Mientras sigue la búsqueda de soluciones, desde diferentes frentes, al perpetuo problema de la violencia de género en Puerto Rico, expertas en el tema coincidieron en la urgencia de crear un sistema que unifique los 78 municipios y les permita estar en la primera línea de respuesta de aquellas víctimas y sobrevivientes que no conozcan a dónde acudir.

“Los municipios tienen una gran responsabilidad como parte del proceso de atención y prevención de los casos de violencia de género, porque donde primero un ciudadano o ciudadana acude a atender una necesidad urgente, el lugar más cercano es su municipio, así que acude a la alcaldía”, sostuvo Vilmarie Rivera Sierra, presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género.

A su entender, algo que impide la uniformidad es la falta de recursos que muchos municipios enfrentan, así como la ausencia de políticas públicas en cada uno y los cambios de administración que pueden llegar cada cuatro años.

“Una de las cosas que tenemos que mirar es –como parte del estado de emergencia declarado por el gobernador Pedro Pierluisi– cuáles son los recursos económicos disponibles para asistir a los municipios a que puedan desarrollar mínimamente una estructura. Algo que los municipios tienen que emular de las organizaciones es que nosotras, sin fondos, trabajamos muchas cosas a nivel de acuerdos colaborativos”, abundó.

Solo 27 municipios cuentan con una Oficina de Asuntos de la Mujer –entre ellos, Fajardo, Camuy y San Juan–, según la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM). Los 78 tienen la Oficina de Ayuda al Ciudadano, pero no todos ofrecen servicios de violencia de género.

Otros como Naranjito, Comerío y Aguadilla dan servicios desde otras oficinas. Además, ocho municipios del este –entre ellos, Ceiba, Humacao y Yabucoa– firmaron, en 2021, un acuerdo colaborativo con la OPM, que incluye la asistencia de la organización Casa de la Bondad.

La procuradora interina de las Mujeres, Madeline Bermúdez, lamentó que el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107 de 2020) no obliga a los ayuntamientos a tener una Oficina de Asuntos de la Mujer, a diferencia de la Ley de Municipios Autónomos (Ley 81 de 1991) que lo requería, aunque, incluso así, no todos cumplían.

“En ese aspecto, esa enmienda a la ley, lejos de adelantarnos, desde nuestra oficina, vemos que nos atrasa”, indicó Bermúdez. Respondió en la afirmativa cuando El Nuevo Día le preguntó si cree necesario enmendar el estatuto para que se requiera nuevamente dicha oficina.

En cuanto al desafío de integrar todos los pueblos en la respuesta a este mal social, la licenciada Ileana Espada, oficial de cumplimiento del Comité PARE, esbozó que lograr uniformidad es complicado por la naturaleza individual de cada administración municipal.

“El mayor reto, creo que es la uniformidad. Son 78 municipios con 78 alcaldes y alcaldesas, con estructuras distintas, algunos tienen recursos más fuertes, otros no tienen esos recursos. Parte de lo que queremos es que, si una persona sobreviviente que vive, digamos en Caguas, se muda para, digamos Lares, reciba los mismos servicios”, mencionó.

“Esa uniformidad de servicios, sobre todo, accesibilidad, es bien importante, no importa en dónde vivas en Puerto Rico. Eso es algo que ha sido uno de los mayores retos, poder dar ese apoyo a los municipios para que puedan desarrollar sus oficinas, mínimo que haya una persona que haya recibido capacitaciones y que sepan a dónde referir a esa persona”, agregó Espada.

Señalan fallas municipales

La procuradora interina de las Mujeres expuso que 10 municipios están “en aviso de intención de multa” por incumplir con acciones correctivas a fallas relacionadas con el Plan de Acción Afirmativa, un informe que exige la OPM al amparo de la Ley para Garantizar la Igualdad de Oportunidades en el Empleo por Género (Ley 12 de 1999).

Entre otras cosas, ese documento establece el protocolo para atender la violencia de género en el lugar de trabajo, y también se les requiere a agencias y corporaciones públicas. Bermúdez no identificó los pueblos en incumplimiento por encontrarse en una “etapa confidencial” del proceso.

“Hay 10 municipios que, en este momento, están en incumplimiento. Para mí, sí es bueno que se señale. Yo siempre he sido clara, nosotros apoyamos, pero el que está en incumplimiento lo está, ellos saben quiénes son, y tienen que cumplir. La multa no me salva una vida, no me orienta a una mujer de su derecho laboral, de su derecho a la lactancia”, pronunció.

