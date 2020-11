A Gina Claudio le bastó una mirada para entender que su vida había cambiado para siempre.

Era septiembre de 1992. Gina, de 27 años, profesional de la enfermería, guapa, se daba unos tragos con una amiga en la barra del desaparecido Hotel Empress, en Isla Verde.

De momento, por el ángulo de su vista cruzaron dos hombres, uno de ellos un fortachón de más de seis pies de estatura y el pelo largo hasta los hombros.

Gina lo supo en el acto. “Lo dije desde el principio: ese hombre va a ser para mí”, contó la mujer, hoy de 55 años, en una entrevista reciente con El Nuevo Día.

“Yo le digo a la amiga mía: ‘oh, my goodness! ¡Qué hombre más grande! ¡Qué guapo!’ Era bien corpulento y tenía el pelo largo. Pasaron y yo: wao. Ellos tomaron y pasan nuevamente. Nos dicen: ‘buenas noches, señoritas’. Yo le digo a la amiga mía: ‘ese Tarzán está terriblemente bueno’”.

Los hombres salieron del hotel y entraron a una panadería. Gina y su amiga entraron tras ellos, con la idea de buscarles conversación. Cuando las cosas están de que pasen, pasan, sobre todo si se les da una ayudita. El encuentro se dio. La conversación empezó en la panadería y siguió en Lupis, un restaurante bar mexicano que todavía está en la avenida Isla Verde. El Tarzán resultó ser Miguel A. Martínez Ortiz, quien le dijo esa noche a Gina que trabaja en una conocida firma de equipos electrónicos.

Embelesados el uno en el otro, no vieron el tiempo pasar. Pájaros que les cantaron cerca les avisaron que un nuevo día había nacido.

Cuando volvieron a la realidad, eran las 6:00 de la mañana. Lupis había cerrado y estaban en la acera. Recién se conocían, pero ya les empezaba a costar separarse. Se citaron un par de horas después en la playa.

Instantáneamente, se volvieron inseparables. Apenas se conocieron, Miguel, que entonces tenía 28 años, necesitó poner una carta sobre la mesa. Era divorciado y padre de un niño y una niña. Le dijo a Gina: “la mujer que vaya a estar a mi lado tiene que enamorarse de los niños antes que de mí”. A ella, su sinceridad se unió a todos los atributos que ya la traían de cabeza. “Eso era lo que yo estaba buscando en ese momento”, cuenta.

Dos semanas después, vino la otra revelación. Él no trabaja con ninguna marca de equipo electrónico; era agente encubierto de la Policía. Ella en principio se molestó, pero rápido lo comprendió. Él no podía revelarse completo ante alguien a quien apenas conocía. En esa conversación, ella dio una orden que él acató sin chistar. “Múdate conmigo”, le dijo.

Eso fue el 20 de septiembre de 1992. No se volvieron a separar por 28 años. Tuvieron un hijo que hoy tiene 25 años. Estuvieron juntos hasta que el 12 abril de este año se despidieron con un beso en la sala de emergencias del Hospital Auxilio Mutuo. Él había sido diagnosticado con COVID-19.

Al despedirse en el Auxilio Mutuo, cuenta Gina, “lo abracé, le di un beso y le dije: ‘tranquilo, que estamos con Dios’. Pero él sabía que me iba a perder y yo sabía que iba a perder”.

Miguel Martínez.

Contagiado en el trabajo

Miguel trabajó por 28 años en la Policía. Mucho de su tiempo estuvo destacado en ICE, la agencia de control de fronteras del gobierno de Estados Unidos. Participó en importantes investigaciones de narcotráfico y lavado de dinero.

“A ese hombre, lo podían llamar en el momento en que fuera y él dejaba lo que iba a hacer por trabajar. Era un hombre que verdaderamente trabajaba para el pueblo”, recuerda Gina.

