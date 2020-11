A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a estas historias especiales sobre los rostros de la tragedia del COVID-19. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com

A sus 36 años, Vanessa García, nadadora olímpica, medallista panamericana y centroamericana y maestra de natación, es en toda regla una mujer hecha y derecha.

Pero cuando a finales de julio se rompió el carro con el que cuenta para, entre otras cosas, llevar a su mamá a sus procesos de diálisis, su papá, Néstor Raúl García Narváez, de 71 años, vino, de nuevo, a su rescate.

“Consiguió un amigo mecánico. Es lo único que yo tenía para mover a mi mamá a su tratamiento de diálisis. De las últimas cosas que él hizo fue dejarme el carro listo”, cuenta Vanessa.

Esa anécdota resume más o menos lo que fue la relación de Vanessa con su papá a lo largo de toda su vida. Ella andando, o nadando, y él siempre, a distancia prudente, velándola y cuidándola.

No fue de ninguna otra manera desde que ella lo recuerda.

Vanessa, natural de Vega Baja, comenzó a nadar a los cuatro años. Una recomendación médica contra un diagnóstico de asma la llevó a ella, y a don Néstor, al deporte acuático del que nunca volvieron a despegarse.

Al principio, don Néstor, químico graduado del Recinto de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Rico (UPR) que trabajó toda la vida en farmacéuticas, no sabía de natación más de lo que sabe cualquiera que haya visto a alguien nadando. Su principal interés como aficionado deportivo, cuenta Vanessa, era la pelota. Las primeras veces que quiso grabar a Vanessa nadando enfocaba, por error, a otras niñas.

“Solo sabía de natación por mis primos, que nadaban”, revela.

Pronto empezó preguntando aquí, allá, educándose, tomando cursos y, en el transcurso de la carrera de Vanessa se convirtió en un cotizado oficial y una figura muy respetada en el mundo de la natación en y fuera de Puerto Rico. Llegó el momento en que don Néstor dejó de ser solo “el papá de Vanessa”; se convirtió en el Néstor García al que se recurría a menudo en las mesas oficiales.

“Había veces que solamente iba a verme a mí y de momento yo escuchaba ‘Néstor García, favor de pasar por mesa’, porque sabían que él había llegado y necesitaban ayuda de él para las cosas”, sostiene Vanessa.

A los 14 años, Vanessa, frustrada porque no lograba mejorar sus tiempos, dejó de nadar competitivamente. Pero don Néstor ya estaba metido hasta el cuello en el deporte y siguió por su cuenta. “Le tomó tanto amor a la natación que él seguía trabajando en las competencias. Nunca paró de ayudar”, relata Vanessa.

A los 18 años, ella volvió al agua. Le llegó la época de la universidad. No quería ser una carga para su papá y sabía que en sus brazos tenía la llave para ser becada. Así, en efecto, ocurrió. Vanessa fue becada en la American University, en Bayamón. A partir de entonces, su ascenso como nadadora fue vertiginoso.

En esta imagen del 2018, Vanessa Garcia (al centro) junto con sus padres Néstor Garcia y Milagros Vegas. (ANDRE KANG)

Con su hija por el mundo

Vanessa, que tuvo su primero compromiso internacional a los nueve años en Jamaica, participó, y triunfó, representando a Puerto Rico en múltiples justas, incluidos los Centroamericanos de Maracaibo ’98, Cartagena ’06 y Mayagüez ’10.

A nivel centroamericano, tiene cinco medallas de oro, dos de plata y dos de bronce. Las cuatro medallas que ganó en Mayagüez (dos de oro, dos de plata) la convirtieron en la principal medallista de esa justa. En los Juegos Panamericanos Río de Janeiro ’07, ganó bronce. También representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos Atenas 2004 y Pekín 2008.

En prácticamente todas sus competiciones internacionales, don Néstor estaba a su lado, a veces como simple fanático vitoreando a su hija o incluso como oficial del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur). Por ejemplo, en Atenas 2004, el entonces presidente de la Federación de Natación, José Morales, lo designó delegado del organismo para que pudiera acompañar a su hija.

“Aparte, mi papá sabía inglés y sabía moverse entre los congresillos y hacer bien su trabajo”, recuerda.

“Él trataba de no perderse ninguna de mis competencias. Aun en las últimas que tuve aquí en Puerto Rico, él me decía que le avisara para llegar a la piscina a verme”, recuerda.

El jueves 30 de julio, Puerto Rico se paralizó por el paso cercano de la tormenta Isaías. Vanessa, que no sabía de su padre desde que le había gestionado el arreglo del carro el jueves anterior, le escribió para saber cómo había pasado la tormenta. Don Néstor le dijo que no había tenido problemas con la tormenta, pero que estaba en sala de emergencias del Doctors’ Center Hospital, en Manatí, con vómitos.

