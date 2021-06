El portavoz del consorcio LUMA Energy, José Pérez, aseguró esta mañana que cerca de 17,000 clientes siguen sin servicio de energía eléctrica tras las averías reportadas anoche en la planta de generación Costa Sur en Guayanilla, y eventos que sacaron de servicio la unidad 8 de San Juan y la 3 de Mayagüez.

Las situaciones anteriores afectaron a sobre 337,300 abonados durante las pasadas horas.

“Según el mapa de las personas que están sin servicio, tenemos cerca de 17,000 personas o clientes que están fuera de servicio. Esto es basado en los números que siempre se han dado y que venían de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)”, estableció Pérez en WKAQ 580 AM.

De acuerdo con el mapa, hasta las 7:13 a.m. 16,667 clientes de LUMA estaban sin luz, siendo la región de San Juan la más afectada, seguida de la región de Ponce y la de Mayagüez.

Cantidad de clientes de LUMA Energy sin servicio hasta las 7:13 a.m. del 17 de junio.

Cuestionado sobre si la cantidad de afectados, el portavoz reconoció que el número pudiera ser mayor.

“Esta es la misma información que la Autoridad ha dado toda la vida porque sacamos la información del sistema de la Autoridad. La verdad es que no sé cuán preciso es, es lo que da. Yo lo veo un número bajito para el evento que ocurrió anoche, pero es lo que da el sistema. No me atrevo a decirte que es menos, ciertamente no es menos, puede que sea más, definitivamente”, señaló.

Pérez defendió que a eso de las 12:00 a.m. LUMA había energizado todas las líneas afectadas tras el apagón, pero aceptó que esto no significa que todos los clientes tengan servicio.

“Nosotros trabajamos de la mano con Energía Eléctrica un problema de generación. Ellos pudieron restaurar varias de las unidades que salieron de servicio y nosotros lograr la transmisión cerca de la medianoche al 100% de las líneas que estaban sin servicio. Eso no implica que haya llegado a todo el mundo exactamente porque pudo haber ocurrido algo intermedio entre la línea y el hogar que hoy nuestras unidades y brigadas estarán verificando”, indicó.

A las 10:20 p.m. de anoche, a poco más de dos horas de los eventos, el consorcio informó que restablecieron la unidad Mayaguez 3, lo que le devolvió el servicio a unos 180,595 clientes. En principio, LUMA había informado que el evento afectó a 190,000 clientes, pero aclararon que el estimado ascendió a sobre 337,000. Sin embargo, en horas de la madrugada, la cifra de afectados se estimó en sobre 347,616.

“A esta hora (12:12 a.m.) se les ha restaurado el servicio a 347,616 clientes. Proyectamos restaurar el servicio al 100% de los afectados por los eventos de esta noche en o antes de las 2:00 am (del jueves)”, indicaron en un tuit.

Previamente, para las 11:00 p.m., el consorcio restableció el servicio a 252,700 clientes aproximadamente, indicaron, en ese momento, en otro tuit.

Los abonados afectados son de sectores de los siguientes pueblos: Aguadilla, Arecibo, Arroyo, Bayamón, Cabo Rojo, Caguas, Canóvanas, Carolina, Cataño, Florida, Guánica, Guaynabo, Hatillo, Humacao, Lajas, Las Piedras, Mayagüez, Moca, Patillas, Ponce, Quebradillas, Río Grande, San Germán, San Juan, San Sebastián, Santa Isabel, Trujillo Alto, Utuado, Vega Baja, Yabucoa y Yauco.

Según Laura Rentas, portavoz de LUMA Energy, personal del consorcio labora en encontrar la causa de la falla en la generadora Costa Sur, reportada cerca de las 8:00 p.m. Indicó además que la falta de servicio no tiene que ver con los planes de mantenimiento que podrían ocasionar apagones en algunas zonas durante los próximos tres días.

Por su parte, el director de generación de la AEE, William Ríos Mera, indicó en entrevista con Telemundo, a eso de las 10:30 p.m., que continuaban investigando qué pasó en la unidad 6 de Costa Sur, que se encontraba en servicio con sobre 300 megavatios de generación al momento de la falla.

Indicó que los empleados de mantenimiento en esta unidad ya se habían ido del lugar y regresaron cuando esta salió de servicio.

Ríos Mera señaló, además, que la situación se complicó por el mantenimiento que le estaban dando a la unidad Aguirre 1 (la más grande con 450 megavatios de generación) y en la que al momento trabajan para reparar la caldera.

Los trabajos de reparación pueden durar hasta mañana, sostuvo.

Por otro lado, LUMA anunció ayer en horas de la tarde que debido a interrupciones no planificadas en las instalaciones de generación de la AEE y al mantenimiento planificado en curso en AES Guayama y otras instalaciones de generación de la corporación pública, habrá capacidad de generación limitada en el sistema en los próximos tres días.

Sin embargo, Rentas resaltó que la situación que se registró en Costa Sur no tiene que ver con el plan de mantenimiento y fue una avería inesperada.

“LUMA está trabajando en estrecha colaboración con el área de Generación de la AEE para asegurar que toda la generación disponible esté operando para suplir la demanda del sistema. En el caso de que la carga de clientes exceda la generación disponible, los clientes podrían experimentar interrupciones en el servicio. Las horas pico de consumo son generalmente entre las 7:00 pm y las 10:00 pm.”, indicó LUMA Energy en el comunicado enviado esta tarde para anunciar el plan de mantenimiento y posible falta de generación.

Desde el pasado 1 de junio, LUMA es responsable de la transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico para aproximadamente 1.4 millones de abonados.

La avería reportada esta noche en Costa Sur es el incidente más reciente desde que el consorcio asumió el control de la red eléctrica, pues el pasado jueves una explosión e incendio en equipo de la subestación de distribución Monacillos dejó sin servicio eléctrico a sobre 900,000 abonados durante el resto de la noche y parte del día siguiente.

Personal del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) investigó el incendio, y aunque se cree que una falla técnica provocó el incidente, LUMA Energy no ha descartado ningún escenario.