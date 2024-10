Vecinos de residenciales públicos truenan contra alza “desmedida” en la factura de agua

“No puede ser arbitrario”

No obstante, la AAA –contrario a la Autoridad de Energía Eléctrica– no ha hecho este ejercicio, alertó la licenciada. “El problema que hay es que esa tarifa no está en ningún lugar, en ningún reglamento, no hay un análisis de cómo se saca y lo que han visto las personas residentes es que esto ha ido aumentando”, señaló, al destacar que, para los residentes de vivienda pública, existe el agravante de que un retraso en el pago de los servicios esenciales podría convertirse en un desahucio.