El 30 de marzo, en la sede de ICE en Guaynabo, Miguel saludó con un apretón de manos a un viejo compañero de trabajo y amigo. Ninguno de los dos tenía mascarilla y ninguno sabía en ese momento que el compañero ya tenía el coronavirus.

Unos días después, Miguel fue contactado por su supervisor, quien le indicó que se hiciera la prueba porque el compañero era positivo.

En aquellos días, Puerto Rico ensayaba todavía la respuesta al COVID-19. A Miguel se le suministró la prueba serológica, a la cual dio negativo, seguramente porque estaba recién contagiado y su cuerpo no había desarrollado los anticuerpos que detecta la prueba serológica. Por su educación como enfermera, Gina sabía que Miguel necesitaba una prueba molecular. Por medio de un amigo neumólogo, logró hacérsela. Pero el resultado tardó siete días en llegar.

Miguel empezó a presentar síntomas entre cuatro y cinco días después del encuentro con su compañero, quien también estuvo en intensivo, pero sobrevivió. Fueron días febriles. Miguel se deterioraba más cada hora. Tuvo fiebre, diarreas y cansancio. No fue hasta el 12 de abril, cuando empezó a dificultársele respirar, que Gina y el hijo mayor de Miguel, médico recién graduado, lo convencieron de que fuera al hospital.

Gina y Miguel no sabían vivir el uno sin el otro. Todas las mañanas, conversaban y oraban en el comedor de su casa, antes de irse cada uno a su trabajo. Habían desarrollado su propia geometría para poder dormir abrazados. Al Miguel ser aislado en el hospital, les tocó aprender a la mala a estar separados.

Ella quedó desorientada. “Me quedé horas en la sala de emergencia. Hasta que me botaron. La sala de emergencia estaba vacía, desolada. Es la primera vez que yo veo una sala de emergencia desolada por completo”, cuenta Gina.

Durante los primeros días, él lograba comunicarse con ella dos veces al día, por vídeollamada. Se contaban sus cosas y reían. Pero a ella le preocupaba que cada día lo veía más hinchado. El 20 de abril, el médico le dijo a Gina: “si no lo intubo, se me va”.

Ella le explicó a Miguel la situación. Él le dijo: “tengo miedo”. Ella trató de tranquilizarlo. “Yo le dije: tranquilo, que los ángeles y papá Dios están contigo. Yo estaba desbaratada por dentro”, dijo Gina.

Fue la última vez que hablaron. Cuatro eternidades de noches después, a eso de la 1:30 de la madrugada del 24 de abril, Gina recibió la llamada. “Lamentablemente, murió”, le dijo un médico residente.

“Lo perdí sin poder agarrarle la mano, sin poder decirle al oído cuánto lo amaba, sin poder tocarlo, sin poder verle a los ojos. Eso es lo que la gente no entiende, cómo es que el COVID te arrebata a tu ser amado sin tú poder hacer acto de presencia y de amor ahí agarrándole la mano y decirle lucha o vete tranquilo. ¿Qué tendrán en la mente los pacientes de COVID al estar tan solos? ¿Mi familia me abandonó? ¿Por qué no vienen a verme?”, cuenta Gina.

El velorio familiar fue de media hora. Hubo, después, una ceremonia especial de la Policía, remoto, en la que se le ascendió a Miguel póstumamente a sargento.

La gobernadora Wanda Vázquez llamó a Gina para darle el pésame. Durante todo el proceso, a Gina la sostuvieron su fe cristiana, su familia y el recuerdo de Miguel. “Estará en mi corazón toda la vida. Ese ha sido el amor eterno mío. Lo más grande que me habría podido pasar”, dice ella.

Desde la muerte, Gina tuvo problemas para dormir. Unos meses después, antes de acostarse, oró. “Señor, dame sueño, dame sueño, dame sueño”, dijo. De momento, sintió que algo se sentaba y hundía la cama. “Lo único que dije fue: Miguel, ¿estás ahí? Vamos a dormir”, cuenta. Durmió como no lo había hecho en meses.