Los pueblos con más incidencia

Entre el 1 de enero y el 27 de septiembre de este año, el Negociado de la Policía registró 5,048 incidentes de violencia doméstica. Nueve municipios reportaron, en ese período, más de 100 casos: San Juan (524), Carolina y Ponce (244 cada uno), Bayamón (238), Caguas (202), Arecibo (168), Aguadilla (156), Mayagüez (122) y Humacao (115).

El 2021 cerró con 7,906 incidentes (6,656 féminas y 1,250 hombres), y Bayamón fue el área policíaca con más casos (1,173).

“Tenemos que enfatizar que hay un contraste en que estos municipios reportan más casos porque son municipios con más población en comparación con otros. Esto significa (…) que las campañas que estamos llevando de orientación y de educación están surtiendo efecto, porque lo que significa es que están llamando a pedir ayuda”, puntualizó Bermúdez.

Desde las alcaldías

Una de las municipalidades líder en la asistencia a víctimas es Carolina, que, desde 2009, fundó el Programa de Referimiento y Ayuda a Mujeres Abusadas (RAMA), que da asesoría legal, terapias psicológicas e intervención en crisis, entre otros servicios. Asimismo, la Policía Municipal realiza rondas preventivas diarias para velar por las sobrevivientes que tengan una orden de protección.

“Los municipios son una parte fundamental en este esfuerzo, el que todos puedan tener servicios de forma especializada debe ser una prioridad de nuestro gobierno y de todo nuestro sistema”, expresó Marisol Correa, directora del Departamento de Servicios al Ciudadano.

Por su parte, Isabel Fontanes, encargada de la Oficina de Asuntos de la Mujer en ese municipio, enumeró, entre los retos que enfrentan, el educar a las víctimas para que se abran a salir del ciclo de violencia, y lo acompañó con el reiterado aspecto de la falta de un sistema unificado.

En esa línea, destacó que hay problemas en los diligenciamientos. “Por darte un ejemplo, puedo tener una sobreviviente en Carolina, pero la parte agresora es de Bayamón. En lo que sale el diligenciamiento para que la parte agresora sepa que tiene una orden de protección… ese es un proceso que hay que ir afinando”, comentó.

Con una inversión de sobre medio millón de dólares anuales al programa, Carolina también integró, el mes pasado, una aplicación móvil, para las sobrevivientes, que envía una alerta inmediata en caso de que se violente una orden de protección, ofreciendo una capa adicional de protección.

En el sur, Ponce cuenta, hace dos años, con la Oficina para el Desarrollo Integral de la Mujer Ponceña, que incluye la iniciativa Tú Vales, enfocada en atender casos de violencia de género. El municipio, además, está en proceso de establecer un albergue de emergencia.

“A diario, recibimos muchas residentes, muchos participantes –hombres y mujeres– en donde se les canaliza y se les hace intervención en crisis, se les hace referidos por la Ley 54 y al proyecto Tú Vales. Teníamos contemplado impactar unas 800 personas, y en lo que va de año, hemos excedido a 955 personas impactadas con un total de 37 actividades”, detalló la licenciada Natalie Díaz.

Acceso a fondos

Tanto la OPM como el Comité PARE reconocieron la dificultad que representa la falta de dinero para atender este problema. Sin embargo, Espada aseguró que son diversos los fondos federales a los que pueden tener acceso los ayuntamientos para financiar iniciativas. Entre estos, mencionó la Ley federal del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, en inglés) y el Family Violence Prevention and Services Act (FVPSA).

“Los municipios deben ser activos en llamar, vamos a solicitar y ver qué necesitamos”, manifestó Espada.

Reconociendo los recortes en fondos, como los del Programa de Asistencia a Víctimas del Crimen (VOCA), la presidenta de la Red de Albergues reiteró la necesidad de que los alcaldes y alcaldesas formen lazos con organizaciones para establecer acuerdos colaborativos.

Aunque la OPM afirma que ningún municipio está desprovisto de servicios, Rivera Sierra difirió. “Me parece que no todos los municipios tienen una persona que pueda atender estos casos”, opinó.

“Los municipios están llamados a ser actores principales en el proceso de ayudar a las sobrevivientes de violencia de género. Tienen una gran responsabilidad, las víctimas son parte de la ciudadanía, y los municipios tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y protección de estas víctimas”, concluyó.