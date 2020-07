La gobernadora Wanda Vázquez Garced tronó hoy, viernes, contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tras conocer que son cientos de miles de abonados los que aún no cuentan con servicio de energía eléctrica a un día del paso de la tormenta tropical Isaías por la isla.

La ejecutiva se expresó insatisfecha y le exigió al director de la AEE, José Ortiz, que explique hoy cuáles son las razones por las que unos 130,000 clientes de la corporación pública, aproximadamente, amanecieron sin luz esta mañana.

“No estoy satisfecha. La verdad no estoy satisfecha. Yo también me quedé sin luz. Así que yo puedo decir lo mismo que muchos puertorriqueños. Al día de hoy hay muchos que todavía desde el miércoles están sin energía eléctrica. Hoy debe estar la respuesta de qué pasó. Y en la tarde o mañana debe restablecerse el servicio en la mayoría; el 99% de los abonados debe estar restablecido”, afirmó Vázquez Garced tras un recorrido por la zona del casco urbano de Mayagüez donde se registraron amplias inundaciones por las lluvias de Isaías.

Añadió que es insostenible que, a consecuencia de la falta de energía, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) también mantenga sin servicio a varios clientes, por lo que indicó que se están comprando generadores para que Acueductos sea más independiente de la AEE al momento en que falte el servicio eléctrico.

Dijo, a su vez, que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) había advertido que los vientos de Isaías podían afectar los cables del tendido eléctrico, pero aseguró que no le han informado de ningún problema en la infraestructura de la AEE, por lo que no ve razón por la cual aún no haya servicio en la totalidad del sistema.

“Tengo las mismas preguntas que tiene el pueblo. Así que estamos muy preocupados con esta situación. Si hay alguna razón que valide por qué no lo hay (servicio) pues queremos que se le presente al pueblo y eso es lo que le instruimos al ingeniero Ortiz y al equipo de trabajo. Tiene que haber una respuesta para aquellos sectores que al día de hoy no tienen energía eléctrica en una situación como la que pasamos. Esto no puede pasar. Claro el SNM dijo que el viento iba a afectar los cables, pero si no hay daños -y no hemos tenido esa información- pues tiene que subirlo la energía eléctrica”, acotó.

La cifra de 130,000 abonados sin servicio eléctrico, que representa un 9% del total de clientes, fue ofrecida esta mañana por el director de la Oficina de Restructuración y Asuntos Fiscales de la AEE, Fernando Padilla, quien, al tiempo, advirtió que no había seguridad de que la totalidad del sistema estuviera restablecido para esta tarde.

“En el transcurso del día esperamos que la gran mayoría de este por ciento ya esté en servicio de la tarde de hoy. Pero adelanto que creo que se nos van a quedar algunas cosas que entonces van a estar entrando mañana. Así que la expectativa nuestra es que no más tarde de mañana estos clientes ya estén en servicio”, advirtió el funcionario en entrevista radial (WKAQ 580AM).

Vázquez Garced, sin embargo, dejó claro que de no poder restablecer el servicio eléctrico para esta tarde o temprano en la mañana de mañana, el director de la AEE deberá rendir cuentas.