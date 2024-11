“Vienen de un lugar de privilegio”: repudian expresiones machistas del alcalde de Arecibo

La ola de reacciones surgió a raíz de una entrevista del alcalde del Partido Popular Democrático (PPD) con Telemundo, el jueves, en la que dijo que las féminas “no quieren parir” poniendo de “excusa” el costo de vida, “pero sí pueden comprarse un carro de $40,000 o $50,000, pero sí pueden irse a viajar, pero sí pueden irse de ‘wikén’ a ‘janguear’, y no pueden criar a un hijo”.

A preguntas de El Nuevo Día , el secretario general del PPD, Juan Luis Camacho Semidei , dijo que comprendía la “frustración” del alcalde de Arecibo, pues, “como consecuencia de la baja en la natalidad, este es otro servicio de salud que no se ofrecerá en su pueblo y, de seguro, representará una baja en la empleomanía de la zona”.

Así reaccionó la gobernadora electa luego de que Carlos “Tito” Ramírez dijera que “las mujeres no quieren parir y la excusa es el costo de vida".

La directora ejecutiva de Taller Salud, Tania Rosario, opinó que “las expresiones (del alcalde) vienen de un lugar de privilegio de una persona que no tiene la mínima idea de lo que están viviendo las mujeres, las sobrevivientes de violencia de género, toda una generación de no poder comprar una casa en Puerto Rico, no poder pagar un cuido”. “Es muy violento que venga de un funcionario que administra un presupuesto municipal”, afirmó.