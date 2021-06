De surgir una nueva emergencia en el país no habrían suficientes abastos de sangre para personas necesitadas de este importante producto vital.

Tanto el Banco de Sangre de Centro Médico como el de Servicios Mutuos, dos de las principales organizaciones que recolectan, almacenan y procesan este producto, están en estado crítico, con insuficientes abastos para suplir su demanda.

“No hemos logrado las colecciones de sangre que teníamos antes de la pandemia”, afirmó la doctora Consuelo Climent, directora médica del Banco de Sangre de la Administración de Servicios Médicos.

Este banco cuenta con la mitad del inventario que necesita para suplir necesidades de pacientes de Centro Médico.

“Tenemos para el día a día, pero no suficientes para atender una emergencia. Y como esto no solo pasa aquí, sino también en Estados Unidos, no podemos depender de exportaciones si no de la buena voluntad de los puertorriqueños”, dijo al advertir que también urgen plaquetas.

Según Climent, el tipo de sangre más crítico es el O pues es el que 55% de los pacientes del país necesitan. Además, resaltó que como es el donante universal el tipo O se usa en cirugías de emergencia.

“Para tener un inventario seguro necesitamos 160 unidades (diarias) y tenemos 76, lo que da para el día a día”, sostuvo.

José Alsina, vicepresidente y director de operaciones del Banco de Sangre de Servicios Mutuos, coincidió en la crisis que se encuentran los abastos sanguíneos.

“Antes de la pandemia teníamos una o dos semanas de inventario para en cualquier emergencia seguir distribuyendo. Ahora tenemos para uno, dos días”, dijo.

Ante esta situación solo están distribuyendo el 40% de su demanda, dándole prioridad a las emergencias de cada hospital que suplen, unos 40.

“Lo que entra es mucho menos de la demanda diaria y los pacientes se están viendo afectados. Algunas cirugías han tenido que cancelarse en lo que el producto aparece”, señaló.

Agregó que la crisis es tal que recientemente un órgano que venía a Puerto Rico para un paciente en necesidad de un trasplante no pudo ser enviado pues no habían las unidades de sangre que se necesitaban para apoyar la intervención.

“(El órgano) se envió a otro destino. Eso pasó los otros días y no queremos que vuelva a pasar”, lamentó.

Como ejemplo de la cantidad de abastos que se necesitan, comentó que para una cirugía general se necesitan unas cinco pintas, mientras un trasplante urge de 20 a 30 unidades de sangre de “back up”.

“Esto debe ser como ir al dentista y donar dos veces al año. Si más personas lo hicieran todo Puerto Rico tuviera un buen abasto de sangre”, dijo Climent.

Interesados en donar en el Banco de Sangre de Centro Médico deben llamar al 787-777-3844, mientras los que quieran hacerlo en el Banco de Sangre de Servicios Mutuos deben comunicarse al (787-751-6115) o escribir a donasangrepr.com ya que en ambos bancos el proceso de donación se realiza por cita previa.

En Puerto Rico existe otro banco de sangre: Puerto Rico Blood Bank. Interesados en donar allí deben llamar al 787-651-1880 o escribir a service@prblood.com.