Amaliel Vega Quintero, un joven puertorriqueño de 27 años que emprendió, en octubre de 2021, una larga travesía en bicicleta desde México, finalmente llegó a la capital argentina de Buenos Aires y cumplió una meta que parecía imposible: recorrer sobre 7,100 millas en dos ruedas y visitar la mayoría de los países de Centro y Suramérica.

Vega Quintero tenía, como meta principal, llegar a Buenos Aires para el 8 de febrero de este año y así celebrar su cumpleaños número 27. Unos percances de salud evitaron que pudiera cruzar la “meta” en la fecha de su nacimiento, pero el terapista físico, que también practica atletismo en su natal Vega Baja, completó el impresionante viaje en bicicleta el pasado 16 de marzo.

“Siempre tuve la inquietud de conocer esta ciudad (Buenos Aires), era un sueño. Sabía que iba a ver cosas positivas. Por ahora vi la Casa Rosada, la avenida de Mayo, el Jardín Japonés... cuando llegué el primer día, una cubana que vendía churros me regaló uno, y un chofer de una guagua pública me dio 100 pesos. Son bendiciones que hay que tomarlas”, resaltó Vega Quintero en una entrevista con el portal Infobae.com.

PUBLICIDAD

Ahora que cumplió su meta de visitar Buenos Aires, Vega Quintero sostuvo que seguirá la marcha hacia el pueblo de Ushuaia, la ciudad más sureña del territorio argentino ubicada en el archipiélago de Tierra del Fuego, también conocido como el “Final del Mundo”. Una vez culmine dicho trayecto, indicó que regresará a Puerto Rico en avión y, una vez en suelo boricua, se montará nuevamente en la bicicleta para llegar a su casa.

“Mis padres están muy ansiosos por mi vuelta. Pero será una sorpresa. La cargaré (la bicicleta) en el avión y regresará conmigo. Voy a llegar al aeropuerto, la montaré y llegaré a mi casa. ¡Y que la aventura siga...!”, recalcó Vega Quintero a Infobae.com.

El trayecto en bicicleta lo llevó a visitar 13 países de Centro y Suramérica, incluyendo Costa Rica. (Instagram.com/Amaliel Vega)

Vega Quintero, quien documentó el viaje en su cuenta de Instagram, comenzó su impresionante aventura en octubre de 2021, cuando llegó a Ciudad de México de vacaciones con la idea de explorar el país con los suministros y equipo que pudiera cargar en una mochila. No obstante, una vez en suelo mexicano, vio el documental “Pedal the world” en el servicio de streaming Netflix y conoció la historia del alemán Felix Starck, quien recorrió sobre 11,200 millas en bicicleta y visitó 22 países europeos en el transcurso de un año.

Con esa nueva idea en su mente, adquirió una bicicleta de montaña en México, junto con el equipo mínimo necesario para sobrevivir, y emprendió la aventura. En el transcurso, visitó distintos puntos de México, luego cruzó por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Perú, Bolivia, Paraguay y Chile, hasta llegar, la semana pasada, a Argentina.

PUBLICIDAD

Debido a que dependía de sus ahorros para realizar el viaje, Vega Quintero contó que recibió mucha ayuda de ciudadanos que conoció en el camino, quienes le ofrecían comida y un lugar donde pasar las noches. El puertorriqueño resaltó a Infobae.com que, diariamente, intentaba gastar unos $12.

Tras recorrer unas 31 millas diarias, al llegar a cada destino, preguntaba dónde se encontraba la estación de bomberos, policía o iglesia más cercana y entonces pedía permiso para bañarse y dormir.

“Empecé con miedos, y los enfrenté. Estar solo, lejos de la familia por tanto tiempo, si me iba a pasar algo. Nunca lo había experimentado y todo me salió super bien. En un viaje uno se conoce a uno mismo, toma decisiones, va adonde quiera. Yo era libre en mi país, pero quería ser más libre. Y sí, cuando salí de México era extraño estar solo para mí, hoy me pueden enviar a la Luna que lo pasaré bien. Ahora sé que puedo lograr lo que me proponga”, subrayó Vega Quintero al portal Infobae.com.