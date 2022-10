La Universidad de Puerto Rico (UPR) abrirá el domingo, 30 de octubre, el período para la llenar las solicitudes de admisión, en línea, para estudiantes de nuevo ingreso, un proceso que se regirá por la nueva política aprobada el viernes pasado para ampliar los mecanismos de admisión no tradicional en el sistema universitario.

Como parte de los cambios que entrarán en vigor para los alumnos que interesen estudiar en la UPR a partir de agosto de 2023, no será compulsorio presentar resultados de la prueba de aptitud académica (PAA) del College Board para estudiar en el recinto de Utuado o para programas conducentes a un grado asociado.

“La UPR como institución pública de educación superior, tiene la encomienda por ley de servir al pueblo de Puerto Rico, cónsono con los ideales de una sociedad democrática como la nuestra”, expresó el presidente de la UPR, Luis A. Ferrao Delgado, en declaraciones escritas.

“Los modelos educativos han tenido diversas transformaciones que nos llevan a la necesidad inminente de innovar las estrategias de enseñanza y a evaluar los modelos de admisión para garantizar el acceso de los estudiantes de escuela superior y de otras poblaciones no tradicionales a la Universidad”, agregó.

El viernes, la Junta de Gobierno de la UPR avaló enmiendas a la Política de Admisión de la institución para establecer las guías que seguirán los recintos al evaluar a los aspirantes para el próximo año académico.

En primer lugar, se estableció que bajo la admisión tradicional se evaluará a los alumnos según su promedio académico y los resultados en la PAA. La nueva política establece que el promedio académico tendrá un peso del 60% de índice de solicitud general (IGS), mientras que los resultados de la prueba del College Board representarán el 40% restante. Cada programa académico establece cuál es el IGS mínimo para admitir estudiantes.

“Se recomienda la evaluación de rangos de puntuación de IGS, de forma que pueda considerar puntuaciones por debajo de la escala (entre 150 a 200) y logremos mayor captación del mercado”, indicó el presidente universitario.

Mientras, la UPR expandió la posibilidad de que alumnos entren al sistema mediante una admisión no tradicional, bajo la cual no será compulsorio tomar la PAA. Para ser considerados para una admisión no tradicional, los estudiantes deberán tener un promedio mínimo de 2.00 en escuela superior. Serán elegibles alumnos con talentos o habilidades especiales, estudiantes que participan en programas de articulación universitaria, adultos mayores de 23 años, atletas, estudiantes provenientes de escuelas especializadas, estudiantes de comunidades marginadas o de escasos recursos económicos y estudiantes internacionales.

La vicepresidenta de Asuntos Estudiantes de la UPR, Mayra Charriez Cordero, indicó que también podrán ser admitidos a la UPR, sin necesidad de tomar el College Board, aquellos estudiantes de escuela superior que tomen cursos universitarios por estar matriculados en programas de “dual enrollment”.

Ferrao Delgado apuntó que se trata de cambios para “promover la inclusión y garantizar un proceso justo y ágil para el modelo de admisión tradicional y no tradicional”.