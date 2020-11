El testimonio de una maestra de teatro, de escuela superior, desahogándose por lo que describe como una falta de compromiso por parte de los estudiantes y un escaso apoyo a la labor de los maestros se volvió viral en las redes sociales y ganó el respaldo de decenas de docentes que aseguraron identificarse con la situación.

“Acabo de dar la clase en el día de hoy y me he topado con la cruda realidad de que tengo jóvenes que no les importa aprender, que no les importa ser nada. Hoy es 10 de noviembre y yo tengo estudiantes que desde agosto nunca se han reportado a la clase. Y ya yo estoy harta, ya yo me siento agobiada y ya no sé ni qué más hacer”, sostuvo entre lágrimas Frances Sánchez, quien también es actriz y ha colaborado con la organización sin fines de lucro Artocarpus 76, dirigida por Modesto Lacén.

Sánchez aseguró que el problema no tiene que ver con la educación a distancia, sino que es algo que ha observado desde los pasados años y que las clases en línea han servido de excusa para que los alumnos sin interés esquiven sus responsabilidades escolares.

“Esto va más allá de la educación a distancia. La educación a distancia lo que ha hecho es destapar una problemática social que lleva no uno, no dos, para mí lleva fácilmente más de cuatro o cinco años. Esta generación no les interesa aprender, punto”, sostuvo la maestra antes de romper en llanto.

“Yo llevo 18 años en el sistema de educación y paulatinamente uno ve la decadencia en la cuestión social, pero nunca había visto el desánimo, el desinterés, la falta de compromiso tan a altos niveles como ahora”, agregó.

Indicó, por ejemplo, que tiene clases donde el 50% de los estudiantes no entregan las tareas o que ni siquiera se conectan. Cuando les preguntó hoy si hicieron el trabajo asignado hace dos semanas, dijo que algunos les contestan simplemente “no, ‘misi’, no lo hice”, “no me importa”, contó.

“Esto ya trasciende el Departamento de Educación, esto es una cuestión más cultural, más generacional”, opinó. “El gobierno necesita ponerse a trabajar en esta situación social. Los maestros están abrumados, están que no pueden con esta situación y yo temo por convertirme en aquello que tanto detesté como estudiante, que es aquel maestro que, si lo haces bien y si no, también, que no se preocupan porque el estudiante aprenda, que les da lo mismo si lo hacen o no”.

Muchos usuarios que se identifican como maestros en los comentarios de la publicación dijeron identificarse con Sánchez, al punto de tener experiencias similares donde la frustración y el agobio los lleva al llanto. Otros señalaron la falta de apoyo y recursos para los maestros por parte del Departamento de Educación y la falta de compromiso de los padres.

“Como maestra me abruma, me duele que toda la carga educativa y toda la responsabilidad se la echen al maestro”, agregó la educadora.

“Los maestros necesitamos ayuda, necesitamos que nos entiendan”, finalizó.

El video, hasta el momento, ha sido compartido más de 8,400 veces y en la tarde del miércoles tenía más de 236,000 reproducciones.