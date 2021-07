La subutilización del tratamiento de anticuerpos monoclonal, combinado con un desarrollo más rápido de síntomas de COVID-19 debido al comportamiento de variantes, limita el alance del medicamento que ha sido impulsado como una opción para evitar que pacientes desarrollen síntomas más severos o sean hospitalizados a causa del coronavirus, se desprende de entrevistas y datos del Departamento de Salud analizados por El Nuevo Día.

Este tratamiento está indicado para personas con síntomas leves a moderados de COVID-19, con menos de diez días de enfermedad y con factores de riesgo asociados a severidad. Pero las variantes del coronavirus han acortado esa ventana de tiempo.

“La preocupación que hemos traído es que ha medida que hay variantes más agresivas más rápido progresan los síntomas, y tenemos menos tiempo para dar tratamientos que evitan hospitalizaciones”, explicó el doctor Lemuel Martínez, presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas.

El infectólogo precisó que el desarrollo más rápido de síntomas se comenzó a observar en el archipiélago con la variante Alfa (B.1.1.7) de Reino Unido, cónsono con un aumento en hospitalizaciones.

“Desde que salió la variante Alpha, estamos viendo una evolución de síntomas mas rápidos. Si evoluciona y a los cinco días (el paciente) está en el hospital, no nos tiempo de utilizar los anticuerpos”, expresó Martínez, en referencia al tratamiento de anticuerpos monoclonal.

En declaraciones previas, la principal oficial médico de Salud, Iris Cardona, indicó que en Puerto Rico se ha distribuido Banlanivimab, Etesevimab y Regeneron (Casirivimab+ Indevimab) en 36 instalaciones.

En inventario reciente de esas instalaciones había 1,217 frascos de Banlanivimab y 841 frascos de Etesevimab, combinación distribuida por la compañía Eli Lilly. También hay 449 frascos de Regeneron. Sin embargo, Cardona informó que “la distribución de Banlanivimab y Etesevimab se ha puesto en pausa y no se recomienda su utilización por no ser efectivo contra ciertas variantes”. Esa determinación fue anunciada por el Departamento de Salud federal el pasado 25 de junio.

Cardona indicó que, en respuesta a variantes, se recomienda la utilización de Regeneron y una nueva alternativa, Strovimab, que recibió una autorización de uso de emergencia el 26 de mayo, “que puede ser solicitado directamente a la compañía, pero no es libre de costo”.

Pero antes de que se pusieran en pausa los medicamentos fabricados por Eli Lilly, que tenía mayor disponibilidad en Puerto Rico, informes de Salud evidenciaban una baja utilización del tratamiento en general.

Durante la semana del 10 de abril al 23 de abril de 2021 -en el pico del repunte provocado por Alpha-, el informe semanal realizado por miembros del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC) recogió que se identificaron 493 pacientes candidatos al tratamiento de anticuerpo monoclonal, pero solo 24 lo recibieron y 111 lo rechazaron.

“A través de la vigilancia epidemiológica activa de SMICRC, se logró contactar el 69.0% (340) de los pacientes; de los cuales 41 pacientes aceptaron a recibir el tratamiento, 34 quedaron pendientes y 111 rechazaron el tratamiento. De los pacientes que aceptaron el tratamiento, 58.5% (24/41) recibieron el tratamiento en los centros de infusión para el periodo analizado. Por otro lado, de los 111 pacientes que rechazaron el tratamiento, las razones principales fueron que se siente bien de salud, el paciente estaba hospitalizado o que consultarán con su médico”, lee el informe. Entre las razones para el rechazo, 24 pacientes también dijeron desconfiar en el medicamento.

De la información publicada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), no se desprende que los tratamientos de anticuerpo monoclonal fueran menos efectivos contra la variante Alpha, a diferencia de otras variantes como la Beta, Gamma y Delta.

En cuanto a Regeneron, cuatro frascos de Casirivimab y Imdevimab constituyen un solo tratamiento del medicamento. En ese sentido, con 449 frascos en inventario reciente, en concreto, en Puerto Rico había 112 tratamientos monoclonales efectivos contra variantes del COVID-19, disponibles para los pacientes que cualifiquen.

La licenciada Lillian Pérez, de Advanced Infusion Services -instalación que ofrece el tratamiento-, explicó que actualmente la adquisición del medicamento la hace directamente la droguería con el distribuidor, luego que Salud los cualificara para administrar el medicamento. En ese sentido, de existir falta de disponibilidad, existe la vía para adquirir nuevo inventario directamente con el distribuidor. Pero descartó problemas de acceso y apuntó a una baja utilización.

“La utilización ha sido muy pobre. Sí tenemos inventario para cubrir pacientes”, expresó, el tiempo que describió algunas de las razones que podrían estar detrás de la baja utilización.

“Yo entiendo que, además de la poca información, entiendo que no se ha explicado mucho sobre su uso. Algunos médicos, como no es un medicamento que al igual que las vacunas su uso es de emergencia, no todos los médicos se sienten cómodos en usarlo”, indicó.

El informe de Salud sobre utilización del tratamiento monoclonal del 29 de mayo al 29 de junio de 2021, indica que se identificaron 126 pacientes candidatos. A través de la vigilancia epidemiológica activa de SMICRC, se logró contactar el 64.3% de los pacientes, de los cuales 9 pacientes aceptaron a recibir el tratamiento y 30 rechazaron el tratamiento.

De los pacientes que aceptaron el tratamiento, ocho lo recibieron. Por otro lado, de los 34 pacientes que rechazaron el tratamiento, la desconfianza en el medicamento figuró entre las razones principales para descartarlo.

“Tengo la impresión de que estos tratamientos monoclonales aquí no se utilizaron grandemente, había una oportunidad de usarlos, más de lo que se usaron”, apuntó el licenciado Jaime Pla, presidente de la Asociación de Hospitales. “No creo que se convirtieran en el uso universal que se estaba esperando”.