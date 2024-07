En vigor alza millonaria para hogares de cuidado de adultos mayores

El alza, acompañada de la creación de categorías de cuidado y un cambio en la forma de contratación, ha generado el interés de centros de cuido que antes no aceptaban a esos ancianos, lo que brinda una oportunidad de escoger mejores servicios, indicó la secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez Troche , a El Nuevo Día .

En términos de la contratación, explicó que, hasta el año pasado, Familia exigía que los trabajadores sociales de la agencia buscaran tres cotizaciones y hacían un convenio con el hogar elegido. Esa forma de acuerdo le ganó un señalamiento a la agencia, que ahora formalizará un contrato como es debido y no requerirá de cotizaciones porque, con las nuevas categorías de servicios y pagos, podrán ubicar a los ancianos según sus necesidades sociales y de salud.

“Mi gran preocupación es que llegan como 25 casos nuevos mensuales, a veces llegan 50″, destacó, anticipando la agudización del creciente problema de cuidado para adultos mayores que no tienen quién se haga cargo de ellos ni cuentan con los recursos económicos para pagar servicios de atención en el hogar o en una institución.

“Estamos recibiendo casos de los hospitales, que son personas que viven solas, que no tienen hijos o que estos viven fuera de Puerto Rico. Y el otro grupo que llega mucho, porque creo que lo hemos logrado visibilizar, son los que viven solitos en condiciones de poca salubridad . Que no se pueden asear o cocinar y que, quizás, con apoyo podrían hacerlo. Su nutrición y salud se afectan y terminan en un hospital y con nosotros. Son cosas que se pudieran evitar si esas condiciones se identifican”, afirmó la también trabajadora social.

Más fondos para asistentes del hogar

“Ha habido una inversión histórica a nivel estatal en todo lo que tiene que ver con adultos mayores. Pero hay que evaluar esas otras áreas en las que hay lagunas en el servicio para ver cómo las tratamos y quién más debe estar en esto. No necesariamente esto lo resolvemos con dinero, es uniendo voluntades. Si hay que pasar funciones de una agencia a otra, se debe hacer, y no dejar fuera actores como las organizaciones no gubernamentales y las aseguradoras. Las aseguradoras que ofrecen seguros Medicare Advantage, que dan dinero y otras cosas buscando la prevención, quizás, tienen que revisitar ese modelo y, quizás, pagar auxiliares en el hogar”, afirmó.