El gobierno federal ha sido claro. “El uso de cualquier tratamiento para el COVID-19 que no esté aprobado o autorizado por la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA), a menos que forme parte de un ensayo clínico, puede ser muy peligroso y causar daños graves”, advirtió la agencia en marzo.

Con esta declaración, la FDA intentó contestar interrogantes surgidas desde el año pasado sobre el uso de la ivermectina para tratar o prevenir el COVID-19. Este medicamento es de uso frecuente, tanto en Puerto Rico como Estados Unidos, para tratar o prevenir parásitos en animales. Sin embargo, la FDA ha recibido múltiples informes de pacientes que han requerido asistencia médica y hasta hospitalización tras automedicarse con ivermectina, incluso, en dosis para caballos.

“Este medicamento, desarrollado a mediados de la década del 1970, revolucionó la veterinaria”, indicó ayer el doctor José de Ángel Ramírez.

En los predios de su clínica veterinaria en Caguas, junto a Óleo, un hermoso caballo pinto, explicó que este medicamento ha sido “de gran ayuda” para la salud animal. Específicamente, sostuvo, se utiliza para el tratamiento y prevención de parásitos internos y externos.

PUBLICIDAD

Alerta contra el uso en humanos

Sin embargo, advirtió que ninguna formulación de ivermectina fabricada para animales debe usarse en humanos. “Lo dice en las mismas indicaciones del producto: no utilizar en humanos”, acotó.

De Ángel Ramírez enfatizó que tampoco se deben utilizar formulaciones de este medicamento fuera de las indicaciones del fabricante, como tomar el líquido de uno inyectable para uso oftálmico. “Puede ser muy peligroso porque las formulaciones cambian”, dijo.

Sobre su uso para el tratamiento de COVID-19, reiteró que la FDA no lo ha aprobado. “La ivermectina se usa en humanos para (el tratamiento de) piojos y otras condiciones. No está aprobado para COVID porque los estudios (que lo respaldan para el tratamiento de este virus) son bastante controversiales”, indicó.

El peligro del uso de la ivermectina en humanos, indicó, radica principalmente en la dosificación pues este medicamento puede ser muy perjudicial para la salud, particularmente en hígado y riñones.

Según la FDA, las tabletas de ivermectina están aprobadas para uso humano para tratar algunos parásitos. Formulaciones tópicas están aprobadas para uso humano, solo con receta, para tratar parásitos externos, como piojos, y condiciones de la piel, como rosácea. Algunos efectos secundarios de la ivermectina son sarpullido, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago, hinchazón del rostro o extremidades, mareos, convulsiones, confusión, baja repentina de presión arterial, sarpullido grave que pueda requerir hospitalización y lesión hepática (hepatitis).

Para lo que sí se debe utilizar

Mientras, el veterinario indicó que para uso animal, el medicamento ha probado ser efectivo. “Es muy efectivo y viene en diferentes formulaciones. Dependiendo del animal, especie y edad, se escoge (cual vía utilizar)”, manifestó.

PUBLICIDAD

Caballos, vacas, cabras, ovejas, perros y gatos son algunos de los animales en los que se utiliza la ivermectina, señaló.

De Ángel Ramírez explicó que una de las formulaciones en que se usa este medicamento en caballos es una pasta que se administra en la boca del animal. También, puede administrarse vía tópico sobre el lomo del caballo o inyectable a nivel intramuscular o subcutánea.

“Es igual que los antibióticos, que cubren ciertas bacterias. Este es para (el tratamiento y prevención) de los parásitos. Dependiendo del parásito, se usa un desparasitante específico”, dijo.

El veterinario advirtió que la ivermectina en los animales puede tratar parásitos en los intestinos y el corazón, así como a nivel exterior, como piojos y garrapatas.

Su costo varía dependiendo de la formulación, indicó. Mencionó que la ivermectina en pasta para la aplicación en caballos puede costar de $13 a $15. A nivel general, señaló, su precio ha bajado, ya que hay formulaciones de marca original y genéricas aprobadas por la FDA.

“Es bastante seguro”, dijo, aunque advirtió que es importante que se sigan las indicaciones y dosis recomendadas por el fabricante del medicamento.

Una práctica que no se debe hacer, enfatizó, es utilizar una de las vías del producto en animales para los cuales no está indicada. Por ejemplo, comentó que no se debe usar la pasta indicada para caballos en animales más pequeños, ya que la concentración es mayor de la que toleran.

“Algunos cogen un poquito (de la pasta) y se la dan (a animales más pequeños) y es como si le dieran de 50 a 100 veces más (de lo recomendable). Eso puede traer síntomas neurológicos bien fuertes. Muchos mueren por eso”, lamentó.