A la madrugada siguiente, le escribió un mensaje de texto diciéndole que lo habían ingresado por sospecha de COVID-19.

A pesar de que no eran los síntomas que ella asociaba a la temible enfermedad, Vanessa sintió una extraña corazonada: “Me asusté, (pero) quería pensar que no era COVID-19 y que era quizás un virus estomacal”.

A la mañana siguiente, a don Néstor se le informó que la prueba molecular dio positiva y empezaron, para él, para Vanessa y para el resto de la familia los siete días más largos de sus vidas.

Una vez a un paciente se le diagnostica COVID-19 y es ingresado en el hospital, no se le vuelve a ver hasta que sale de la institución, vivo o muerto. Mientras está adentro, solo se sabe lo que puede decir el paciente, por teléfono o vídeollamada, o sus médicos. Pero cuando el paciente es recluido en cuidado intensivo, como fue el caso de don Néstor a partir del domingo 2 de agosto, se le pierde el rastro y la única comunicación es con los médicos.

En el caso de Vanessa, la situación se complicó porque a quien daban información era a la esposa de su papá, que también estaba contagiada, aunque se recuperó. “Es desesperante. Tú le preguntas a la esposa y ella decía estable. ¿Pero estable cómo? Él está intubado. La verdad es que esa es la palabra: desesperante. No hay otra manera de describir esa impotencia de tú no poder saber nada, no poder entrar al hospital a preguntarle directo al doctor”, recuerda Vanessa.

A través de sus contactos en el mundo del deporte, Vanessa logró que la gerencia del hospital le comunicara directamente con el médico que atendía a su padre. Las noticias no fueron buenas. “Me dijo que el cuadro era crítico y la prognosis pobre. Me dijo que eso podía ir cambiando por los días, pero que la prognosis era pobre”, recuerda Vanessa.

Don Néstor tenía marcapaso y padecía de presión alta. Aparte de eso, era un hombre saludable, sin padecimientos respiratorios ni inmunológicos, que se ejercitaba caminando y hasta el día que cayó enfermo trabajó como chofer de Uber. El COVID-19 lo devastó en cuestión de días. Se sintió mal el jueves, 30 de julio. El domingo que fue colocado en intensivo tuvo su última comunicación con Vanessa.

La peor noticia

“Él me dejó un audio diciéndome ‘mi amor, me van a llevar a intensivo para monitorear mejor el oxígeno, no voy a poder contestar más mensajes’. Eso fue lo último recibí de él. Ahí mismo rápido le pregunté y cómo voy a saber de ti. No tuve respuesta. No pudo leer ese mensaje”, cuenta Vanessa, que recuerda que en ese audio ya se notaba el deterioro.

“Ese último mensaje de voz que tengo de él se le notaba la falta de aire. Ahí me comencé a preocupar más porque mientras él no tenía síntomas, yo estaba un poquito más tranquila. Escucharlo así si me puso...”, dice Vanessa, sin poder concluir la frase por el llanto.

El miércoles, 5 de agosto, en la noche, Vanessa, quien vive en Vega Baja, recibió una llamada del hospital. Se le dijo que se presentara al hospital. Una vecina la acompañó. En el camino, ya sabía lo que le esperaba.

“Ya yo me había hecho la idea de que había pasado lo peor”, dice. Al llegar, la terrible noticia: “se fue en paro respiratorio. Trataron de revivirlo, pero no pudieron”. “Yo creo que todavía estoy en shock”, afirma.

Como en otros casos, no hay certeza de cómo don Néstor se contagió. Vanessa cree que puede haber sido en su trabajo como chofer de Uber o que quizás lo contagió su esposa, que trabaja en una guagua de comida.

Las enormes muestras de afecto a don Néstor, de líderes deportivos en Puerto Rico y en Estados Unidos, han sido un enorme apoyo para Vanessa y para el resto de su familia.

Le consuela, dice, “saber que va a vivir en el corazón de muchas personas, no solo de su familia”.

Lamenta no haberse podido despedir. La última vez que se vieron fue todo totalmente natural, sin ninguna señal de que jamás volverían a estar juntos. No pierde la esperanza de que, aun después de muerto, pueda en algún momento darle ese abrazo de despedida que tanto necesita. Le pasó ya, con una tía que murió sin que pudiera decirle adiós.

Vanessa lo cuenta así: “Cuando mi tía falleció, tampoco pude despedirme de ella. Luego de mucho tiempo, pude soñar con ella y darle un abrazo. Espero que eso suceda en algún momento con mi papá también”.