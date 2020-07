Cuatro días antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) detectara el primer comunicado de la Comisión Municipal de Salud de Wuhan sobre varios casos de una “neumonía vírica” en esta ciudad de China, el mecánico de aviación boricua Bryan Rodríguez Torres comenzó a presentar dolor de garganta, dificultad para respirar y fiebre en su residencia en Miami, Florida.

Dos días antes de que la OMS conociera sobre estos casos, el 30 de diciembre de 2019, el joven de 30 años acudió a una sala de emergencia, donde lo trataron con antinflamatorios y medicamentos para mejorar el funcionamiento de sus pulmones, así como el dolor de estómago que sentía.

El 31 de diciembre, justo en el día en que la OMS supo de la situación en Wuhan, el mecánico de aviación fue conectado a un respirador artificial en el Hospital Kendall, en Miami.

Su madre, Dianna Torres, llegó el 1 de enero a la institución hospitalaria y las primeras palabras que recibió por parte de los médicos fueron desalentadoras.

“Mamá, las posibilidades son prácticamente nulas. No sabemos lo que está pasando”, dijo citando a los doctores.

Torres relató a El Nuevo Día que su hijo, el mayor de dos hermanos, fue sometido a un sinnúmero de pruebas luego de que sus pulmones colapsaron y los riñones comenzaron a fallar.

“Yo lo único que pienso es que le dañaron algo cuando lo entubaron, de momento pienso que están matando a mi hijo”, contó.

Los médicos aún desconocían qué ocurría y comenzaron a hacer varias preguntas que, de acuerdo con Dianna, todos los días le “retumban” en la cabeza, pues, según ella, su hijo era “completamente saludable”.

Los doctores querían conocer si Bryan había viajado recientemente, por ejemplo, a China.

“Yo les digo que él no había viajado a ningún sitio y que se había mantenido por un año en Estados Unidos. Lo único era que él trabajaba con aviones”, rememoró.

Dianna explicó que el último avión que su hijo reparó fue el 24 de diciembre, dos días antes de comenzar a sentirse mal.

Bryan Rodríguez cumpliría 31 años el 27 de junio de este año. (Vanessa Serra Diaz)

Mientras las horas pasaron, las preguntas sin respuestas incrementaron. Bryan, padre de dos niños de nueve y un año, fue sometido a más pruebas, incluyendo la de VIH, influenza, dengue, chikungunya, entre otras enfermedades virales, pero todas arrojaron negativo.

Dianna se mantuvo por dos días junto a su hijo en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital. Como los médicos todavía desconocían qué estaban tratando, tanto ella como los demás familiares tuvieron que utilizar mascarilla y guantes, protecciones que hoy acompañan a la mayoría de los ciudadanos del mundo.

“Siguieron buscando alternativas, pero nada funcionaba. Su sistema de oxigenación estaba bien por debajo de lo que se supone que se mantenga, no le subían las plaquetas, sus riñones pararon totalmente y sus piernas comenzaron a ponerse moradas totalmente”, narró.

El corazón de Bryan paró de latir el 3 de enero de este año, un día antes de que la OMS advirtiera a través de su cuenta de Twitter sobre casos de “neumonía vírica de origen desconocido” en Wuhan.

Para los médicos, el exsoldado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos tuvo una neumonía que provocó que sus pulmones colapsaran y se generara una sepsis, que según Mayo Clinic, “se produce por una reacción del cuerpo ante una infección”.

Aunque sus síntomas coinciden con los del COVID-19, Dianna narró que mientras su hijo estuvo hospitalizado no le mencionaron la enfermedad que ha dejado casi medio millón de muertos en el mundo entero.

“Nunca me hablaron de que él tuviera algo viral, jamás mencionaron que él tuviera la palabra COVID-19, nunca, nunca, nunca”, insistió.

La madre describió que fue luego que el cuerpo de Bryan se cremó cuando comenzó a conocer sobre lo que en ese momento se llamaba simplemente como coronavirus.

“Comienzo a entrar a las redes sociales y veo lo que estaba pasando en Wuhan, pero no lo asocié. Yo lo único que pensaba en si era una mala práctica cuando lo entubaron en la sala de emergencia”, expresó.

Dianna precisó que el estado de Florida pagó por la autopsia de su hijo, debido a la rareza de su caso. Arrojó que había muerto por neumonía.

“Yo necesitaba saber qué pasó y los resultados llegaron hace tres semanas. Un contacto de allá (Miami) me dijo que el patólogo iba a cerrar el caso como neumonía, pero que podría ser añadido a las estadísticas del COVID-19”, indicó.

