A más de tres semanas del ciberataque que sacó de servicio AutoExpreso, el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González, informó este miércoles que “próximamente” se restablecerá el sistema, operado por la empresa Professional Account Management (PAM).

Una vez el sistema entre en funciones, los conductores tendrán un periodo de gracia de unas seis semanas para saldar la cantidad adeudada por concepto de las transacciones de peajes acumuladas desde el 16 de abril, sin incurrir en multas ni penalidades.

“Cuando los conductores vuelvan a acceder sus cuentas, verán el balance que tenían al 16 de abril y el balance que tendrán al momento”, indicó González.

De esta forma, según González, los conductores podrán revisar la cantidad que acumularon durante el periodo en el que el sistema estuvo fuera de operaciones. También podrán verificar fechas, horas y peajes por los que transitaron.

González no pudo brindar una fecha específica de restauración del sistema, pero sí aseguró que PAM realiza al momento las pruebas necesarias para reanudar operaciones.

“Se establecieron horarios extendidos en los carriles de Recarga, de lunes a domingo de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. El Centro de Servicio al Cliente operará de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., y los sábados, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.”, indicó el director ejecutivo de la ACT.

Mientras, González informó que habrá instalaciones de recarga adicionales que operarán temporeramente. La ACT mencionó que más adelante informará detalles adicionales sobre estos puntos de operaciones.

En cuanto a la opción de recarga automática, la ACT señaló que la misma no estará disponible al instante, sino 48 horas después del reinicio de operaciones para permitir que los usuarios verifiquen sus balances.

Mientras, para evitar débitos altos por balances pendientes por el tiempo que el sistema no estuvo disponible, las autorrecargas se limitarán a un máximo de dos por día por un periodo de 10 días.

“Durante los próximos días estaremos informando la fecha exacta del reinicio de operaciones de AutoExpreso, al igual que todos los detalles adicionales para que el público tenga toda la información necesaria”, concluyó González.

AutoExpreso sufrió un ciberataque el 16 de abril pasado. Los carriles de recarga, aplicación y el sitio web del sistema están fuera de servicio desde esa fecha.