Vecinos de la calle Fuerte en Santurce exigen a LUMA Energy detener tala de árboles

“La preocupación de nosotros, como residentes, es que nos quedemos sin los árboles, que son un pulmón en medio de la ciudad y característicos de la calle Fuerte” , denunció Alexandra Amador , quien habló con El Nuevo Día como portavoz de la comunidad y residente de la calle. “Escucho los camiones y, cuando me asomo veo, que LUMA está talando los árboles del lado este de la calle” , relató.

“Estamos viviendo una situación de calor extremo; los árboles, se sabe que son necesarios para combatir esas situaciones y sabemos que lo propio para el manejo de la vegetación en cuanto a la energía eléctrica es podar, no talar” , señaló, en tanto, Natalie Anaya , residente de la comunidad.

“Esto tiene unas consecuencias en cuanto a la calidad de vida de las personas que vivimos aquí. No hubo una consulta con la comunidad; nosotros queremos estos árboles. Critican mucho a la Autoridad de Energía Eléctrica, pero, cuando estaba la Autoridad, uno no veía estas talas masivas, uno veía poda. ¿Por qué no pueden podar?”, sostuvo.