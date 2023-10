Ante las discrepancias que han detectado en el presupuesto operacional, la Universidad de Puerto Rico (UPR) solicitará a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) acceso a $28 millones, que están contenidos en una reserva de emergencia, para evitar reducir los fondos asignados a los recintos y que, a raíz de ello, queden “inoperantes”.

Al confirmar la petición, el director de la Oficina de Presupuesto de la administración central de la UPR, Wilson Crespo Valentín, destacó que, en los pasados meses, han identificado discrepancias entre el presupuesto operacional global aprobado por la Junta de Gobierno de la UPR y las líneas particulares de presupuesto certificadas por la JSF.

Uno de los principales cambios es que la UPR confeccionó su presupuesto bajo la presunción de que recibirían $500 millones del Fondo General irrestrictos para gastos operacionales y basándose en la interpretación de la comunidad universitaria sobre la Ley 53 de 2021, que habilita el Plan de Ajuste de la Deuda. No obstante, la JSF autorizó $441 millones para gastos operacionales, detalló Crespo Valentín.

“Ya tenemos un desfase de $60 millones”, sostuvo durante una reunión de la Junta de Gobierno el jueves.

Ayer, no fue posible obtener más detalles sobre el impacto específico de esta reducción, pues se informó que los altos funcionarios de la administración universitaria se encontraban en una reunión de la Junta Universitaria, en el recinto de Mayagüez.

“Nos aprobaron $102 millones adicionales, y pareciera que son dineros adicionales para la universidad y que fueran discrecionales. No son discrecionales, están atados a que se cumplan unos hitos, unos ‘milestones’, y están reservados por OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto)”, advirtió.

De esos $102 millones, cuyos usos no se han definido del todo, $58 millones deben ser separados para una reserva de emergencia, apuntó el funcionario.

Asimismo, la UPR asignó $12 millones en fondos federales y $2 millones de su presupuesto para trabajos de infraestructura, pero la JSF requirió destinar $28 millones más a esa partida.

“Cuando tratamos de hacer la distribución, encontramos esa diferencia. ¿Qué opciones teníamos? Ajustar las unidades por $28 millones”, planteó Crespo Valentín.

A pesar de la diferencia en las asignaciones, la determinación de la administración central ha sido mantener igual al pasado año fiscal los presupuestos asignados a cada uno de los 11 recintos y, en vez, solicitar que se le permita usar $28 millones de los $58 millones separados para la reserva de emergencia.

“Lo que estamos presentando es someter a la Junta de Supervisión Fiscal una petición que, de esos $58 millones, nos permitieran usar $28 millones para completar la operación, y pudiera verse de dos formas: la operación de los recintos o para poder atender la imposición, o como lo queramos ver, de la partida de Capex (infraestructura)”, explicó Crespo Valentín.

Reducir los fondos de las unidades académicas sería “devastador”, aseguró Crespo Valentín.

“Nada más con estos $28 millones, dejaríamos unidades... las unidades serían inoperantes”, expresó. El ajuste podría alcanzar los $76 millones si se toma en cuenta que la JSF sostiene que la UPR tendrá que destinar $4 millones mensuales adicionales a su sistema de retiro, por no congelar completamente el modelo de beneficios que cobija a los empleados contratados previo al 1 de agosto de 2023.

La Junta de Gobierno autorizó realizar la petición a la JSF con siete votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones. Al cierre de esta edición, la JSF no había informado si había recibido la petición.

El presupuesto consolidado de la UPR, para este año fiscal, asciende a $1,252 millones, informó, por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Dalmau Santana.

El pasado año fiscal, la UPR recibió un presupuesto del Fondo General para gastos operacionales de $481 millones. En el presupuesto, se separaron $40 millones sujeto al cumplimiento de ciertas métricas. La UPR ya recibió autorización para el uso de $20 millones por implementar cambios a su sistema de retiro, pero aún no tiene acceso a la segunda partida de $20 millones, separada hasta que se evidencie la transformación académica del sistema mediante un proyecto de servicios compartidos entre recintos.

El director de Presupuesto y el presidente de la UPR, Luis Ferrao, destacaron que aún no se han definido cuáles son los requisitos con los que la institución académica debe cumplir para tener acceso a los $102 millones. No obstante, ya presentaron ante la JSF su propuesta con los hitos que la UPR tendría que cumplir “que no impactan la operación”, señaló Crespo Valentín.

El director de Presupuesto de la UPR comentó que, de acuerdo con la información que han recibido, esas métricas podrían estar definidas para noviembre o diciembre.

“Tenemos unos ‘milestones’ ya trabajados, que vamos a poner los números, para presentarlos de antemano en la línea de ellos (la JSF), de manera que el dinero se pueda traer antes de esperar a enero, quizá febrero, al ritmo que va la Junta de Supervisión Fiscal”, manifestó, por su parte, Ferrao.