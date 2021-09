Las constantes interrupciones en el servicio de energía eléctrica en el país, que se han reportado con mayor frecuencia esta semana, han obligado a varias instituciones de educación superior a tomar medidas para evitar que los estudiantes se perjudiquen al quedarse sin luz en sus hogares.

Los llamados “apagones selectivos” anunciados por el consorcio LUMA Energy suponen un mayor reto este período lectivo, pues la cantidad de cursos universitarios que aún se ofrecen a distancia es alta.

“Reconocemos el grado de ansiedad e incertidumbre de parte de los estudiantes y profesores que ha provocado esta situación”, indicó el presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Jorge Veléz Arocho.

“Estamos enfrentando frecuentes interrupciones en el servicio de energía eléctrica que afectan tanto a los estudiantes como a los profesores en el ofrecimiento de los cursos, especialmente aquellos que tienen un componente virtual”, expresó el rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis A. Ferrao Delgado.

A continuación, los ajustes que han tomado algunas universidades:

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico

La Católica tiene recintos en Ponce, Mayagüez y Arecibo.

El presidente de la institución decretó un receso académico en los tres recintos –Ponce, Arecibo y Mayagüez- desde hoy miércoles, a las 5:00 p.m., hasta el domingo, 3 de octubre.

“Nuestros estudiantes enfrentan dificultades para acceder a la conexión eléctrica y al internet, en diversos puntos de la Isla, a través de nuestros cursos presenciales remotos. Ante esta situación de crisis, la PUCPR toma un paso adelante apoyando a nuestra comunidad universitaria”, indicó Vélez Arocho.

El receso aplica a los cursos remotos y presenciales. La determinación de Vélez Arocho no impacta las labores administrativas, los servicios de apoyo ni las investigaciones que se realizan de forma presencial.

Asimismo, el presidente de la Católica indicó que los actos de colación de grado de la Escuela de Derecho se llevarán a cabo según fue pautada, el viernes, 1 de octubre.

Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras

El recinto de Río Piedras ofrece la mayoría de sus cursos a distancia este semestre.

El rector Ferrao Delgado hizo un llamado a los profesores de ofrecer “mayor flexibilidad y consideración” al establecer las fechas límites de entregas de trabajos, proyectos y exámenes, así como en la participación y asistencia a clases debido a la falta de electricidad y acceso a internet que puedan tener en sus hogares.

Asimismo, se ha modificado el calendario académico para que el período de evaluación parcial académica (“midterms”, en inglés) para los cursos subgraduados sea del 25 de octubre al 5 de noviembre. La fecha límite de entrega de evaluación parcial de cursos subgraduados en el portal cibernética NEXT será el 5 de noviembre, mientras que la fecha límite de bajar parciales es el martes, 7 de diciembre.

“Para que el profesor pueda tener conocimiento de los estudiantes matriculados en sus cursos que se han visto afectados por la interrupción del servicio eléctrico y pueda coordinar la forma en que estos cumplirán con los requisitos de la clase, es indispensable que los estudiantes les notifiquen a sus profesores a la brevedad posible, no más tarde de 24 horas, sobre el evento de interrupción del servicio que les afectó”, indicó Ferrao Delgado.

Hoy, estudiantes riopedrenses realizaron una manifestación en el recinto para exigir que se decretara un receso académico debido a las dificultades que enfrentan los estudiantes para tomar sus clases. En total, en Río Piedras se ofrecen 253 secciones presenciales, 616 híbridas, 723 cursos en línea y 1,893 asistidos por la tecnología, según datos divulgados el mes pasado.

“Las condiciones impuestas por LUMA hacen insostenible cumplir con el calendario académico. No hay forma de poder ajustarse a la incertidumbre de estar largos períodos sin el servicio de energía eléctrica, dentro o fuera de la universidad. Esta situación va a afectar el desempeño académico del estudiantado, pues son factores que están fuera de su control. Las jóvenes del país no podemos pagar por los errores del gobierno, lo justo es que se decrete un receso mientras dure la emergencia, porque esto es una emergencia, aunque el gobierno no lo quiera aceptar”, manifestó la estudiante de Ciencias Políticas, Alondra Belaval Seda, parte de la Juventud del Partido Independentista Puertorriqueño.

Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón

El rector de la UPR en Bayamón indicó que no han experimentado apagones en el recinto.

El rector del recinto de Bayamón, Miguel Vélez Rubio, solicitó a la facultad a mover exámenes y evaluaciones a la próxima semana o considerar ofrecer otros métodos de evaluación. Si se procede a mover los exámenes, se debe explorar la opción de ofrecerlos en la institución, en acuerdo con los alumnos.

En el caso de los estudiantes, el rector los exhortó a estar disponibles para acudir de forma presencial al recinto para tomar clases o realizar los trabajos.

“Al momento, no estamos siendo afectados por las interrupciones y esperamos que no suceda. Además, tenemos generadores eléctricos”, expresó Vélez Rubio, quien destacó que pueden habilitarse más espacios para recibir universitarios.

Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina

El rector de la UPR en Carolina recordó que tienen computadoras portátiles y equipo para conexión inalámbrica a internet (“hotspots”) disponibles para prestar a estudiantes. (GFR )

El rector del recinto de Carolina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge I. Meza Pereira, decretó una moratoria en la entrega de trabajos, asignaciones y exámenes hasta el próximo domingo, 3 de octubre, ante las dificultades que enfrentan los estudiantes a causa de las interrupciones constantes de energía eléctrica.

“Estamos al tanto que algunas de ellas (interrupciones) han durado varias horas, trastocando así la vida de miles de puertorriqueños. Reconocemos que estos cortes en un servicio esencial generan dificultades a toda nuestra comunidad, tanto a estudiantes como empleados”, sostuvo Meza Pereira en una comunicación escrita.

El rector destacó que en las instalaciones del recinto no se han experimentos “constantes interrupciones”, pero en caso de necesitarlo cuentan con generadores eléctricos en la biblioteca, en el edificio de Tecnologías en Ingeniería y en el área de Sistemas de Información.

Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez

Estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez realizaron hoy una manifestación para reclamar que se decrete un receso académico.

El rector Agustín Rullán Toro declaró una moratoria esta mañana en el ofrecimiento de exámenes y otras evaluaciones académicas hasta el próximo lunes, 4 de octubre.

Tras reunirse con el liderato estudiantil, Rullán Toro anunció en la noche de miércoles que decretó un receso académico para el viernes, 1 de octubre “que permitirá a los estudiantes atender las situaciones enfrentadas como consecuencia de las interrupciones del servicio de energía eléctrica”.

Asimismo, el funcionario indico que se habilitarán áreas con horarios extendidos para que los estudiantes puedan ir si sufren un apagón en su hospedaje o residencia. Entre esos espacios, el ala norte de la Biblioteca General y el ala sur, donde se encuentra el Centro de Recursos Electrónicos, estarán abiertas hasta la medianoche, desde el jueves, 30 de septiembre hasta el sábado, 2 de octubre. El domingo, estarán abiertas de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. Asimismo, la cafetería estará abierta hasta las 8:00 p.m. con servicio de comida, y el merendero de la cafetería tendrá alimentos de 6:00 a.m. a 2:00 p.m., pero estará abierto 24 horas como centro de estudio.

El rector señaló que se reforzará la seguridad en el recinto y sus vías de acceso, en un esfuerzo conjunto entre la Guardia Universitaria y la Policía Municipal de Mayagüez.

Rullán Toro sostuvo que la posibilidad de flexibilizar el calendario académico se llevará a discusión de la Junta Administrativa.

“Confiamos en que estos acuerdos permitan la continuidad de las labores académicas y que nuestros estudiantes puedan completar su semestre académico de manera exitosa”, señaló el rector.

Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuado

El rector de la UPR en Utuado reconoció las dificultades que enfrentan sus estudiantes debido a los apagones. (MARIEL MEJIA ORTIZ)

El rector Luis A. Tapia Maldonado anunció que decretó una moratoria en los exámenes y la entrega de trabajos hasta el próximo martes, 5 de octubre, debo a los problemas reportados con los servicios energéticos.

“La energía eléctrica, además de ser un servicio esencial, es necesaria para que nuestros estudiantes puedan tomar sus cursos, realizar sus gestiones académicas, entregar asignaciones o exámenes, hacer búsquedas en el internet, entre otros trámites”, expresó Tapia Maldonado.

“A nuestra facultad, les solicito flexibilidad y empatía con los alumnos ante esta situación que enfrentamos”, añadió el rector.

Universidad Ana G. Méndez

La Universidad Ana G. Méndez urgió a los profesores a grabar sus cursos y hacerlos disponibles para estudiantes que experimenten interrupciones eléctricas.

El vicepresidente de Asuntos Académicos de la Universidad Ana G. Méndez, José E. Maldonado Rojas, detalló que la administración universitaria solicitó a los profesores a que sean flexibles con los estudiantes que tengan problemas con el servicio de energía eléctrica y por esto no puedan cumplir con la entrega de trabajos o tareas en el tiempo requerido.

Maldonado Rojas señaló que se instruyó a la facultad a notificar a su director de departamento si no puede ofrecer una clase debido a los apagones, de forma que se pueda reprogramar.

“Mantenemos la disposición de que en todos los cursos que se ofrezcan de forma presencial (teoría, laboratorio y combinación de teoría y laboratorio, investigaciones, ad honorem, seminarios y estudios independientes), con excepción de prácticas e internados, se continuará con el uso de la videoconferencia interactiva. De igual modo, todas las clases deberán ser grabadas y estar disponibles para todos los estudiantes en la plataforma de Blackboard. Así también, las presentaciones en PowerPoint, vídeos y otros recursos multimedia estarán disponibles a través de Blackboard Collaborate”, sostuvo Maldonado Rojas en declaraciones escritas.