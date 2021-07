Presentó su reclamación por desempleo en línea. El sistema le proveyó un número de confirmación del trámite y ya, nunca más supo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

Tras cuatro semanas de espera por alguna respuesta, intentó llamar al teléfono de la agencia. No contestaban. Una grabadora anunciaba que ese número estaba fuera de servicio. Los correos electrónicos tampoco. Ocho semanas después de la reclamación en línea parecía que no había otro remedio que visitar la oficina de la agencia.

Tenía todos los papeles a la mano: su identificación, la carta de cesantía, la prueba de los ingresos que recibía cuando estaba empleada, entre otra documentación que se requiere en el proceso. Tomó todas las precauciones para evitar un contagio por el COVID-19. Después de todo, ella tiene 62 años, y aunque está vacunada, le aterra un contagio.

PUBLICIDAD

Llegó a la oficina en Mayagüez a eso de las 8:30 de la mañana, media hora después de que se suponía que comenzaran labores. Pero era muy tarde. Ya se habían acabado los turnos del día. Tampoco el personal reservaba espacios para los días siguientes.

La única opción era llegar a la oficina de madrugada y esperar para ver si podía asegurar un espacio y la podían atender. Llegó a las 4:15 de la mañana. Hizo el turno 22.

“No te dan maneras para ver qué pasa. No he recibido nada. Ni una carta, ni un email, ni contestan una llamada telefónica”, afirmó molesta la mujer quien prefirió que no se le identificara públicamente por “temor a la politiquería”.

No se trata de un escenario aislado. Este diario supo de denuncias similares también en las oficinas de Arecibo y San Juan, donde las personas han confrontado dificultades hasta para obtener un turno para ser atendido de manera presencial, que es como está promoviendo la agencia desde hace varias semanas.

El secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, afirmó que se supone que en ninguna de las oficinas del seguro por desempleo se pueda limitar la cantidad de turnos que se ofrecen ni pueden negarse a al menos orientar a las personas que llegan a las instalaciones con dudas o preguntas.

“Se supone que no se limiten turnos y que se atienda de manera presencial a todas las personas que llegan. Se han hecho visitas sorpresa para corroborar a ver si están cerrando los turnos. Estamos yendo a los distintos locales. La instrucción es que tienen que atender la ciudadanía y dar el servicio”, afirmó el funcionario.

PUBLICIDAD

Rivera Santiago admitió que gran parte del problema sigue siendo los recursos disponibles de la agencia para atender el gran cumulo de desempleados que desató la pandemia del COVID-19. Indicó que necesitan alrededor de 100 empleados transitorios para mejorar la prestación del servicio pero que por las restricciones fiscales solo pueden ofrecer un salario de $1,300 mensual y que, con esa paga, no logran reclutar más gente.

“Lamentablemente, por la situación fiscal del gobierno se piden bachillerato para estos puestos y pagan $1,300 al mes. Es bien difícil”, afirmó.

Reconoció que las líneas de teléfono están sobrecargadas y que necesitan mover el sistema a uno de fibra óptica, de modo que se puedan atender más desempleados a la vez. Sin embargo, advirtió que una mejoría en la capacidad tecnológica no serviría de mucho sin técnicos que presten servicios.

El personal actual ahora mismo está dividido entre los que están atendiendo público de manera presencial y los que atienden las citas remotas que se establecieron con la pandemia del COVID-19. Este sistema de citas telefónicas ya no admite turnos puesto que será eliminado para finales de mes, dijo el funcionario. Afirmó que en las próximas semanas reiniciarán el sistema de citas, pero no para atender a las personas por teléfono, sino que todo será presencial. Explicó que el retorno a las oficinas se debe que recibieron muchas quejas de personas que no tenían acceso digital o no sabían cómo navegar el proceso.

Resaltó que están atendiendo unos 1,400 casos diario. También están prestando los servicios en unas ferias de empleo que están coordinando periódicamente por distintos pueblos. Reconoció, sin embargo, que tienen 24,865 puntos controvertibles por discrepancias asociadas a los ingresos devengados y decenas de miles por asuntos de inelegibilidad. Estos últimos incluyen 10,248 casos por renuncias, 4,529 porque los reclamantes dijeron no estar aptos para el trabajo, y 5,351 en los que el desempleo surgió como consecuencia de una acción disciplinaria.

PUBLICIDAD

“Por lo menos (los desempleados) deben recibir una orientación o un turno, aunque lleguen al mediodía”, dijo Rivera Santiago al explicar que muchas de las personas que llegan a las oficinas solo necesitan una orientación de modo que puedan reunir todos los documentos que se les requiere para completar el proceso.

El funcionario se mostró confiado en que la situación es temporal y que, en la medida en que termine la pandemia, las reclamaciones por desempleo regresarán a los niveles previos al novel coronavirus.