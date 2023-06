La aseguradora Triple-S prevaleció en su reclamo legal de no renovar su contrato con los Hospitales HIMA San Pablo en su línea comercial; no obstante, el tribunal no falló igual con relación al contrato de Medicare Advantage y el sistema hospitalario.

“La regulación de Medicare Advantage le permite claramente a Triple-S no renovar su relación contractual con un hospital, siempre y cuando notifique al hospital, al regulador y a sus asegurados dentro del término dispuesto para ello. Triple-S cumplió cabalmente con este requisito y así quedará demostrado al dar nuestro próximo paso en este litigio”, dijo Carlos Rodríguez, principal oficial legal y de cumplimiento de Triple-S.

La aseguradora no indicó qué paso legal tomará ni cuándo sobre el contrato con Medicare Advantage. Informó, sin embargo, que el contrato con la línea comercial expiró el 31 de mayo, pero hay una transición de 90 días en ciertos casos, según la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, lo cual se extiende hasta finales de agosto.

Mientras, José Morales Boscio, representante legal de los Hospitales HIMA San Pablo, explicó que, con esta sentencia parcial del tribunal, se ordena que siga el servicio a pacientes Triple-S Advantage en estos centros, lo que protege provisionalmente a una población de unos 10,000 pacientes.

“Tras la determinación del tribunal, los pacientes Triple-S Advantage pueden acudir a los hospitales HIMA San Pablo y tiene que honrarse su cubierta como beneficiario”, sostuvo.

Con relación a la línea comercial, donde prevaleció la postura de Triple-S de suspender los servicios en estos hospitales, anticipó que están analizando el próximo curso de acción legal.

A finales de marzo, José Novoa, principal oficial médico de Triple S, adelantó que la aseguradora no renovaría su contrato con HIMA San Pablo.