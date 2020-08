La Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) registró esta tarde un temblor de magnitud preliminar de 4.05 que se reportó como sentido desde diversos puntos en la isla.

No hay advertencia o amenaza de tsunami. El epicentro del sismo se ubicó a 11.68 kilómetros al sur-suroeste de Guánica, con una profundidad de cinco kilómetros.

Por su parte, el director de la RSPR, Víctor Huérfano, le indicó a El Nuevo Día que el sismo tuvo una intensidad de V en el municipio de Lajas, al tiempo en que aseguró que se puede determinar que el sismo se sintió en toda la isla por la cantidad de reportes que han recibido.

“Tengo reportes particularmente del área sur, también hay bastantes reportes en el área central y en la zona metropolitana hay pocos, pero hay. Así que puedo inferir que se sintió en toda la isla. Lo importante es que la gente sepa que no se emitió ningún mensaje por riesgo de tsunami, porque este sismo no cumple con los requisitos para ello, así que no hay amenaza”, expresó vía telefónica.

Indicó que, al momento de la entrevista, no habían recibido ningún informe de daños o personas afectadas por el movimiento de tierra.

“Está todo tranquilo. Acabo de hablar con el director de Manejo de Emergencias del municipio más cercano y me dijo que, más allá del susto, no tienen reporte de daños hasta ahora”, contó.

Explicó, a su vez, que este temblor está relacionado con la actividad sísmica que se desarrolló en la zona sur desde el 28 de diciembre del año pasado y que es el primero de magnitud 4 que han registrado desde hace tres semanas, luego de una relativa calma sísmica.

“Sí, llevaba unos días de eventos relativamente esporádicos. Todavía había su chispa de actividad en esa zona entre sismos reportados como sentidos y otros que no, aunque nuestros instrumentos los registraban, pero sí, este sismo es el que ha tenido una magnitud más elevada en los pasados días”, resaltó.

El sismo anterior que tuvo una magnitud de 4 o más ocurrió el pasado 7 de agosto y tuvo una magnitud de 4.8 con epicentro localizado a 4.47 kilómetros al sur-sureste de Guayanilla.

Huérfano advirtió que, como cada vez que se registra un nuevo sismo de magnitud 4 o más, es posible que se perciban otros movimientos de tierra a consecuencia de la liberación de energía.

En lo que va de agosto se han registrado 478 sismos en la región de Puerto Rico y la mayoría de estos tuvo su epicentro en la zona del sur-suroeste de la isla, según datos de la RSPR.