo de Buenas Aires, Argentina, Francisco endosó las uniones civiles entre las personas de mismo sexo como una alternativa para los matrimonios. No obstante, como papa nunca había hecho expresiones públicas al respecto.

El obispo Felipe Lozada, obispo emérito de la Iglesia Luterana, no anticipó un cambio inmediato en las posturas institucionales de la Iglesia, pero sostuvo que el reconocimiento del Papa a las uniones de parejas del mismo sexo es motivo de alegría y esperanza. “Yo no espero que haya cambios en los ultra fundamentalistas, pero le da una apertura social, le da cierto respiro a la comunidad y, en ese sentido, creo que van tener algo más de paz. Hay que esperar a que se tenga el escrito oficial, pero hay una esperanza de un cambio”, señaló.

Lozada recordó que contrario a otras denominaciones para la Iglesia Católica Romana el matrimonio es un sacramento. O sea, que creen que el rito fue instaurado por Jesucristo, por lo que promover un cambio sobre su celebración dentro de la institución podría tomar tiempo.

“Eso tardara algo más, quizás muchísimo más y dará pie para que persona fundamentalistas no permitan la celebración de ritos de matrimonios en la iglesia, pero creo que el papa ha dado un gran paso en reconocer las uniones civiles. Cambiar un sacramento es algo difícil”, planteó.

El licenciado Osvaldo Burgos, portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (C.A.B.E.), describió las expresiones del papa como un paso valiente debido a todo lo que implica dentro de una institución que está polarizada en el tema. “Él había tenido apertura en términos de la humanidad y que son hijos de Dios, pero entrar a reconocer el derecho a tener familia, el reconocer las uniones de hecho, me parece significativo y un paso de avance en términos de la iglesia atemperarse a los desarrollos de la sociedad moderna”, dijo.

Para la comunidad LGBTTQI+ significa un espacio abierto al reconocimiento de su humanidad y dignidad dentro de un organismo “que en un momento dado le negó su humanidad”. Mientras, debe servir de ejemplo a otras comunidades de fe en replantearse las posturas en asuntos como este. “En la isla va a traer un debate interesante porque las posturas de un máximo líder de la iglesia católica chocan y desautorizan las expresiones excluyentes que hacen algunos representantes de la iglesia aquí”, anticipó Burgos.

“Hay que estar vigilantes y celebrar por lo que significa esto, particularmente para los miembros de nuestras comunidades que creen, que son personas de fe y que sentían que la iglesia les había dado la espalda”, afirmó.

Ángel Marcial, obispo de la iglesia pentecostal en Latinoamérica, opinó que las expresiones del papa parecen referirse a que la ley debe proteger a una unión homosexual, pero solo civilmente. “No parece desconectarse del pensamiento de la iglesia en cuanto al matrimonio eclesial y que sus declaraciones van hacia permitir estas uniones como una opción alterna al matrimonio por la iglesia”, señaló.

“El Papa está hablando de uniones civiles y no de matrimonios eclesiásticos, hay que diferenciar entre un matrimonio civil y un matrimonio eclesiástico”, señaló Marcial.

Por su parte, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, sostuvo en una publicación en su cuenta de Facebook que, con su expresión el papa Francisco “está convocando a la sociedad a abrazar el derecho y la libertad que tienen todos de querer a quien quieran”. “Nos está diciendo que la sociedad no puede tener leyes que separen el amor y que decidan el amor de quién es importante”, sostuvo en el vídeo.

A quienes han sentido el rechazo de la iglesia a la que pertenecieron les dijo que tienen -en el líder religioso- “una persona solidaria con el amor, que no le pone cortapisas, que no lo distingue, que no lo divide, que entiende que amor es amor. Es un gran día para el amor”, subrayó.

El Nuevo Día solicitó una reacción de máximo líder de la iglesia en Puerto Rico, el monseñor Roberto González Nieves, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

El obispo de Arecibo, el monseñor Daniel Fernández Torres, señaló que “las supuestas declaraciones o respuesta de un papa en una entrevista no pueden cambiar la doctrina de la Iglesia Católica ni ir en contra de ella”.

Agregó que no hará más declaraciones al respecto, sino que dejará en manos de la Santa Sede cualquier declaración o aclaración. “La prudencia aconseja esperar, ya que no sería la primera vez que unas declaraciones del Papa son extrapoladas intencionalmente por algunos”, señaló al sostener que la postura de la Iglesia sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo está en el Catecismo de la Iglesia Católica y en los documentos doctrinales sobre el tema.