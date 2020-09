La gobernadora Wanda Vázquez Garced sostuvo hoy que para ella la política culminó el 16 de agosto, tras los resultados de la contienda primarista, por lo que no vislumbra integrarse a eventos electorales en ruta a los comicios del 3 de noviembre.

“Para mí la política terminó el 16 de agosto y con eso ahora, en el poco tiempo que tengo, se lo dedico a sacar todos los proyectos, todas las cosas que son buenas para el pueblo puertorriqueño, así que verdaderamente la política no es una prioridad”, dijo la gobernadora a El Nuevo Día.

Las expresiones de la gobernadora surgieron tras ser abordada por este rotativo sobre la posibilidad de un encuentro con quien fuera su contrincante primarista y ahora candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi.

“En algún momento”, respondió sobre la posibilidad de una reunión con el ex comisionado residente en Washington.

La integración a eventos electorales tampoco está en su agenda inmediata. “En el momento no lo vislumbro, no lo vislumbro. Quiero aprovechar el tiempo. Las 24 horas del día no dan, así que quiero aprovechar, queda poco tiempo. Quiero trabajar lo más que pueda para el pueblo puertorriqueño y dejarle el camino andado para que quien venga siga beneficiando a la gente”, expresó.

Tras Pierluisi resultar favorecido en la contienda primarista, no ha surgido una reunión entre ambos miembros de la Palma. La primera ejecutiva limitó sus expresiones a decir que votará bajo la insignia del PNP el próximo 3 de noviembre. Sin embargo, no ha confirmado si le dará su favor a Pierluisi para la gobernación.

“Con relación a por quién yo voy a votar por la gobernación, eso no es lo importante. Aquí lo importante es lo que yo dije el 16 de agosto: que el candidato pueda presentarse como una alternativa para los más de 120,000 personas que votaron por mí en estas primarias”, dijo Vázquez Garced el pasado 1 de septiembre a preguntas de El Nuevo Día.

Pierluisi, por su parte, se ha expresado complacido con las expresiones de Vázquez Garced en donde confirmó que votaría PNP. “Eso es bien positivo para unir las huestes”, expuso Pierluisi.

La gobernadora sostuvo que el secretario del Departamento de Estado, Raúl Márquez Hernández, trabaja en el proceso de transición para que quien le releve reciba todo en orden. “Ya el secretario de Estado ha hablado con todos los jefes de agencia, ya algunos están recopilando sus documentos y sus carpetas para que, sea quien sea, haya un proceso de transición informado, que lo podamos ayudar a que cuando entre en enero, tenga la información”, sostuvo.