Como la muerte fue a principios de enero, en ese momento no existían pruebas del virus, por lo que no se pudo realizar. Ahora el examen existe, pero como el cuerpo de Bryan fue cremado, tampoco se puede hacer.

“ Nunca el certificado lo va a decir, pero yo estoy segura de que fue por COVID-19 ” Madre de Bryan

“Hay médicos que me han dicho que en efecto es un caso de COVID-19 porque hay muchos casos que los cierran por neumonía”, dijo.

Aunque no tiene la confirmación, Dianna aseguró que su hijo sí murió por esta enfermedad y que se convirtió en la primera víctima boricua de ella.

“Mi corazón de madre me lo dice, que fue eso. Me dediqué esos meses de encierro por la cuarentena a leer todos los expedientes y a buscar fuentes buenas y hablar con diferentes médicos. Nunca el certificado lo va a decir, pero yo estoy segura de que fue por COVID-19”, subrayó.

Dianna Torres se ha aferrado a la fe para poder subsanar el dolor por la partida de su hijo. (Vanessa Serra Diaz)

¿Podría ser COVID-19?

Para el doctor Fernando Cabanillas, director del Centro de Cáncer del Hospital Auxilio Mutuo, es “poco probable” que este caso tenga relación con el COVID-19.

“En diciembre todavía no había casos en Estados Unidos porque en diciembre fue que empezó la epidemia en China. No me parece, pero siempre es posible si estuvo en contactó o viajó a algún sitio. Lo más probable es que no, pero no hay forma de uno saber con seguridad, pero es poco probable”, estableció. “No creo que haya alguien que pueda decir sí o no, pero yo entiendo que es poco probable que haya sido COVID-19”, recalcó.

Según la OMS, las autoridades de Estados Unidos reportaron el primer caso confirmado de COVID-19 el 21 de enero, 18 días después de que Bryan murió. Sin embargo, un análisis realizado por los periódicos The Palm Beach Post y Miami Herald de Florida reveló que 171 personas comenzaron a presentar síntomas de coronavirus y dar positivo a la prueba hasta dos meses antes de que el gobernador de ese estado, Ron de Santis, confirmó los dos primeros casos positivos de COVID-19 el 1 de marzo.

La información fue extraída de los registros de casos del Departamento de Salud estatal, pero luego que los medios comenzaron a cuestionar la información, el documento fue eliminado de su página web.

The Palm Beach reportó que algunos de los 171 pacientes comenzaron a mostrar síntomas desde, al menos, el 1 de enero. Los primeros casos fueron reportados en los condados de Broward (31 casos), Miami-Dade (26), Hillsborough (9), Pinellas (10), Orange (9) y Duval (7) y Martin (1). La edad de los afectados fluctuaba entre cuatro y 91 años.

Pese a que a inicios de enero la enfermedad se limitaba públicamente a China, 103 de los casos indicaron que no habían viajado, mientras que 52 sí habían salido de Estados Unidos.

El dolor de madre transformado en amor

Dianna describió los días en que su hijo se mantuvo hospitalizado como “una pesadilla”, a la vez que dijo que se mantiene haciendo las pases con Dios.

“Yo le pedía a Dios que lo dejara a vivir por sus hijos, tuve mucho coraje. Todos los días peleaba y decía que por qué a él. Por qué sus dos nenes no tendrán la oportunidad de tener un padre tan chulo”, relató emocionada.

Ahora se dedica a buscar razones para seguir adelante por su familia y nietos, así como por el legado de su hijo.

“Así como yo gritaba en ese hospital cuando llegué y seguía viendo que su cuerpo se deterioraba y cuando le tenía que decir a mi mamá que no había posibilidades, yo reflexioné en que la naturaleza pegó un grito”, resaltó.

El pasado 27 de junio Bryan cumpliría 31 años y Dianna aprovechó para reunir a su familia y amigos en su residencia en Bayamón para lanzar el movimiento “Un respiro de amor”, que consta de sembrar árboles en las residencias. Desde este año en adelante, todos los 27 de junio se dedicarán a repartir árboles y plantas a sus seres más cercanos, así como a promover a través de las redes sociales que la gente se una a su iniciativa.

“Es un movimiento. El 27 de junio fue el primero y muchas personas se unieron, todas se llevaron un árbol o planta para tener en su patio. Flamboyán, robles, orquídeas y cualquier tipo de planta. Muchas personas fuera de Puerto Rico también se unieron y todas sembraron plantas, fue un respiro de amor por Bryan”, contó.

En medio del dolor que atraviesa, la intención de Dianna es darle a la naturaleza lo que le faltó a su hijo: oxígeno.